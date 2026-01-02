Les ventes du casque Vision Pro d'Apple ont chuté, tombant à 45 000 unités au quatrième trimestre 2025, en raison de son prix élevé (3 499 $), de problèmes de confort et d'un nombre limité d'applications

Le casque Vision Pro d'Apple, lancé en 2023 au prix de 3 499 dollars, promettait une informatique spatiale révolutionnaire, mais a vu ses ventes chuter à 45 000 unités au quatrième trimestre 2025, en raison de son coût élevé, de problèmes de confort et d'un nombre limité d'applications. Face à la réduction de la production et du marketing, Apple envisage des variantes moins chères pour raviver l'intérêt.
Dans le monde très concurrentiel des technologies grand public, peu de lancements ont suscité autant d'attente que le casque Vision Pro d'Apple. LApple Vision Pro, le casque de réalité mixte dApple, a été accueilli en 2024 comme une véritable avancée technologique. Présenté comme un produit de « spatial computing », capable de transformer linteraction avec la technologie au quotidien, il a fait lobjet de nombreuses attentes. Il sagissait de la promesse dun futur où la réalité virtuelle et augmentée fusionneraient de manière transparente avec la vie réelle.
Cependant, un an après sa sortie, en mai 2025, les utilisateurs ont commencé à exprimer une série de déceptions et de regrets concernant lappareil. À l'aube de 2026, les données récentes confirment la situation délicate de l'Appel Vision Pro. Les expéditions ont chuté, la production a été réduite et les efforts de marketing ont été considérablement réduits, signe que même un géant comme Apple a du mal à surmonter les difficultés.
Selon les estimations du cabinet d'études IDC, Apple n'a expédié que 45 000 unités du Vision Pro au quatrième trimestre 2025. Ce chiffre souligne un ralentissement spectaculaire par rapport aux prévisions antérieures. Lorsque le casque a été commercialisé pour la première fois au début de l'année 2024, des analystes avaient prédit que les ventes pourraient atteindre 600 000 unités pour cette seule année, grâce à une forte demande en précommande. Mais la réalité est loin d'être à la hauteur. Selon certaines sources, les livraisons totales pour 2025 pourraient avoir oscillé entre 80 000 et 90 000 unités, dont environ la moitié après la sortie d'une version mise à jour du M5 en octobre.
Les raisons de ce ralentissement sont multiples. Le prix élevé reste un obstacle majeur : à plus de 3 000 dollars, le Vision Pro cible un marché de niche composé d'utilisateurs précurseurs et de professionnels, laissant de côté les consommateurs grand public. Des problèmes de confort, tels que le poids de l'appareil et les cas de cinétose signalés, ont également dissuadé les acheteurs potentiels. La disponibilité limitée des applications aggrave le problème : sans un écosystème solide de logiciels adaptés à ses capacités, le casque peine à justifier son coût. Un matériel aussi ambitieux nécessite plus qu'une conception innovante ; il doit être largement adopté pour prospérer.
Les défis pour transformer l'innovation en attrait auprès du grand public
La décision d'Apple de réduire ses dépenses de production et de marketing reflète ces obstacles. L'entreprise a réduit ses dépenses publicitaires de 95 % en 2025. Cette décision intervient dans un contexte de prévisions de faiblesse continue de la demande, les expéditions du quatrième trimestre 2025 tombant à la modeste barre des 45 000 unités. Ce recul n'est pas seulement financier, il est aussi stratégique. Les fournisseurs ont été informés de la réduction des commandes et les priorités internes semblent s'orienter vers des produits plus accessibles.
La comparaison avec les succès passés d'Apple met en évidence le contraste. L'iPhone, par exemple, a transformé le marché des smartphones en combinant une technologie de pointe et un large attrait, se vendant à des centaines de millions d'unités chaque année. En revanche, la trajectoire de la Vision Pro fait écho à des incursions antérieures dans des catégories émergentes, comme l'Apple Watch, qui a mis des années à prendre son essor. Pourtant, même la Watch est partie d'une base plus solide.
Les estimations pour 2024 prévoyaient que le chiffre d'affaires du Vision Pro atteindrait 8 milliards de dollars d'ici 2026, mais les tendances actuelles suggèrent que ces chiffres étaient trop optimistes. Au lieu de cela, le chiffre d'affaires pour un seul trimestre en 2025 a dépassé 157 millions de dollars, selon certaines analyses, mais c'est loin d'être un succès retentissant. Les analystes de marché n'ont pas tardé à qualifier cela de rare faux pas pour Apple.
Cette situation n'est pas nouvelle : en 2024, après quelques semaines dutilisation, de nombreux clients ont déjà été déçus et ont décidé de renvoyer leur appareil. Quels sont les principaux reproches faits au Vision Pro ? Selon les témoignages recueillis sur les réseaux sociaux et les forums, les raisons sont multiples : le confort, le mal de tête, la fatigue oculaire, le manque dapplications, le prix élevé, lisolation sociale, la stabilité du logicie.
Si les observateurs extérieurs y voient un échec, Apple pourrait avoir une opinion différente, considérant peut-être cela comme une étape fondamentale dans une stratégie à plus long terme. L'entreprise a l'habitude de réitérer ses produits, en les affinant en fonction des retours d'expérience concrets. Pourtant, les chiffres ne mentent pas. Les réactions sur les réseaux sociaux de passionnés de technologie et d'analystes reflètent un sentiment croissant selon lequel le coût élevé et les problèmes d'utilisation du Vision Pro sont insurmontables à court terme, certains estimant que les stocks restants de 2025 pourraient couvrir toute la demande de 2026 sans nouvelle production.
Changement de stratégie face à la pression concurrentielle
La dynamique générale du secteur joue également un rôle. Le secteur de la réalité augmentée et virtuelle est soumis à une concurrence intense de la part d'acteurs tels que Meta, dont la gamme Quest offre des expériences similaires à un prix nettement inférieur, souvent inférieur à 500 dollars. L'accent mis par Meta sur les jeux et les fonctionnalités sociales lui a permis de fidéliser une base d'utilisateurs et d'écouler des millions d'unités chaque année. Le positionnement haut de gamme d'Apple, bien qu'en phase avec son image de marque, ne s'est pas traduit par des volumes comparables. Les prévisions pour 2023 tablaient initialement sur des ventes plus élevées pour Vision Pro jusqu'en 2028, mais les révisions basées sur les performances récentes montrent une réalité différente.
L'adoption par les entreprises était présentée comme un potentiel sauveur, avec des applications dans des domaines tels que la santé, la conception et la formation. Certains rapports suggèrent une adoption modeste dans ces domaines, où les écrans haute résolution et le suivi précis de l'appareil brillent. Cependant, même dans ce domaine, la situation économique est difficile. La vente de dizaines de milliers d'unités aux entreprises ne compensera pas les milliards investis dans le développement. Les ventes ont connu une hausse de 211 % au troisième trimestre 2024 par rapport au lancement, atteignant environ 370 000 unités cumulées à la fin de l'année. Mais cet élan s'est essoufflé, les chiffres de 2025 affichant une forte baisse.
La réponse d'Apple est révélatrice. Plutôt que de doubler la mise, la société explorerait des variantes plus abordables, peut-être un « Vision Pro Lite » vendu entre 1 500 et 2 000 dollars, selon des fuites et les spéculations des analystes. Cela pourrait élargir l'attrait du produit, à l'instar de l'iPhone SE qui cible les acheteurs soucieux de leur budget. Cependant, le timing est crucial. Alors que ses concurrents font progresser leurs propres technologies (pensez aux efforts de Sony dans le domaine de la réalité virtuelle ou aux nouveaux fabricants chinois), Apple risque de perdre du terrain si elle n'agit pas rapidement. La société espérait que le Vision Pro marquerait le début d'une nouvelle ère, mais que les mauvaises ventes l'ont contrainte à revoir sa stratégie.
Source : IDC
Et vous ?
Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Mauvaise nouvelle pour Apple et Meta : les adolescents s'ennuient avec les casques de réalité virtuelle. De nombreux jeunes n'utilisent pas les casques RV qu'ils possèdent, selon une enquête de Piper Sandler
Apple arrête la production du Vision Pro en raison de la faible demande et du mécontentement des clients, un prix très élevé et l'absence d'applications attrayantes sont une mauvaise combinaison
Les livraisons mondiales de casques de réalité augmentée et de réalité virtuelle (AR/VR) ont diminué de 67,4 % d'une année sur l'autre au premier trimestre 2024, d'après IDC
Vous avez lu gratuitement 793 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.