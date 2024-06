IDC a récemment révisé sa taxonomie en y incorporant deux nouvelles catégories : la réalité mixte, qui occulte la vision de l'utilisateur mais lui offre une vue du monde réel grâce à des caméras orientées vers l'extérieur, et la réalité étendue, qui utilise un écran transparent mais reflète le contenu d'un autre appareil ou offre un affichage tête haute simpliste.Meta a de nouveau dominé le marché au premier trimestre 2024 en termes de parts, tandis que l'entrée récente d'Apple sur le marché lui a permis d'occuper la deuxième place. ByteDance, Xreal et HTC complètent le top 5. Le Quest 3 et le Vision Pro ont contribué à éduquer les utilisateurs et à inciter les développeurs à créer des contenus de réalité mixte, mêlant les mondes numérique et physique. Malheureusement, cela s'est fait au prix fort pour les utilisateurs.« Avec l'essor de la réalité mixte, il faut s'attendre à ce que les casques de réalité strictement virtuelle disparaissent dans les années à venir, car les marques et les développeurs conçoivent de nouveaux matériels et de nouvelles expériences pour aider les utilisateurs à faire la transition vers la réalité augmentée », a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche, Worldwide Mobile Device Trackers chez IDC. « Entre-temps, les écrans de réalité étendue devraient attirer l'attention des consommateurs, car ils offrent une expérience sur grand écran aujourd'hui tout en intégrant l'IA et les affichages tête haute dans un avenir proche. »Bien que les prix de vente conseillés pour l'ensemble du marché aient dépassé la barre des 1 000 dollars, ce chiffre n'est pas représentatif de tous les produits. « Les ASP des casques de réalité augmentée (AR) ont presque toujours été supérieurs à ce prix, mais les ASP des casques VR, MR et ER ont généralement été inférieurs », a déclaré Ramon T. Llamas, directeur de recherche au sein de l'équipe Réalité Augmentée et Virtuelle d'IDC. « Le Vision Pro d'Apple a fait grimper les prix des casques de réalité virtuelle, mais l'ajout d'appareils moins coûteux de Meta et HTC a empêché ces prix de grimper beaucoup plus haut. Parallèlement, de nombreux appareils de VR et d'ER sont proposés à des prix inférieurs à 500 dollars. »« Pour l'avenir, nous prévoyons une érosion du prix de vente conseillé pour tous les produits », poursuit M. Llamas. « Étant donné que le marché global en est encore à ses débuts avec des appareils de première et de deuxième génération plus coûteux, les prix seront élevés même si les premiers utilisateurs les achètent. Pour atteindre le marché de masse, les vendeurs devront réduire les prix des appareils plus récents et à venir. »IDC prévoit que les livraisons de casques renoueront avec la croissance dans le courant de l'année et que le volume augmentera de 7,5 % d'ici à 2023. Des casques plus récents et des prix plus bas contribueront à la reprise attendue dans le courant de l'année. Par la suite, le volume des livraisons de casques devrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 43,9 % entre 2024 et 2028.IDCQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les résultats de cette étude d'IDC crédibles ou pertinents ?