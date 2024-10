Une ascension fulgurante

Les premiers signes de problèmes

Les scandales de harcèlement et de discrimination

Envoyé par Activision Blizzard Envoyé par Nous apprécions la diversité et nous nous efforçons de favoriser un lieu de travail qui soit inclusif pour tous. Il n'y a pas de place dans notre entreprise ou notre secteur d'activité, ni dans aucun autre secteur, pour les fautes professionnelles ou le harcèlement sexuel, quels qu'ils soient. Nous prenons chaque allégation au sérieux et enquêtons sur toutes les plaintes. Dans les cas de mauvaise conduite, des mesures ont été prises pour résoudre le problème.



Le DFEH contient des descriptions déformées, et dans de nombreux cas fausses, du passé de Blizzard. Nous avons été extrêmement coopératifs avec le DFEH tout au long de son enquête, notamment en lui fournissant de nombreuses données et une abondante documentation, mais il a refusé de nous informer des problèmes qu'il percevait. La loi l'obligeait à mener une enquête adéquate et à discuter de bonne foi avec nous afin de mieux comprendre et de résoudre toute réclamation ou préoccupation avant d'engager un procès, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, ils se sont empressés de déposer une plainte inexacte, comme nous le démontrerons devant le tribunal.



Nous sommes écœurés par le comportement répréhensible du DFEH qui a mêlé à la plainte le suicide tragique d'une employée dont le décès n'a aucun rapport avec cette affaire et qui n'a aucune considération pour sa famille en deuil. Bien que nous trouvions ce comportement honteux et non professionnel, il s'agit malheureusement d'un exemple de la façon dont le DFEH s'est comporté tout au long de son enquête. C'est ce type de comportement irresponsable de la part de bureaucrates de l'État qui n'ont pas de comptes à rendre qui pousse bon nombre des meilleures entreprises de l'État à quitter la Californie.



Le tableau dépeint par le DFEH n'est pas le lieu de travail du Blizzard d'aujourd'hui. Au cours des dernières années et depuis le début de l'enquête initiale, nous avons apporté des changements significatifs à la culture de l'entreprise et reflété une plus grande diversité au sein de nos équipes de direction. Nous avons amplifié les programmes internes et les canaux permettant aux employés de signaler les violations, y compris la "liste ASK" avec une ligne téléphonique confidentielle sur l'intégrité, et nous avons mis en place une équipe de relations avec les employés chargée d'enquêter sur les préoccupations de ces derniers.

Les conséquences

Un avenir incertain

L’acquisition par Microsoft et le licenciement massif

Les changements annoncés aujourd'hui reflètent l'accent mis sur les produits et les stratégies les plus prometteurs pour la croissance future de Blizzard, ainsi que les zones de chevauchement identifiées entre Blizzard et Microsoft Gaming. Les mesures annoncées aujourd'hui concernent de nombreuses équipes au sein de Blizzard, notamment les équipes de développement, les organisations de services partagés et les fonctions de l'entreprise.

Conclusion

Blizzard a débuté comme un petit studio de développement en Californie du Sud. Grâce à des jeux innovants et à une communauté de joueurs dévoués, l’entreprise a rapidement gravi les échelons pour devenir un géant de l’industrie. Les jeux de Blizzard étaient non seulement populaires, mais ils ont également redéfini les standards de qualité et d’engagement communautaire dans le monde du jeu vidéo.Les premières années de Blizzard ont été marquées par une série de succès critiques et commerciaux.(1994) a posé les bases de ce qui deviendrait l’une des franchises de jeux de stratégie en temps réel les plus influentes.(1996) a introduit un nouveau genre de jeu de rôle d’action, tandis que(1998) a consolidé la réputation de Blizzard en tant que maître du jeu de stratégie en temps réel. Cependant, c’est(2004) qui a véritablement propulsé Blizzard au sommet de l’industrie, avec des millions de joueurs abonnés et une influence culturelle massive.Malgré son succès, Blizzard a commencé à montrer des signes de dysfonctionnement interne. La croissance rapide de l’entreprise a entraîné des défis organisationnels et culturels. Les employés ont commencé à signaler des problèmes de gestion et de communication, mais ces préoccupations ont souvent été ignorées ou minimisées. Les tensions internes ont commencé à se manifester, et des rumeurs de mécontentement parmi les employés ont commencé à circuler.En 2018, la fusion avec Activision a marqué un tournant pour Blizzard. Bien que cette fusion ait apporté des ressources financières supplémentaires, elle a également introduit une nouvelle dynamique de gestion qui a souvent été perçue comme axée sur les profits au détriment de la créativité et de l’innovation. Les décisions de la direction ont commencé à susciter des critiques, tant en interne qu’au sein de la communauté des joueurs.Le véritable coup dur pour Blizzard est venu avec les révélations de harcèlement sexuel et de discrimination au sein de l’entreprise. En 2021, une enquête menée par le Département californien de l’emploi et du logement équitables (DFEH) a révélé une culture d’entreprise toxique où les femmes étaient régulièrement harcelées et discriminées.Ces révélations ont conduit à des poursuites judiciaires, des démissions de cadres supérieurs et une perte de confiance massive de la part des employés et des joueurs.L’État de Californie a déposé une plainte contre Activision Blizzard, alléguant que l’éditeur avait créé et maintenu un climat de harcèlement généralisé pendant des années, en violation des lois sur l’égalité des chances et les droits civils. La plainte détaille des cas de harcèlement sexuel, de discrimination fondée sur le sexe, de représailles et de négligence de la part de la direction.Elle décrit également des comportements inappropriés de la part des employés masculins, tels que des « cube crawls », où ils se saoulaient et se promenaient dans les bureaux en harcelant les employées féminines. Elle mentionne aussi le cas tragique d’une employée qui s’est suicidée lors d’un voyage d’affaires après avoir été harcelée sexuellement par un superviseur.Les témoignages des employés ont décrit un environnement de travail où les comportements inappropriés étaient monnaie courante et où les plaintes étaient souvent ignorées. Les enquêtes ont révélé des cas de harcèlement sexuel, de discrimination fondée sur le genre et de représailles contre ceux qui osaient parler. Ces scandales ont non seulement terni l’image de Blizzard, mais ont également mis en lumière des problèmes systémiques dans l’industrie du jeu vidéo dans son ensemble.L'entreprise a tenté de discréditer le DFEH Il faut dire qu'après des mois d’enquête, le WSJ a rapporté en 2021 avoir recueilli le témoignage de plusieurs personnes qui accusaient Activision Blizzard d’avoir encouragé une culture toxique centrée sur les hommes et de ne pas avoir condamné vigoureusement le traitement inapproprié des femmes.À tel point que certaines des personnes concernées affirmaient avoir été payées moins que les hommes pour le même travail. Et des faits plus sombres ont été révélés : « L’avocat d’une ancienne employée de Sledgehammer Games a affirmé dans un courriel qu’un superviseur en 2016 et 2017 avait violé sa cliente après avoir été poussé à boire beaucoup au bureau et lors d’événements professionnels », a indiqué le quotidien.Selon le WSJ, l’ancien codirigeant de Treyarch, Dan Bunting, « a harcelé sexuellement une employée en 2017 après une nuit de coucher, selon des sources familières avec l’incident ». Le département des ressources humaines d’Activision et d’autres supérieurs de l’entreprise ont lancé une enquête interne en 2019 et ont recommandé que Bunting soit licencié, poursuit l’article, « mais Bobby Kotick [PDG de l'époque] est intervenu pour qu’il garde son emploi », ajoutent-elles.Les conséquences de ces scandales ont été dévastatrices pour Blizzard. L’entreprise a non seulement perdu des talents clés, mais elle a également vu sa réputation gravement endommagée. Les joueurs, autrefois fidèles, ont commencé à boycotter les produits de Blizzard, et les actions de l’entreprise ont chuté en bourse. Les partenaires commerciaux ont également pris leurs distances, et les projets de développement ont été retardés ou annulés.En réponse aux scandales, Blizzard a tenté de mettre en place des réformes internes. Des efforts ont été faits pour améliorer la culture d’entreprise, notamment par la mise en place de formations sur la diversité et l’inclusion, ainsi que par la création de nouveaux canaux de communication pour les employés. Cependant, ces mesures ont souvent été perçues comme insuffisantes ou comme des tentatives de relations publiques plutôt que des changements réels et significatifs.D'ailleurs, en 2021, le président d'Activision Blizzard, J. Allen Brack, a été démis de ses fonctions . Deux ans plus tard, le scandale du harcèlement sexuel a poussé Bobby Kotick à la sortie chez Activision Blizzard.Aujourd’hui, Blizzard tente de se reconstruire et de regagner la confiance de ses employés et de sa communauté de joueurs. Des efforts sont en cours pour améliorer la culture d’entreprise et instaurer des politiques plus strictes contre le harcèlement et la discrimination. Cependant, il reste à voir si ces mesures seront suffisantes pour redresser la barre et restaurer la gloire passée de Blizzard.L’avenir de Blizzard dépendra en grande partie de sa capacité à apprendre de ses erreurs et à mettre en œuvre des changements durables. L’entreprise devra non seulement regagner la confiance de ses employés et de ses joueurs, mais aussi prouver qu’elle est capable de créer un environnement de travail sûr et respectueux. Les prochains projets de Blizzard, tels que les nouvelles extensions deet les jeux en développement commeseront cruciaux pour déterminer si l’entreprise peut retrouver sa place de leader dans l’industrie du jeu vidéo.En octobre 2023, Microsoft a officiellement finalisé l'acquisition d'Activision Blizzard , la société mère de Blizzard Entertainment, pour un montant de 68,7 milliards de dollars. Cette acquisition stratégique vise à renforcer la position de Microsoft dans l’industrie du jeu vidéo et à intégrer les franchises populaires de Blizzard dans son écosystème Xbox et Game Pass.Microsoft a promis de maintenir Blizzard en tant qu’entité distincte, tout en s’engageant à améliorer la culture d’entreprise et à résoudre les problèmes de harcèlement et de discrimination.Trois mois plus tard, Microsoft a licencié 1 900 employés d'Activision Blizzard et de sa division Xbox Le pourcentage de licenciements chez Activision Blizzard n'a pas été rendu public, mais des documents publics indiquent qu'au moins 899 de ces 1 900 personnes travaillaient dans les bureaux californiens d'Activision Blizzard.En février, la Federal Trade Commission (FTC) a indiqué ne pas être satisfaite de l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft, arguant entre autres que les licenciements survenus chez Activision Blizzard violent les promesses faites par Microsoft dans le cadre de l'accord de fusion.L’alliance entre Microsoft et Blizzard Entertainment pourrait transformer l’industrie du jeu vidéo. Avec les ressources et l’expertise de Microsoft, Blizzard a le potentiel de surmonter ses défis actuels et de revenir à l’avant-garde de l’innovation dans le jeu vidéo. Les joueurs peuvent s’attendre à des collaborations passionnantes et à de nouveaux titres qui tireront parti des forces combinées des deux entreprises.L’histoire de Blizzard Entertainment est un rappel poignant que même les entreprises les plus prospères ne sont pas à l’abri des problèmes internes. La clé du succès durable réside non seulement dans l’innovation et la qualité des produits, mais aussi dans la création d’un environnement de travail sain et respectueux pour tous les employés. Blizzard a encore un long chemin à parcourir pour regagner la confiance de ses employés et de ses joueurs, mais avec des efforts soutenus et des changements significatifs, il est possible que l’entreprise retrouve un jour sa gloire passée.Source : vidéos dans le texteQue pensez-vous du rachat par Microsoft ?Quel rôle les joueurs peuvent-ils jouer pour encourager des pratiques éthiques dans l’industrie du jeu vidéo ?Comment les scandales de Blizzard ont-ils affecté votre perception de l’entreprise et de ses jeux ?Pensez-vous que les mesures prises par Blizzard pour améliorer sa culture d’entreprise sont suffisantes ? 