Rockstar Games engage l'équipe de moddeurs FiveM qu'elle avait précédemment bannie de GTA 5

Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que Cfx.re, l'équipe à l'origine des plus grandes communautés de roleplay et de créateurs de Rockstar, FiveM et RedM, fait désormais officiellement partie de Rockstar Games.Au cours des dernières années, nous avons observé avec enthousiasme la communauté créative de Rockstar trouver de nouveaux moyens d'étendre les possibilités de Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2, notamment par la création de serveurs roleplay dédiés. Afin de soutenir ces efforts, nous avons récemment élargi notre politique en matière de mods pour inclure officiellement ceux créés par la communauté des créateurs de jeux de rôle.En nous associant à l'équipe de Cfx.re, nous l'aiderons à trouver de nouveaux moyens de soutenir cette incroyable communauté et d'améliorer les services qu'elle fournit à ses développeurs et à ses joueurs.Nous sommes impatients de vous en dire plus dans les semaines et les mois à venir.