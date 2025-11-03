Rockstar, l'éditeur de GTA 6, accusé de « répression syndicale impitoyable » après avoir licencié 30 employés liés au syndicat des développeurs, prétextant que ces renvois étaient dus à une*« faute grave »

Rockstar Games, l'éditeur du très attendu GTA 6, est sous le feu des critiques après avoir licencié plus de 30 employés dans ses bureaux britanniques et canadiens. Alors que la société mère Take-Two Interactive affirme que ces licenciements sont dus à des « fautes graves », le syndicat indépendant britannique IWGB accuse Rockstar de « répression syndicale impitoyable », invoquant le caractère ciblé des licenciements à l'encontre des membres et des organisateurs syndicaux.
Rockstar Games, Inc. est un éditeur américain de jeux vidéo basé à New York. La société a été créée en décembre 1998 en tant que filiale de Take-Two Interactive, utilisant les actifs que cette dernière avait précédemment acquis auprès de BMG Interactive. Les membres fondateurs de la société étaient Terry Donovan, Gary Foreman, Dan et Sam Houser, ainsi que Jamie King, qui travaillait alors pour Take-Two, les frères Houser ayant auparavant occupé des postes de direction chez BMG Interactive. Sam Houser dirige le studio en tant que président. Rockstar Games publie principalement des jeux d'action-aventure, mais les jeux de course ont également connu un grand succès pour la société. Parmi ces franchises de jeux, on trouve Grand Theft Auto, Red Dead, Midnight Club ou Max Payne.
Pour rappel, en avril 2024, l'éditeur de GTA 6 avait déjà supprimé près de 600 postes et annulé 140 millions de dollars de projets, alors qu'il avait enregistré 8,5 milliards de dollars de bénéfices grâce à GTA 5 et déclaré qu'il n'avait « aucun plan actuel » de licenciement. Cette mesure avait été prise dans le but d'économiser 165 millions de dollars par an. L'entreprise avait alors justifié cette décision par une recherche d'« efficacité » et une volonté d'augmenter ses marges.
Ce début novembre 2025, dans une décision qui a suscité une vive controverse au sein de l'industrie du jeu vidéo, Rockstar Games, l'éditeur du très attendu GTA 6, aurait licencié plus de 30 employés dans ses bureaux britanniques et canadiens. Alors que la société mère Take-Two Interactive attribue ces licenciements à des « fautes graves », le syndicat indépendant des travailleurs de Grande-Bretagne (IWGB) accuse fermement Rockstar de « répression syndicale ».
Selon Bloomberg, toutes les personnes concernées étaient soit des membres actifs du syndicat, soit impliquées dans des efforts visant à créer un syndicat au sein de Rockstar, et étaient connectées via un groupe Discord privé dédié aux discussions sur le travail. L'IWGB a rapidement condamné ces actions sur Twitter, les qualifiant d'« acte antisyndical le plus impitoyable de l'histoire de l'industrie britannique du jeu vidéo ».
Le syndicat a également déclaré : « Hier, @RockstarGames a licencié plus de 30 employés pour cause d'activité syndicale. Nous ne reculerons pas et nous n'avons pas peur : nous nous battrons pour que chaque membre soit réintégré. » Cette déclaration audacieuse souligne la détermination du syndicat à contester ces licenciements.
Alex Marshall, président de l'IWGB, a exprimé l'indignation du syndicat dans une déclaration au journaliste Jason Schreier de Bloomberg, qualifiant les actions de Rockstar de « mépris flagrant de la loi et de la vie des travailleurs qui leur rapportent des milliards », et les qualifiant en outre d'« insulte à leurs fans et à l'industrie mondiale ».
Lorsqu'on lui a demandé de commenter cette affaire, Rockstar Games a renvoyé les questions au porte-parole de Take-Two Interactive, Alan Lewis. Ce dernier a publié une déclaration défendant la position de l'entreprise : « Nous nous efforçons de créer les meilleurs produits de divertissement au monde en offrant à nos équipes créatives, qui sont les meilleures de leur catégorie, un environnement de travail positif et des opportunités de carrière continues. Notre culture est axée sur le travail d'équipe, l'excellence et la bienveillance. Rockstar Games a licencié un petit nombre de personnes pour faute grave, et pour aucune autre raison. Comme toujours, nous soutenons pleinement les ambitions et l'approche de Rockstar. »
Au-delà des licenciements, Rockstar resserre également sa politique interne. Daprès IGN, le studio impose depuis avril 2024 un retour des employés au bureau cinq jours par semaine, invoquant un besoin de productivité et de sécurité à lapproche de la sortie de GTA 6. Une décision qui ravive le débat sur la productivité des employés au télétravail face au travail en présentiel.
