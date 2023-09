Ce qui me préoccupe ici, c'est qu'ils n'ont pas analysé le binaire pour comprendre exactement ce qui est corrigé dans la copie Razer 1911, ou qu'ils l'ont vu et l'ont laissé. Je ne peux pas imaginer que leurs ingénieurs le voient et décident de ne pas apposer des lettres différentes sur le Razer 1911 juste pour le dissimuler. Ce qui me préoccupe ici, c'est qu'ils n'ont pas analysé le binaire pour comprendre exactement ce qui est corrigé dans la copie Razer 1911, ou qu'ils l'ont vu et l'ont laissé. Je ne peux pas imaginer que leurs ingénieurs le voient et décident de ne pas apposer des lettres différentes sur le Razer 1911 juste pour le dissimuler.

Les clients payants souffrent

Quelques questions soulevées par cette affaire

Pas le seul studio dans ce cas

Bethesda : Le studio a été critiqué pour avoir vendu une version piratée du jeu The Elder Scrolls: Arena sur la plateforme GOG.com. Le jeu contenait un fichier .exe modifié par un fan pour le rendre compatible avec les systèmes d’exploitation modernes, sans créditer ni rémunérer l’auteur du patch.

sur la plateforme GOG.com. Le jeu contenait un fichier .exe modifié par un fan pour le rendre compatible avec les systèmes d’exploitation modernes, sans créditer ni rémunérer l’auteur du patch. Ubisoft : L’éditeur a été pointé du doigt pour avoir utilisé un crack du groupe de warez Skidrow pour mettre à jour le jeu Rainbow Six: Vegas 2 sur Steam. Le crack permettait de contourner le système de protection SecuROM qui posait des problèmes aux joueurs légitimes.

sur Steam. Le crack permettait de contourner le système de protection SecuROM qui posait des problèmes aux joueurs légitimes. Square Enix : L’éditeur japonais a été accusé de vendre une version piratée du jeu Final Fantasy VIII sur Steam. Le jeu contenait un fichier .exe cracké par le groupe de warez Echelon, qui avait supprimé la vérification du CD et ajouté des options graphiques supplémentaires.

Répondant au pseudonyme @_silent, un utilisateur de X, l'ancien Twitter, a découvert que le jeu Midnight Club 2 sur Steam contenait le crack développé par Razor 1911 peu après la sortie du jeu, inclus dans le fichier .exe, probablement pour éviter la nécessité d’un CD pour jouer au jeu. En utilisant un éditeur hexadécimal, il a pu identifier la signature “Razor 1911” dans le code du fichier .exe.Un analyste en cybersécurité a indiqué :La théorie actuelle est que, puisque personne ne possède plus les copies physiques existantes et que Rockstar publie des jeux plus anciens sur les vitrines numériques, au lieu de consacrer des ressources ou du temps à reconfigurer le .exe pour qu'il fonctionne sans CD, ils ont simplement réutilisé les cracks précédemment publiés. par le groupe Warez.Ce n’est pas la première fois que Rockstar est soupçonné de faire ce genre de pratique. Le jeu Max Payne 2 sur Steam incluait également une version du crack sans CD par Myth, identifiée par la taille du fichier et les signatures en codes hexadécimaux. De même, le jeu Manhunt sur Steam comportait un fichier .exe cracké qui n’était plus utilisé pour lancer le jeu, mais qui était toujours inclus dans le téléchargement.Habituellement, cela ne susciterait qu’une petite controverse en raison du peu de dommages que cela causerait aux consommateurs. Il s’agit cependant d’un cas particulier car Rockstar a mis en place des mesures anti-piratage dans le jeu. Elles bloquent généralement la progression du joueur avec une copie illégale à cause des « bogues » qui se produisent. Ces bogues seraient des portes verrouillées, le fait de traverser le sol ou d'avoir plus globalement des expériences gênantes comme la désactivation des objets interactifs.Cela a fonctionné les premiers jours, mais les pirates ont fini par contourner ces mesures anti-piratage. Par conséquent, étant donné que Rockstar Games utilise des fichiers .exe piratés pour leurs versions, les mesures anti-piratage entrent en vigueur malgré l'achat du jeu.Le Youtubeur Vadim M a donné une illustration de ces mesures dans une vidéo, spécifiquement avec les jeux Rockstar Games Manhunt et Max Payne 2.En dehors du paysage de Rockstar Games, cette vidéo YouTube propose dix « punitions » hilarantes infligées pour le piratage de jeux vidéo :D’une part, Rockstar semble profiter du travail des groupes de warez sans leur consentement ni leur rétribution. D’autre part, Rockstar expose ses clients à des risques potentiels de sécurité en leur vendant des fichiers modifiés par des tiers inconnus. Enfin, Rockstar démontre un manque de respect pour ses propres œuvres en les distribuant sans les adapter correctement aux nouvelles technologies.Rockstar n’a pas encore réagi officiellement à ces accusations. Certains fans espèrent que le studio s’expliquera et corrigera ses erreurs. D’autres pensent que Rockstar devrait rendre ses anciens jeux gratuits ou open source, afin de permettre aux joueurs de les préserver et de les améliorer.En attendant, des fans n'ont pas hésité à faire exploser leur colère. Une réaction qui est justifiée car les pirates jouent au jeu sans problème tandis que les clients payants doivent subir les mesures anti-piratage. Cet internaute le rappelle par exemple en disant : « Quand la version crackée est meilleure que la version originale, les DRM ont un impact négatif sur les jeux, Rockstar a bien compris mdr. Les enfo*rés ».Bien que les DRM assurent la protection du jeu et garantissent que les développeurs en aient pour leur argent, ils génèrent également des problèmes qui surgissent des années plus tard.D'autres studios de jeux vidéo ont été accusés de vendre des copies piratées de leurs propres jeux. C'est le cas de :Ces cas montrent que certains studios de jeux vidéo n’hésitent pas à recourir à des solutions illégales pour résoudre des problèmes techniques ou économiques, au détriment des droits d’auteur et de la sécurité des joueurs.Source : @_silentQue pensez-vous de l’attitude de Rockstar envers ses anciens jeux ?Avez-vous déjà acheté ou joué à une version crackée d’un jeu Rockstar sur Steam ? Si oui, avez-vous rencontré des problèmes techniques ou des bogues ?Trouvez-vous normal que Rockstar utilise le travail des groupes de warez sans leur demander leur avis ni les rémunérer ? Est-ce une forme de vol ou de plutôt de reconnaissance ?Pensez-vous que Rockstar devrait s’excuser publiquement et rembourser ses clients qui ont acheté des versions crackées de ses jeux ? Ou bien pensez-vous que ce n’est pas grave et que les joueurs devraient être contents d’avoir accès à ces jeux ?Quelle serait selon vous la meilleure solution pour préserver et valoriser le patrimoine vidéoludique de Rockstar ? Faut-il rendre ses jeux gratuits, open source, remasterisés ou réédités ?