Apple arrête la production du Vision Pro en raison de la faible demande et du mécontentement des clients, un prix très élevé et l'absence d'applications attrayantes sont une mauvaise combinaison

Apple aurait interrompu la production du Vision Pro après une série d'échecs

Des obstacles majeurs ont entravé le succès du casque de réalité mixte d'Apple

Prix prohibitif et positionnement incertain

à 3 499 $ , le Vision Pro est inaccessible pour la majorité des consommateurs. Il s'adresse principalement à des professionnels ou à des adopteurs précoces prêts à investir dans une technologie émergente ;



, le Vision Pro est inaccessible pour la majorité des consommateurs. Il s'adresse principalement à des professionnels ou à des adopteurs précoces prêts à investir dans une technologie émergente ; absence de modèle d'entrée de gamme : contrairement à d'autres produits Apple, le Vision Pro n'a pas d'alternative plus abordable, ce qui limite sa pénétration sur le marché grand public ;



: contrairement à d'autres produits Apple, le Vision Pro n'a pas d'alternative plus abordable, ce qui limite sa pénétration sur le marché grand public ; une description floue : Apple présente le Vision Pro comme un « ordinateur d'informatique spatiale », mais cette terminologie est abstraite pour de nombreux consommateurs. Les utilisateurs ont du mal à comprendre où et comment cet appareil s'intègre dans leur vie quotidienne ;



: Apple présente le Vision Pro comme un « ordinateur d'informatique spatiale », mais cette terminologie est abstraite pour de nombreux consommateurs. Les utilisateurs ont du mal à comprendre où et comment cet appareil s'intègre dans leur vie quotidienne ; public cible restreint : les cas d'usage semblent pour l'instant s'adresser à des niches : développeurs, créateurs de contenu, ou professionnels cherchant des outils immersifs.



Contraintes matérielles du Vision Pro

autonomie limitée : le casque a une autonomie d'environ 2 heures lorsqu'il est alimenté par sa batterie externe, ce qui limite son usage pour des sessions prolongées ;



: le casque a une autonomie d'environ 2 heures lorsqu'il est alimenté par sa batterie externe, ce qui limite son usage pour des sessions prolongées ; confort : bien que conçu pour être ergonomique, il reste un appareil encombrant à porter pendant plusieurs heures ;



: bien que conçu pour être ergonomique, il reste un appareil encombrant à porter pendant plusieurs heures ; manque de portabilité : contrairement aux smartphones ou tablettes, il est difficile de l'utiliser en déplacement ou dans des environnements publics.



Écosystème logiciel peu convaincant et concurrence

absence d'applications attrayantes : le Vision Pro manque d'une bibliothèque étoffée d'applications spécialement conçues pour exploiter ses capacités immersives ;



: le Vision Pro manque d'une bibliothèque étoffée d'applications spécialement conçues pour exploiter ses capacités immersives ; compatibilité limitée : bien qu'il puisse s'intégrer dans l'écosystème Apple, certains utilisateurs trouvent l'adoption de nouvelles technologies frustrante si elles ne sont pas immédiatement utiles.



: bien qu'il puisse s'intégrer dans l'écosystème Apple, certains utilisateurs trouvent l'adoption de nouvelles technologies frustrante si elles ne sont pas immédiatement utiles. concurrence accrue : d'autres acteurs, tels que Meta avec ses casques Quest, proposent des produits similaires à des prix bien plus bas, ciblant directement les utilisateurs de réalité virtuelle ou augmentée ;



: d'autres acteurs, tels que Meta avec ses casques Quest, proposent des produits similaires à des prix bien plus bas, ciblant directement les utilisateurs de réalité virtuelle ou augmentée ; manque d'intérêt général pour les casques : la réalité augmentée et virtuelle reste une niche malgré les efforts des géants de la technologie. Les casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée ne sont pas encore perçus comme indispensables par le grand public.



En octobre 2024, Wayne Ma, de The Information, a rapporté qu' Apple a réduit la production du casque Vision Pro en prévision d'un éventuel arrêt complet de la fabrication de la version actuelle de l'appareil à la fin de 2024. L'année 2024 vient de s'achever, ce qui signifie que l'appareil pourrait ne plus être en production active. La réduction est intervenue après qu'Apple a accumulé un stock important qu'il pensait pouvoir écouler tout au long de l'année 2024.Cela indique qu'Apple dispose désormais d'un nombre suffisant d'unités du Vision Pro dans ses stocks afin de répondre à la demande pendant la durée de vie restante de l'appareil, soit jusqu'en 2025. Historiquement, il n'est pas inhabituel pour Apple de procéder ainsi avec des produits à faible demande, comme l'iPhone 12 mini. La plupart des fournisseurs de Vision Pro auraient produit suffisamment de composants en octobre pour 500 000 à 600 000 casques.Mais certaines usines auraient cessé de fabriquer des composants du Vision Pro dès le mois de mai 2024 en raison des faibles prévisions de ventes d'Apple, et les entrepôts sont toujours remplis de dizaines de milliers de pièces non livrées. Apple aurait informé Luxshare, le fabricant contractuel chinois qui produit le Vision Pro, qu'il réduirait la production de l'appareil en novembre 2024. Luxshare produisait environ 1 000 casques Vision Pro par jour en octobre.Cela représentait la moitié de son taux de production maximal. Apple pourra apparemment reprendre la production du Vision Pro si les ventes redécollent , car les lignes de production ne doivent pas encore être démantelées. Cependant, à l'heure actuelle, l'on ignore si Apple souhaite poursuivre l'aventure Vision Pro.En effet, un rapport antérieur affirmait qu'Apple sortirait une version mise à jour de la première génération de Vision Pro avec une puce plus rapide, mais nous n'avons rien entendu à ce sujet depuis un certain temps. On ne sait pas si ce projet est toujours d'actualité ou si Apple l'a définitivement annulé.Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple a vendu moins de 500 000 unités du Vision Pro depuis son lancement aux États-Unis en février 2024. De nombreuses personnes ont renvoyé le Vision Pro après avoir ressenti des maux de tête, des troubles de la vision, des douleurs cervicales et le mal des transports.Même les personnes qui ont gardé l'appareil ne l'utiliseraient pas autant qu'Apple l'avait prévu, à cause de plusieurs facteurs. Le PDG d'Apple, Tim Cook, a décrit l'appareil comme un produit d'adoption précoce, ciblant les utilisateurs intéressés par la technologie de pointe plutôt que le marché de masse plus large.Le Vision Pro est le premier casque de réalité mixte développé par Apple, bien que l'entreprise décrive son casque comme un « ordinateur d'informatique spatiale ». En utilisant ce terme, Apple veut mettre l'accent sur la manière dont le Vision Pro redéfinit l'interaction homme-machine. Ce terme reflète leur vision d'une interaction naturelle et immersive où l'utilisateur peut manipuler des informations et des interfaces numériques dans l'espace qui l'entoure ».Longuement attendu, le Vision Pro a été annoncé lors de la conférence Worldwide Developers Conference (WWDC) d'Apple en juin 2023. Conçu pour offrir une expérience immersive et intuitive, il intègre des technologies avancées qui le distinguent dans le domaine des appareils immersifs. Mais malgré ses ambitions révolutionnaires, le Vision Pro est un bide retentissant en matière de vente. Le casque d'Apple n'a pas su trouver son public pour diverses raisons.Selon les rumeurs, Apple travaillerait sur deux nouveaux casques de réalité mixte : un Vision Pro de deuxième génération et un nouveau modèle à bas prix qui pourrait augmenter les ventes. Mais la société aurait suspendu le développement du premier pendant au moins un an pour se concentrer sur la variante abordable.La firme de Cupertino mise beaucoup sur le casque à bas prix et aurait indiqué à ses fournisseurs qu'elle compte vendre quatre millions d'unités de ce dispositif au cours de sa durée de vie. Selon les analystes du marché, l'échec de la version actuelle du Vision Pro d'Apple peut s'expliquer en plusieurs points : Bien que les travaux d'Apple sur la deuxième génération de Vision Pro soient apparemment au point mort , Mark Gurman estime que cet appareil pourrait être lancé entre l'automne 2025 et le printemps 2026. Ce modèle actualisé devrait réutiliser de nombreux composants de la Vision Pro de première génération afin de compenser les stocks excédentaires dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple. Toutefois, il ne s'agit que d'une spéculation.Source : The informationQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'arrêt présumé de la production de l'Apple Vision Pro ?Selon vous, pour le Vision Pro a-t-il connu un tel échec ? Est-ce en raison de son prix prohibitif ?Apple a-t-il encore des chances de se faire une place sur le marché des casques de réalité mixte ? Pourquoi ?