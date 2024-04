L'éditeur de GTA 6 annonce près de 600 licenciements et 140 millions de dollars de projets annulés, après avoir gagné 8,5 milliards $ grâce à GTA 5 et déclaré qu'il n'avait "aucun plan actuel" de licenciement

Selon l'éditeur de GTA, l'objectif est d'économiser environ 165 millions de dollars par an. La décision, qui a déjà été approuvée par le conseil d'administration, prévoit également que l'entreprise trouve plus d'"efficacité" dans ses activités afin d'augmenter ses marges bénéficiaires.En 2025, l'éditeur lancera sans doute son jeu le plus important, Grand Theft Auto 6, qui devrait rapporter des milliards de dollars à l'entreprise. Son prédécesseur, Grand Theft Auto 5, s'est vendu pour 1 milliard de dollars en quelques jours.En mai 2023, l'entreprise a déclaré qu'elle comptait 11 580 employés à temps plein dans le monde entier en mars 2023.La société a estimé qu'elle devrait supporter des charges d'environ 160 à 200 millions de dollars dans le cadre de ce plan, dont 120 à 140 millions de dollars liés à l'annulation de titres de jeux vidéo.Take-Two Interactive prévoit que les changements seront terminés d'ici la fin de l'année 2024.Take-Two Interactive dans une déclaration de fin d'activité auprès de la SECQuelle lecture faites-vous de cette situation ?