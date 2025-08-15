IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

Le moteur de jeux vidéo Unity passe en version 6.2 et ajoute des fonctionnalité d'intelligence artificielle dans l'éditeur

Le , par LittleWhite
0 commentaire

0PARTAGES

3  0 
Le moteur de jeux vidéo Unity passe en version 6.2
et apporte l'intégration (en bêta) de l'intelligence artificielle directement dans l'éditeur.

Cette nouvelle version du moteur de jeux vidéo apporte :
  • une intelligence artificielle directement dans l'éditeur pour obtenir de l'aide contextuelle, automatiser des tâches répétitives et générer des ressources. Pour le moment, les jetons (ou points) pour utiliser l'intelligence artificielle sont illimités. Lorsque Unity Technologies passera à un modèle économique différent, cette offre expirera ;
  • le module Android XR est maintenant stable ;
  • la génération automatique de niveau de détail ;
  • un framework pour créer des outils disposant d'édition reposant sur les nuds ;
  • la possibilité d'afficher l'interface utilisateur dans l'espace monde ;
  • la collecte de données de diagnostiques afin d'aider les développeurs de Unity à corriger les problèmes. La collecte peut être désactivé dans les paramètres du projet.


Source

Documentation officielle de Unity 6.2

Voir aussi

Annonce de Unity 6.1
Annonce de Unity 6.0
Vous avez lu gratuitement 514 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

0 commentaire
Commenter Signaler un problème