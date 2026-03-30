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Le moteur de jeux vidéo Unity passe en version 6.4. Unity Studio est aussi maintenant accessible
Permettant de créer des applications 3D interactives sans connaissance en programmation

Le , par LittleWhite
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Le moteur de jeux vidéo Unity passe en version 6.4
et arrivée de Unity Studio, un éditeur Web pour créer des applications 3D interactives

Cette nouvelle version du moteur de jeux vidéo apporte :
  • la possibilité de créer un atlas de sprites à la volée ;
  • ECS est maintenant directement intégré à l'éditeur (core package) ;
  • l'auditeur de projet est aussi intégré à l'éditeur ;
  • les journaux de la création de parties sont disponibles dans Unity Dashboard ;
  • la création de parties supporte maintenant l'hébergement par un tiers ;
  • ajout du support de Direct Storage.


Par la même occasion, Unity Technologies a publié Unity Studio, un éditeur Web pour créer des applications 3D interactives.
C'est donc une version allégée de Unity, destinée à la création d'applications pour les professionnels (industries, marketing) et qui permet de réaliser des projets avec peu ou pas de connaissance en développement: les scripts ont été remplacées par un éditeur logique à base de blocs.

Source

Documentation officielle de Unity 6.4

Voir aussi

Annonce de Unity 6.3
Annonce de Unity 6.2
Annonce de Unity 6.1
Annonce de Unity 6.0
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