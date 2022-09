Il prétend être derrière l'attaque d'Uber

Le cas Uber

Take-Two Interactive a confirmé lundi que sa filiale Rockstar Games avait été compromise et que des données confidentielles de Grand Theft Auto 6 avaient été volées.Il semble également qu'au moins une partie du matériel ait été divulguée en ligne via un babillard électronique.« Rockstar Games a récemment subi une intrusion dans le réseau au cours de laquelle un tiers non autorisé a accédé et téléchargé illégalement des informations confidentielles de ses systèmes, y compris des images de développement préliminaires pour le prochain Grand Theft Auto », a déclaré la société dans un dossier de sécurité daté du 19 septembre. « Les services actuels de Rockstar Games ne sont pas affectés. Nous avons déjà pris des mesures pour isoler et contenir cet incident ».L'entreprise a déclaré que les travaux sur Grand Theft Auto 6 (GTA 6) se poursuivraient comme prévu et que le calendrier de développement et de sortie du jeu ne devrait pas être affecté.Rockstar Games a publié une déclaration similaire via Twitter, exprimant sa déception et promettant une mise à jour sur la situation prochainement.L'incident de piratage s'est produit neuf ans après la sortie le 17 septembre 2013 de l'itération précédente de la franchise GTA.Les images divulguées ont d'abord été liées sur le site de fans GTAForums dimanche matin avant de se répandre sur Internet. Il comprend environ 50 minutes de jeu préliminaire sur des dizaines de vidéos, dont beaucoup présentent des textures d'espace réservé et du texte ou des informations de débogage.Officialisé en février dernier, GTA 6 fait actuellement partie des jeux les plus attendus du moment. Et la fuite de 90 vidéos liées à une version test du jeu encore en développement a enflammé la toile en ce dimanche 18 septembre. On aurait pu croire que l’histoire allait se résumer à cette simple divulgation de vidéos internes, mais la personne à l’origine de la fuite semble vouloir aller plus loin.Le pirate prétend avoir volé « le code source et les actifs de GTA 5 et 6, la version de test de GTA 6 », mais tente de faire chanter Rockstar Games pour empêcher la publication de nouvelles données. L'acteur malveillant affirme qu'il accepte les offres de plus de 10 000 $ pour le code source et les actifs de GTA V, mais qu'il ne vend pas le code source de GTA 6 pour le moment.Après que les membres du forum aient montré leur incrédulité quant à la réalité du piratage, l'acteur malveillant a affirmé qu'il était à l'origine de la récente cyberattaque contre Uber et a divulgué des captures d'écran du code source de Grand Theft Auto V et Grand Theft Auto 6 comme preuve supplémentaire.Rockstar a répondu à la fuite dimanche en émettant presque immédiatement des demandes DMCA contre plusieurs vidéos et tweets YouTube qui partageaient des parties de la séquence. GTAForums, où les images divulguées étaient à l'origine liées, a supprimé ces liens mais a conservé le message d'origine autrement intact. Le forum autorise la discussion sur les fuites tout en interdisant « les médias ou les liens vers du matériel protégé par le droit d'auteur ».Malgré les efforts de Rockstar, les images sont toujours largement disponibles en ligne.Le hacker n'a pas partagé de détails sur la façon dont il a eu accès aux vidéos et au code source de GTA 6, à part prétendre les avoir volés sur les serveurs Slack et Confluence de Rockstar.L'acteur malveillant prétend également être le même pirate informatique, nommé "TeaPots", derrière la récente cyberattaque d'Uber. Toutefois, pour le moment, aucun média n'a pu confirmer si ces affirmations sont valides (à voir donc).Cependant, lors de la cyberattaque contre Uber, l'auteur malveillant a également eu accès au serveur Slack de l'entreprise et à d'autres services internes après avoir effectué une attaque d'ingénierie sociale contre un employé.Bien qu'il n'y ait pas assez de détails sur le piratage de Rockstar Games, les types de serveurs consultés et les annonces très publiques sont similaires à la tactique du pirate informatique Uber.Un hacker, prétendument âgé de 18 ans, a téléchargé des rapports de vulnérabilité HackerOne et partageant des captures d'écran des systèmes internes de l'entreprise, du tableau de bord de messagerie et du serveur Slack. Les captures d'écran partagées par le hacker montrent ce qui semble être un accès complet à de nombreux systèmes informatiques critiques d'Uber, y compris le logiciel de sécurité de l'entreprise et le domaine Windows.Les autres systèmes auxquels le pirate a accès incluent la console Amazon Web Services de l'entreprise, les machines virtuelles VMware vSphere/ESXi et le tableau de bord d'administration Google Workspace pour la gestion des comptes de messagerie Uber.L'auteur malveillant a également piraté le serveur Uber Slack, qu'il a utilisé pour envoyer des messages aux employés indiquant que l'entreprise avait été piratée. Cependant, des captures d'écran du Slack d'Uber indiquent que ces annonces ont d'abord été accueillies par des mèmes et des blagues, car les employés n'avaient pas réalisé qu'une véritable cyberattaque était en cours.Uber a depuis confirmé l'attaque, tweetant qu'ils sont en contact avec les forces de l'ordre et publieront des informations supplémentaires dès qu'elles seront disponibles : « Nous répondons actuellement à un incident de cybersécurité. Nous sommes en contact avec les forces de l'ordre et publierons des mises à jour supplémentaires ici dès qu'elles seront disponibles ».Après que l'attaquant a annoncé qu'il avait piraté les systèmes d'Uber sur le serveur Slack de l'entreprise et dans des commentaires à soumettre au programme de primes de bogues HackerOne, les chercheurs en sécurité ont contacté l'acteur de la menace pour en savoir plus sur l'attaque.Lors d'une conversation entre l'acteur de la menace et le chercheur en sécurité Corben Leo, le hacker a déclaré qu'il a pu accéder à l'intranet d'Uber après avoir mené une attaque d'ingénierie sociale contre un employé.Selon le hacker, il a tenté de se connecter en tant qu'employé d'Uber, mais n'a pas fourni de détails sur la manière dont il a eu accès aux informations d'identification.Comme le compte Uber était protégé par une authentification multifacteur, l'attaquant aurait utilisé une attaque MFA Fatigue et prétendu être le support informatique d'Uber pour convaincre l'employé d'accepter la demande MFA.Les attaques MFA Fatigue se produisent lorsqu'un acteur malveillant a accès aux identifiants de connexion de l'entreprise mais est bloqué pour accéder au compte par une authentification multifacteur. Ils émettent ensuite des demandes répétées d'AMF à la cible jusqu'à ce que les victimes en aient assez de les voir et acceptent finalement la notification.Cette tactique d'ingénierie sociale est devenue très populaire lors des récentes attaques contre des entreprises bien connues, notamment Twitter, MailChimp, Robinhood et Okta.Après avoir obtenu l'accès aux informations d'identification, l'auteur de la menace a déclaré à Leo qu'il s'était connecté au réseau interne via le VPN de l'entreprise et avait commencé à analyser l'intranet de l'entreprise à la recherche d'informations sensibles.Dans le cadre de ces analyses, le pirate a déclaré avoir trouvé un script PowerShell contenant des informations d'identification d'administrateur pour la plate-forme de gestion des accès privilégiés Thycotic (PAM) de l'entreprise, qui a été utilisée pour accéder aux secrets de connexion des autres services internes de l'entreprise.Source : Rockstar Games Quelles sont les implications potentielles de ce piratage ?Comment devrait réagir Rockstar Game selon vous ? Pour ou contre le fait de payer la rançon ? Pourquoi ?Devons nous craindre la multiplication de ce type de piratage et de chantage à l'avenir ?