grâce au « GPU Resident Drawer », les objets statiques peuvent directement est géré par le GPU et ainsi libérer le CPU ;

des améliorations dans les performances de rendu, notamment grâce à l'occlusion GPU ou encore, une technique d'agrandissement d'image : Spatial Temporal Post Processing (STPP) ;

des améliorations dans le graphe de rendu permettant d'obtenir une meilleure autonomie pour les plateformes mobiles ou encore, une réduction des transferts mémoire ;

un centre pour le multijoueur, regroupant les outils lié à la création d'un jeu multijoueurs ;

la possibilité de lancer plusieurs instances (jusqu'à quatre), en local, pour tester les jeux multijoueurs ;

améliorations des performances pour les projets Web, grâce au support du Web assembly SIMD ;

la limitation en mémoire vive des projets Web passe à 4 Go (au lieu de 2 Go) ;

les projets Web peuvent aussi s'exécuter sur mobiles ;

deux nouvelles fenêtres pour la configuration de la construction du projet avec la possibilité d'avoir différent profils pour différentes plateformes ;

le placement automatique des sondes pour le rendu de l'éclairage ;

l'API de lancer de rayon est maintenant prête pour la production ;

une nouvelle mise en avant des codes critiques dans le profiler ;

des améliorations dans la boîte à outils pour créer des interfaces utilisateur ;

...

La nouvelle version du moteur de jeux vidéo Unity est disponible (depuis octobre). Cette version, numérotée 6, n'est pas soumis à la tarification particulièrement agressive Presentée lors de la conférence Unite 2023 , cette version apporte :La tarification a aussi été revue. La version « Plus », n'existe plus. L'écran de démarrage Unity n'est plus obligatoire et ce même pour la version gratuite. Par contre, la connexion Internet est obligatoire pour utiliser Unity 6.Unity 6 est mis en avant au travers de cette démonstration technique :La démonstration est disponible dans le magasin de ressources En même temps que l'arrivée de cette nouvelle version, Unity Technologies a mis à disposition le projet pour la récente démonstration « Fantasy Kingdom ».De plus, une mise à jour de la démonstration Megacity Metro met en avant les fonctionnalités multijoueurs.Dans le futur, il y aura Unity 7. Toutefois, cette version 7 arrivera dans plusieurs années et apportera de nombreux changements cassant la compatibilité. Notamment, il n'y aura plus qu'un seul pipeline de rendu. Dans un temps plus proche, la prochaine version de Unity apportant de nouvelles fonctionnalités sera la version 6.1 et devrait arriver en Avril 2025.