Xbox Game Pass est un service dabonnement proposé par Microsoft. Il permet aux joueurs, sur Xbox comme sur PC, daccéder à une vaste bibliothèque de jeux vidéo en échange dun paiement mensuel. Lidée est proche de celle de Netflix, mais appliquée au jeu vidéo : au lieu dacheter chaque titre séparément, labonné peut télécharger ou jouer en streaming à un catalogue renouvelé régulièrement, y compris les nouveautés produites par Microsoft dès leur sortie.
Xbox Game Pass est désormais officiellement rentable et rapporte des milliards. Comme il s'avère durable, Microsoft restructure le service et rend son niveau le plus cher beaucoup plus onéreux. C'est le plus grand changement apporté à la plateforme depuis son lancement. Il ne se limite pas à une nouvelle structure de facturation ; il s'agit de tester si les joueurs accepteront des coûts plus élevés en échange de bibliothèques plus importantes et d'avantages premium.
Mais cela ne passe pas très bien. Microsoft a réorganisé l'abonnement en trois niveaux : Essential à 9,99 $ par mois, Premium à 14,99 $ et Ultimate à 29,99 $. Le prix de l'abonnement Ultimate a augmenté de 50 % par rapport à son ancien prix de 19,99 $, et les utilisateurs ne sont pas contents.
Dans le cadre du nouveau système, Essential comprend une liste sélectionnée d'environ 50 jeux, un mode multijoueur en ligne et des jeux dans le cloud. Premium donne accès à une bibliothèque plus importante d'environ 200 titres, mais ne propose pas les sorties Xbox first-party dès le premier jour ; celles-ci sont désormais disponibles jusqu'à un an plus tard. Ultimate est le seul niveau qui conserve l'accès dès le premier jour aux nouveaux titres Xbox, avec une bibliothèque de plus de 400 jeux et des extras comme Ubisoft+ Classics et Fortnite Crew inclus.
Les joueurs abonnés à l'offre PC Game Pass voient leur prix augmenter de près de 40 %, passant à 16,49 $ par mois, sans bénéficier des mêmes avantages supplémentaires. Jerret West, cadre chez Xbox, a précisé que les abonnés à PC Game Pass n'auront pas accès à Ubisoft+ Classics, mais qu'ils pourront en revanche jouer à environ 50 titres Ubisoft supplémentaires tout en continuant à bénéficier des nouveautés dès le premier jour.
Malgré les efforts de Xbox pour présenter cela comme une amélioration globale du service avec de nouveaux avantages qui ne vous intéressent probablement pas, il ne s'agit là que d'une bonne vieille augmentation de prix, et une augmentation considérable qui plus est. Les gens semblent se précipiter pour résilier leur abonnement à un tel rythme que le site Web sur lequel vous vous rendez pour le faire a été brièvement « surchargé », selon les billets sur X (ex-Twitter).
La colère des fans contre les nouvelles tarifications de Microsoft
Xbox Game Pass s'est imposé comme le pilier de l'activité de jeux vidéo de Microsoft, avec plus de 34 millions d'abonnés depuis son lancement en 2017. Ses membres bénéficiaient d'un accès illimité à un vaste catalogue de titres propriétaires et tiers sur Xbox et d'autres plateformes en échange d'un abonnement mensuel, ce qui en fait un moyen très rentable de profiter des jeux dans le contexte socio-économique actuel. Mais la donne a changé.
Alors que Game Pass est très populaire depuis très longtemps, la nouvelle restructuration du programme par Microsoft s'est avérée assez controversée. Les joueurs ont l'impression que Microsoft leur enlève trop tout en leur faisant payer plus cher que jamais. Beaucoup ont déjà décidé de résilier leur abonnement.
« Nous devons tous nous unir et boycotter fermement », déclarent les joueurs Xbox en colère suite à l'augmentation du prix Game Pass. Peu après l'annonce, Reddit a été inondé de messages de joueurs annulant purement et simplement leur abonnement. Un message publié sur le subreddit Xbox Game Pass qui a rapidement gagné en popularité était intitulé : « je résilie mon abonnement après cette augmentation de prix ridicule et vous devriez faire de même ! ».
L'auteur du message original a écrit : « non seulement PC Game Pass a perdu de son attrait, mais son prix est absurdement élevé par rapport à ce qu'il offre. Je préfère revenir à la navigation et acheter sur Steam plutôt que de continuer à payer pour cette connerie. Xbox Pay Everywhere ».
Un utilisateur a répondu : « je le fais activement », tandis qu'un autre a ajouté : « oui, j'ai aussi résilié mon abonnement ». Quelqu'un d'autre a renchéri : « je l'ai déjà résilié quand il a dépassé les 16 dollars environ », et un autre a simplement déclaré : « je le ferai dès que je rentrerai du travail ».
Certains joueurs sont allés plus loin, appelant à un boycott coordonné. Comme l'a dit l'un d'entre eux : « nous devons tous nous unir et boycotter fermement. Leurs PDG n'ont pas besoin d'une maison de vacances supplémentaire ou d'une voiture supplémentaire ». D'autres ont insisté sur l'aspect financier : « à 10 dollars par mois, cela ne me dérangeait pas, mais 17 dollars par mois, c'est vraiment exagéré. Je préfère acheter des jeux en promotion et les posséder, je suppose ».
La vague massive de résiliations fait planter le site Web de Microsoft
La réaction négative ne s'est pas limitée à de simples mots sur les plateformes de médias sociaux. Les joueurs se précipitant pour annuler ou rétrograder leur abonnement ont saturé le système de comptes de Microsoft, provoquant de nombreuses erreurs et plantages. Dans la journée du mercredi 1er octobre 2025, soit le jour de l'annonce des changements, le site Web de Microsoft s'est effondré suite à des annulations massives d'abonnements Game Pass.
« On dirait que leur site Web a actuellement des difficultés à traiter les modifications d'abonnement, probablement à cause d'une surcharge due aux rétrogradations et aux annulations », a fait remarquer un utilisateur. Certains utilisateurs ont décrit leur frustration de manière plus vive. « Pourquoi proposer de nouveaux forfaits sans anticiper l'augmentation du trafic ? C'est une pratique commerciale minable », a écrit un commentateur.
Un autre a ajouté : « je vais résilier mon abonnement dès que je pourrai me connecter. Les enfants vont être déçus, mais 30 dollars, c'est trop cher pour moi en ce moment. C'est dommage, car c'était génial pour une famille de gamers ». D'autres commentateurs ont indiqué que le seul moyen d'obtenir les modifications était de changer de navigateur. « Cela n'a fonctionné pour moi que sur Edge », a expliqué une personne dans les commentaires.
Entre la confusion quant aux niveaux incluant les jeux day-one, la colère face à la hausse du prix de l'offre Ultimate et la frustration liée à la gestion des abonnements par Microsoft, la communauté Game Pass semble être à bout. Certains choisissent d'attendre la fin de leur abonnement prépayé avant de résilier, tandis que d'autres partent dès maintenant.
Microsoft veut tirer le maximum de bénéfices de Xbox Game Pass
La combinaison d'une croissance régulière des revenus, d'une participation croissante des développeurs et de nouveaux partenariats avec des fabricants d'appareils indique que le Xbox Game Pass jouera un rôle encore plus important dans la stratégie de Microsoft en matière de jeux vidéo. Dans une interview accordée au Tokyo Game Show, la présidente de Xbox, Sarah Bond, a déclaré que Game Pass est non seulement viable, mais aussi lucratif.
Le service a généré près de 5 milliards de dollars au cours du dernier exercice fiscal, les paiements aux développeurs augmentant parallèlement aux revenus. « C'est une activité rentable, et de plus en plus de créateurs y participent », a déclaré Sarah Bond. Cette déclaration répond à des années de spéculations sur la question de savoir si le modèle économique basé sur l'abonnement pourrait un jour supporter le poids du développement de jeux à succès.
L'ancien dirigeant de PlayStation, Shuhei Yoshida, faisait partie des sceptiques, avertissant que les joueurs pourraient s'habituer à un accès bon marché, poussant les studios à prendre moins de risques créatifs. Sarah Bond a répliqué en présentant Game Pass comme un moteur de diversité, et non d'homogénéité, dans le cadre de la stratégie globale de Microsoft en matière de jeux vidéo. Microsoft augmente les prix alors que le service est déjà très lucratif.
Game Pass côtoie désormais des initiatives telles que Xbox Cloud Gaming et des projets matériels expérimentaux tels que l'Asus ROG Xbox Ally, une console portable fonctionnant sous Windows 11. Selon Sarah Bond, l'objectif est l'ubiquité : un accès sur console, PC, console portable ou en streaming.
Les rapports financiers confirment cette dynamique : les revenus liés au contenu et aux services Xbox ont bondi de 13 % en glissement annuel au dernier trimestre, tandis que le chiffre d'affaires global de Microsoft a grimpé de 18 % et que son bénéfice net a augmenté de 24 %. Le PDG Satya Nadella a déclaré que Game Pass à lui seul a rapporté « près de 5 milliards de dollars » au cours de l'année.
Le nombre d'abonnés est plus difficile à évaluer, car Microsoft a cessé de le communiquer. Mais les rapports financiers ont révélé 34 millions d'abonnés en février 2024, et le profil d'un employé laisse entendre que ce chiffre a depuis dépassé les 35 millions. Satya Nadella a également souligné que les plateformes de jeux combinées de Microsoft comptent désormais 500 millions d'utilisateurs actifs.
Implications du dernier changement apporté à Xbox Game Pass
Ce changement d'orientation en matière d'abonnement souligne la manière dont Microsoft repense son rôle dans le...
