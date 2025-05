Apple Vision Pro : un an après son lancement, les propriétaires regrettent leur achat,

les problèmes de confort, de manque d’applications et de perception sociale freinent son adoption

Des propriétaires qui regrettent de l'avoir acheté

Une tendance qui était déjà observée peu de temps après la sortie du dispositif : poids et confort, manque d'applications tierces

Réactions sociales : une stigmatisation du porteur du Vision Pro

Une technologie en avance sur son temps, mais trop ambitieuse ?

Conclusion



À l'occasion de l'édition 2023 du WWDC , qui a eu lieu le 6 juin 2023, Apple a présenté le Vision Pro, qui était alors en développement en interne depuis plusieurs années. Tim Cook l'a présenté non pas comme un casque de réalité virtuelle, mais comme un « ordinateur spatial ».D'ailleurs, Apple a demandé aux développeurs de ne pas utiliser les termes AR (réalité augmentée), VR (réalité virtuelle), XR (réalité étendue) ou MR (réalité mixte) pour désigner les applications ciblant son casque, mais plutôt les appeler « applications d'informatique spatiale ».Puis, le casque a été officiellement commercialisé en février 2024 Fruit de sept années de développement, le Vision Pro se présente comme un casque léger et élégant, composé d’une pièce de verre laminé en trois dimensions qui s’adapte au visage, et d’un cadre en aluminium. Il intègre un ensemble de caméras et de capteurs avancés qui lui permettent de voir le monde clairement, de comprendre l’environnement et de détecter les gestes des mains. Il dispose également d’une paire d’écrans micro-OLED personnalisés qui offrent une résolution supérieure à celle d’une télévision 4K pour chaque œil, pour une meilleure clarté. Le son spatial est assuré par des haut-parleurs situés près des oreilles, qui se mêlent aux sons réels harmonieusement, selon Apple. Le casque est contrôlé par une couronne numérique qui permet d’accéder à la vue d’accueil et de régler le niveau d’immersion, et par un bouton supérieur qui permet de prendre des photos et des vidéos spatiales en 3D.« La création de notre premier ordinateur spatial a nécessité une invention dans presque toutes les facettes du système », a déclaré Mike Rockwell, vice-président du groupe de développement technologique d'Apple. « Grâce à une intégration étroite du matériel et des logiciels, nous avons conçu un ordinateur spatial autonome dans un facteur de forme portable compact qui est l'appareil électronique personnel le plus avancé jamais conçu ».Les premiers utilisateurs du casque Vision Pro d'Apple n'ont qu'une chose à montrer pour l'année qu'ils ont passée avec leurs achats coûteux : le regret.« Il ne fait que prendre la poussière », a déclaré Dustin Fox à propos de son casque de réalité mixte, qui ressemble à des lunettes de ski futuristes. « Je pense l'avoir utilisé quatre fois au cours de l'année écoulée ». L'appareil, d'une valeur de 3 500 dollars, est rangé dans une poubelle avec d'autres gadgets dont il ne se sert plus.Le Vision Pro a été lancé en février 2024 avec de grandes promesses. C'était le premier produit majeur d'Apple depuis des années ! C'est le premier appareil Appareil via lequel on pouvait regarder ! On pouvait taper en l'air ! Mais les acheteurs qui les ont portés disent qu'ils n'ont eu droit qu'à des regards désobligeants et à des maux de cou. Aujourd'hui, ces appareils leur rappellent quotidiennement leur bravade mal placée.Fox, agent immobilier à Centreville, en Virginie, a dû se procurer le Vision Pro dès son lancement. « Je suis comme un petit garçon lorsque quelque chose de nouveau sort », a-t-il déclaré.Cet homme de 46 ans pensait l'utiliser pour son travail. Puis il l'a mis sur sa tête. « C'est beaucoup trop lourd », a déclaré Fox à propos de l'appareil, qui pèse un peu plus d'un kilo. « Je ne peux pas le porter plus de 20 ou 30 minutes sans qu'il me fasse mal au cou ».Tovia Goldstein était enthousiaste à l'idée de porter son appareil pour regarder des films et des émissions de télévision. Mais il a fini par avoir besoin de faire des pauses. « Au bout de 60 minutes, on ne peut plus s'en passer, il faut le jeter par terre », explique-t-il. Il ne l'a pas touché depuis environ quatre mois.Le poids n'est pas le seul problème de ce New-Yorkais de 24 ans. Il n'y a pas non plus assez d'applications pour que le Vision Pro en vaille la peine. Goldstein pense de temps en temps à sortir le casque du placard et à le dépoussiérer pour voir si de nouvelles applications ont été ajoutées. Mais la douleur au cou qu'il ressent, ainsi que les trois minutes pénibles qu'il faut pour brancher la batterie et attendre qu'elle s'allume, le font réfléchir : « Je ne recommanderais à personne de l'acheter, à moins d'être très riche et de ne pas savoir quoi faire de son argent ».Sur les réseaux sociaux était observée une augmentation du nombre de propriétaires de Vision Pro qui déclaraient renvoyer leur casque d'une valeur de 3 500 dollars. Apple autorise le retour de tout produit dans les 14 jours suivant l'achat.Le confort était l'une des raisons les plus citées pour les retours. Des personnes ont déclaré que le casque leur donnait des maux de tête et déclenchait le mal des transports. Le poids de l'appareil et le fait qu'il soit en grande partie chargé à l'avant constituent une autre plainte; le poids du Vision Pro oscille entre 600 et 650 grammes, c’est bien davantage que le Quest 3 et ses 515 grammes. De plus, le casque exerce une pression sur le visage et le nez, ce qui peut provoquer des douleurs et des rougeurs. Certains utilisateurs se plaignent également de la chaleur dégagée par le casque, qui peut rendre l’expérience inconfortable.Le mal de tête et la fatigue oculaire sont d’autres effets indésirables du Vision Pro. Le casque utilise un système de projection laser pour créer des images en 3D devant les yeux de l’utilisateur. Mais cette technologie peut causer du stress visuel, surtout si l’utilisateur regarde des écrans virtuels pendant de longues périodes. Certains utilisateurs rapportent avoir eu des nausées, des vertiges, des migraines, ou des troubles de la vision après avoir utilisé le Vision Pro.Le manque d’applications est un autre problème majeur du Vision Pro. Apple ne veut pas que le Vision Pro soit un casque de jeu comme ses concurrents. Au lieu de cela, le Vision Pro se positionne comme un compagnon de travail, qui permet d’accéder à des documents, des mails, des vidéos, ou des réunions en réalité mixte. Mais ces fonctionnalités sont encore limitées et peu adaptées aux besoins des utilisateurs. Beaucoup d’utilisateurs se demandent quel est l’intérêt du Vision Pro par rapport à un ordinateur portable ou une tablette.Le prix élevé du Vision Pro est un autre facteur de déception. Le prix de 3 499 $ concerne le modèle de 256 Go ; mais il y a deux autres configurations proposées : 3 699 $ (512 Go) et 3 899 $ (1 To). Le constructeur propose également une garantie AppleCare+ facturée 499 $ offrant un nombre de réparations illimité pour les dommages accidentels pendant 2 ans. Un Vision Pro « toutes options » avec 1 To de stockage et AppleCare+ revient à 4 574 $, rappelons qu’il s’agit d’un prix hors taxes.Une autre plainte fréquente est que la Vision Pro n'offre pas une productivité suffisante par rapport à son prix. Un utilisateur a noté sur Threads que regarder les écrans Figma lui donnait des vertiges et que l'appareil n'était pas applicable à son travail. Un autre ingénieur a écrit sur la plateforme de médias sociaux X que « l'expérience de codage ne l'a pas convaincu » et que les problèmes de mise au point lui ont causé des maux de tête.L'un des éléments inattendus de l’expérience du Vision Pro concerne la réaction du public. Alors que l’appareil était annoncé comme une nouvelle manière de voir le monde, son utilisation en public semble être perçue comme un phénomène étrange et même déconnecté de la réalité sociale. Le port du Vision Pro suscite des regards curieux et parfois négatifs, ce qui, pour beaucoup, est un facteur dissuasif.Dustin Fox, un agent immobilier, raconte qu'il a utilisé son Vision Pro à seulement quelques reprises : « Je l’ai utilisé peut-être quatre fois l’année dernière, mais je l’ai ensuite mis de côté. » La stigmatisation du produit dans des environnements sociaux contribue à une baisse de son attrait. La société ne semble pas encore prête à embrasser pleinement le produit, et cette tension entre l’innovation technologique et les normes sociales actuelles pèse lourdement sur les utilisateurs.L'impact de cette stigmatisation ne doit pas être sous-estimé. En effet, l’acceptation sociale est un critère clé pour la réussite de tout nouveau produit, et l’Apple Vision Pro, malgré ses atouts techniques, n’a pas encore réussi à trouver sa place dans le quotidien des utilisateurs.Il s'agit d'un revirement décevant par rapport à la fanfare qui a accompagné la sortie du casque l'année dernière, lorsque le PDG Tim Cook a serré des mains et discuté avec des fans dans le magasin phare de New York. Peu après, le Vision Pro a commencé à apparaître dans les rues, les restaurants et même lors d'un match de basket.« Les gens étaient enthousiastes à l'idée de le porter », a déclaré Fox, qui avait l'habitude de voir des gens porter ces appareils dans le centre commercial de son quartier. « Puis le phénomène s'est éteint ». Cela fait des mois qu'il n'a vu personne en porter un. Fox a envisagé de vendre son propre casque, mais il s'est rendu compte qu'il n'atteindrait jamais les 3 500 dollars qu'il avait payés. « Chaque fois que je le vois dans la poubelle, dit-il, je le regrette totalement ».Anshel Sag avait l'habitude d'emporter son Vision Pro dans les avions pour regarder des films. « Les gens me regardaient d'un mauvais œil », a déclaré cet analyste technique de San Diego. « Je n'ai pas besoin de cela ».Une autre raison pour laquelle cet homme de 35 ans a cessé de prendre l'avion avec son appareil : la taille de l'étui. Vendu séparément au prix de 199 dollars, le protecteur blanc du Vision Pro, semblable à un oreiller, mesure environ 30 centimètres de haut, 23 centimètres de large et 15 centimètres de profondeur. « Il occupe la moitié du volume de mon bagage à main », explique Sag.Malgré les critiques, il existe encore des utilisateurs qui estiment que le Vision Pro offre une vision de l’avenir, même si elle est difficile à adopter actuellement. Yam Olisker, un YouTuber qui a exploré diverses fonctionnalités du produit, admet que le casque reste intéressant, notamment pour la visualisation de films en 3D. Il considère cependant que ce genre d’application n’est pas suffisant pour justifier un tel prix, d’autant plus que le casque reste peu pratique dans la vie de tous les jours.Le Vision Pro, selon certains utilisateurs, représente un aperçu du futur de la technologie, mais il est trop en avance par rapport à la réalité actuelle. Anthony Racaniello, un autre utilisateur, a décidé de revendre son appareil après plusieurs mois d’utilisation : « C’est définitivement un aperçu du futur. Mais je pense que c’est encore trop tôt. » Il a vendu son appareil pour 1 900 dollars, une perte significative par rapport à son prix d’achat initial.Cet avis est partagé par d'autres utilisateurs qui, bien qu’impressionnés par les caractéristiques techniques de l’appareil, estiment que le Vision Pro n’est pas encore prêt à devenir un produit grand public. La question qui persiste est celle de savoir si Apple a trop misé sur une innovation qui n’est pas encore arrivée à maturité.En un an, le Vision Pro d'Apple a montré tout son potentiel, mais aussi ses faiblesses. L’appareil est une merveille technologique, mais il est encore trop impraticable pour un usage quotidien. Le poids, la gêne physique et la lente adoption par les développeurs tiers freinent son succès. Ajoutez à cela les difficultés d’acceptation sociale, et vous obtenez un produit qui, bien qu’avancé, peine à convaincre le grand public.Le Vision Pro est peut-être un aperçu du futur, mais ce futur est encore lointain. À moins qu'Apple ne parvienne à résoudre les problèmes de confort, à accélérer le développement d'applications et à mieux intégrer son produit dans le tissu social, il semble que le Vision Pro soit destiné à rester une innovation de niche, pour un public de passionnés plutôt que pour une utilisation grand public. Pour l’instant, l’idée d’un "spatial computing" accessible à tous semble encore un rêve lointain. En effet, aucun acteur du secteur de la réalité virtuelle n'a encore trouvé le moyen de généraliser l'adoption de cette technologie. Apple n'a pas révélé le nombre d'appareils vendus. Selon le Wall Street Journal, la société a eu du mal à convaincre les développeurs de créer des applications pour le Vision Pro, ce qui a mis en péril son succès.Source : plainte des utilisateursApple a-t-il surestimé les attentes du public pour la réalité mixte ?Les problèmes de confort, notamment le poids du Vision Pro, sont-ils suffisamment critiques pour dissuader les consommateurs de l'adopter ?Comment Apple pourrait-il améliorer le Vision Pro pour le rendre plus adapté à un usage quotidien sans sacrifier ses caractéristiques innovantes ?Le manque d’applications dédiées est-il un problème de vision de produit de la part d'Apple, ou les développeurs tiers ont-ils du mal à s'engager sur une plateforme encore trop expérimentale ?Le Vision Pro est-il un produit de niche, destiné uniquement aux early adopters et aux passionnés de technologie, ou peut-il réellement s’imposer comme une technologie grand public dans les années à venir ?Est-ce que l'Apple Vision Pro pourrait réussir à se démocratiser si son prix était réduit ou si de nouvelles applications révolutionnaires étaient introduites dans son écosystème ?