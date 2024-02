Des retours qui se multiplient

I will return my Apple Vision Pro.



The coding experience failed to convince me, particularly the moments when it clarifies text on focus, causing headaches during programming. — Gui Bibeau — e/acc. (@GuiBibeau) February 6, 2024

Wall Street ne semblait pas très emballée à la présentation du casque d'Apple

À l'occasion de l'édition 2023 du WWDC , qui a eu lieu le 6 juin 2023, Apple a présenté le Vision Pro, qui était alors en développement en interne depuis une décennie. Tim Cook l'a présenté non pas comme un casque de réalité virtuelle, mais comme un « ordinateur spatial ».D'ailleurs, Apple a demandé aux développeurs de ne pas utiliser les termes AR (réalité augmentée), VR (réalité virtuelle), XR (réalité étendue) ou MR (réalité mixte) pour désigner les applications ciblant son casque, mais plutôt les appeler « applications d'informatique spatiale » Fruit de sept années de développement, le Vision Pro se présente comme un casque léger et élégant, composé d’une pièce de verre laminé en trois dimensions qui s’adapte au visage, et d’un cadre en aluminium. Il intègre un ensemble de caméras et de capteurs avancés qui lui permettent de voir le monde clairement, de comprendre l’environnement et de détecter les gestes des mains. Il dispose également d’une paire d’écrans micro-OLED personnalisés qui offrent une résolution supérieure à celle d’une télévision 4K pour chaque œil, pour une meilleure clarté. Le son spatial est assuré par des haut-parleurs situés près des oreilles, qui se mêlent aux sons réels harmonieusement, selon Apple. Le casque est contrôlé par une couronne numérique qui permet d’accéder à la vue d’accueil et de régler le niveau d’immersion, et par un bouton supérieur qui permet de prendre des photos et des vidéos spatiales en 3D.« La création de notre premier ordinateur spatial a nécessité une invention dans presque toutes les facettes du système », a déclaré Mike Rockwell, vice-président du groupe de développement technologique d'Apple. « Grâce à une intégration étroite du matériel et des logiciels, nous avons conçu un ordinateur spatial autonome dans un facteur de forme portable compact qui est l'appareil électronique personnel le plus avancé jamais conçu ».Depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, nous observons une augmentation du nombre de propriétaires de Vision Pro qui déclarent renvoyer leur casque d'une valeur de 3 500 dollars. Apple autorise le retour de tout produit dans les 14 jours suivant l'achat.Le confort est l'une des raisons les plus citées pour les retours. Des personnes ont déclaré que le casque leur donnait des maux de tête et déclenchait le mal des transports. Le poids de l'appareil et le fait qu'il soit en grande partie chargé à l'avant constituent une autre plainte; le poids du Vision Pro oscille entre 600 et 650 grammes, c’est bien davantage que le Quest 3 et ses 515 grammes. De plus, le casque exerce une pression sur le visage et le nez, ce qui peut provoquer des douleurs et des rougeurs. Certains utilisateurs se plaignent également de la chaleur dégagée par le casque, qui peut rendre l’expérience inconfortable.Le mal de tête et la fatigue oculaire sont d’autres effets indésirables du Vision Pro. Le casque utilise un système de projection laser pour créer des images en 3D devant les yeux de l’utilisateur. Mais cette technologie peut causer du stress visuel, surtout si l’utilisateur regarde des écrans virtuels pendant de longues périodes. Certains utilisateurs rapportent avoir eu des nausées, des vertiges, des migraines, ou des troubles de la vision après avoir utilisé le Vision Pro.Le manque d’applications est un autre problème majeur du Vision Pro. Apple ne veut pas que le Vision Pro soit un casque de jeu comme ses concurrents. Au lieu de cela, le Vision Pro se positionne comme un compagnon de travail, qui permet d’accéder à des documents, des mails, des vidéos, ou des réunions en réalité mixte. Mais ces fonctionnalités sont encore limitées et peu adaptées aux besoins des utilisateurs. Beaucoup d’utilisateurs se demandent quel est l’intérêt du Vision Pro par rapport à un ordinateur portable ou une tablette.Le prix élevé du Vision Pro est un autre facteur de déception. Le prix de 3 499 $ concerne le modèle de 256 Go ; mais il y a deux autres configurations proposées : 3 699 $ (512 Go) et 3 899 $ (1 To). Le constructeur propose également une garantie AppleCare+ facturée 499 $ offrant un nombre de réparations illimité pour les dommages accidentels pendant 2 ans. Un Vision Pro « toutes options » avec 1 To de stockage et AppleCare+ revient à 4 574 $, rappelons qu’il s’agit d’un prix hors taxes.« Bien qu'il soit aussi magique à utiliser que je l'espérais, il était tout simplement trop inconfortable à porter, même pour de courtes périodes de temps, en raison du poids et de la conception de la sangle. Je voulais l'utiliser, mais je redoutais de le mettre », explique Parker Ortolani, qui a également posté un message sur le renvoi de l'appareil. « Il est tout simplement trop cher et trop lourd pour que j'essaie de m'habituer aux maux de tête constants et à la fatigue oculaire que je ressentais. Je reviendrai pour le prochain ».Ce n'est pas surprenant. Chaque corps humain est unique, ce qui pose un problème lorsqu'il s'agit de produire des vêtements pour le marché de masse. Le confort est inévitablement sacrifié, et cela affecte les gens de manière disproportionnée. Dans le cas des smartwatches, cela se résume souvent à la taille et au poids du boîtier par rapport au poignet. Dans le cas des bagues intelligentes, c'est la taille de votre doigt qui est en jeu. De nombreuses personnes sont malheureusement entre deux tailles ou ont des problèmes de gonflement des doigts. Pour les lunettes et les casques intelligents, un pont nasal trop bas peut signifier que l'appareil glisse sur le visage ou qu'il ne bloque pas suffisamment la lumière.Mais le matériel n'est pas le seul problème. Une autre plainte fréquente est que la Vision Pro n'offre pas une productivité suffisante par rapport à son prix. Un utilisateur a noté sur Threads que regarder les écrans Figma lui donnait des vertiges et que l'appareil n'était pas applicable à son travail. Un autre ingénieur a écrit sur la plateforme de médias sociaux X que « l'expérience de codage ne l'a pas convaincu » et que les problèmes de mise au point lui ont causé des maux de tête.« Si je ne l'utilise pas pour la productivité, si je ne l'aime pas pour le divertissement et s'il n'y a pas assez de jeux pour y jouer, je ne peux tout simplement pas justifier de le garder », a écrit un autre utilisateur.Pour Carter Gibson, cadre supérieur chargé de la gestion et de la modération des communautés chez Google, ce sont les détails qui comptent. Des choses comme la manipulation des fenêtres et la gestion des fichiers sont des obstacles à la productivité.« Il est difficile de faire du multitâche entre les "fenêtres" », a indiqué Gibson lors sur Threads. « Plusieurs types de fichiers ne sont tout simplement pas pris en charge par le Vision Pro. Je ne vois pas non plus en quoi la création d'une diapositive dans le VP serait moins énergivore qu'avec la souris et le clavier - même si l'on a l'impression d'être dans Minority Report ».Il est difficile de dire quel sera l'impact de ce sous-groupe d'utilisateurs précoces sur le Vision Pro à l'avenir. De nombreuses personnes qui ont déclaré qu'elles retourneraient l'appareil ont également indiqué qu'elles seraient impatientes d'essayer un Vision Pro de deuxième génération. D'autres ont souligné que ce n'était pas tant la technologie qui posait problème que l'absence d'une application phare ou de confort. Il est également difficile de dire à quel point ce phénomène est répandu. Si ces utilisateurs s'expriment sur les réseaux sociaux, nous n'avons aucune idée du taux de retour réel, ni des attentes internes d'Apple concernant le Vision Pro.Apple a souligné la nouveauté des fonctionnalités de réalité augmentée du casque ainsi que les partenariats sportifs et de divertissement qu'il offrirait. L'appareil utilisera une nouvelle puce appelée R1 qui traitera les informations de ses capteurs en moins de temps qu'un clin d'œil, a déclaré Apple.Mais les annonces n'ont pas réussi à enthousiasmer Wall Street, qui avait fait monter les actions d'Apple à un niveau record avant le lancement. Le titre était en grande partie stable dans les échanges post-marché.« Les premiers utilisateurs riches et technophiles achèteront le Vision Pro en masse, mais il faudra encore des années pour déplacer l'aiguille pour le mammouth Apple », a déclaré David Rolfe , directeur des investissements de Wedgewood Partners, qui détient des actions Apple depuis 2005.Rolfe a déclaré qu'il n'y avait pas encore de marché de masse pour le casque, mais a salué les atouts technologiques du produit : « Les Apple Vision Pro me rappellent les tout premiers jours de la révolution de l'ordinateur personnel. Il a fallu de nombreuses années pour que le PC devienne un produit grand public. Même chose avec Vision Pro ».Dans sa différence visuelle la plus frappante avec les casques de Meta, l'appareil dispose également d'un écran extérieur qui montre les yeux de l'utilisateur aux personnes du monde extérieur.L'écran extérieur s'éteint lorsqu'un utilisateur est complètement immergé dans un monde virtuel. Lorsqu'une personne s'approche d'un utilisateur qui est en mode virtuel complet, le casque montrera à la fois l'utilisateur et la personne extérieure l'un à l'autre, une avancée en réalité augmentée par rapport aux appareils de Meta, qui affichent un flux vidéo plus basique du monde extérieur.Source : plaintes des utilisateurs ( 1 Que pensez-vous du Vision Pro ? L’avez-vous essayé ou envisagez-vous de l’acheter ?Quels sont les avantages et les inconvénients du Vision Pro par rapport à la concurrence ?Que pensez-vous du retour d'expérience des utilisateurs qui l'ont essayé et préfèrent le retourner ? Lequel vous parle le mieux et pourquoi ?Comment le Vision Pro pourrait-il changer votre façon de travailler, d’apprendre, ou de vous divertir ?Quelles sont les applications ou les fonctionnalités que vous aimeriez voir sur le Vision Pro ?Comment le Vision Pro pourrait-il s’intégrer dans votre vie sociale ? Est-ce que le casque vous isole ou vous rapproche des autres ?