et arrivée de Unity Studio, un éditeur Web pour créer des applications 3D interactives
Cette nouvelle version du moteur de jeux vidéo apporte :
- la possibilité de créer un atlas de sprites à la volée ;
- ECS est maintenant directement intégré à l'éditeur (core package) ;
- l'auditeur de projet est aussi intégré à l'éditeur ;
- les journaux de la création de parties sont disponibles dans Unity Dashboard ;
- la création de parties supporte maintenant l'hébergement par un tiers ;
- ajout du support de Direct Storage.
Par la même occasion, Unity Technologies a publié Unity Studio, un éditeur Web pour créer des applications 3D interactives.
Source
Documentation officielle de Unity 6.4
Voir aussi
Annonce de Unity 6.3
Annonce de Unity 6.2
Annonce de Unity 6.1
Annonce de Unity 6.0
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