Le moteur de jeux vidéo Unity passe en version 6.2 et ajoute des fonctionnalité d'intelligence artificielle dans l'éditeur

et apporte l'intégration (en bêta) de l'intelligence artificielle directement dans l'éditeur.
Cette nouvelle version du moteur de jeux vidéo apporte :
- une intelligence artificielle directement dans l'éditeur pour obtenir de l'aide contextuelle, automatiser des tâches répétitives et générer des ressources. Pour le moment, les jetons (ou points) pour utiliser l'intelligence artificielle sont illimités. Lorsque Unity Technologies passera à un modèle économique différent, cette offre expirera ;
- le module Android XR est maintenant stable ;
- la génération automatique de niveau de détail ;
- un framework pour créer des outils disposant d'édition reposant sur les nuds ;
- la possibilité d'afficher l'interface utilisateur dans l'espace monde ;
- la collecte de données de diagnostiques afin d'aider les développeurs de Unity à corriger les problèmes. La collecte peut être désactivé dans les paramètres du projet.
Source
Documentation officielle de Unity 6.2
