L’acquisition d’Activision par Microsoft a été décrite comme la plus grande de l’histoire de la technologie. Elle mérite un examen minutieux. Cet examen a porté ses fruits : Microsoft s’est engagé par écrit, publiquement et en justice à maintenir Call of Duty sur PlayStation pendant 10 ans, à parité avec Xbox. Il a conclu un accord avec Nintendo pour amener Call of Duty sur Switch. Et il a conclu plusieurs accords pour, pour la première fois, pour apporter le contenu d’Activision à plusieurs services de jeux dans le cloud.



La responsabilité de la Cour dans cette affaire est étroite. Il s'agit de décider si, nonobstant les circonstances actuelles, la fusion doit être interrompue, voire résiliée, en attendant la résolution de l'action administrative de la FTC. Pour les raisons expliquées, la Cour conclut que la FTC n'a pas démontré la probabilité qu'elle prévaudra sur son affirmation selon laquelle cette fusion verticale particulière dans cette industrie spécifique pourrait réduire considérablement la concurrence. Au contraire, les preuves du dossier indiquent un accès accru des consommateurs à Call of Duty et à d'autres contenus d'Activision. La requête en injonction préliminaire est donc REFUSÉE. L’acquisition d’Activision par Microsoft a été décrite comme la plus grande de l’histoire de la technologie. Elle mérite un examen minutieux. Cet examen a porté ses fruits : Microsoft s’est engagé par écrit, publiquement et en justice à maintenir Call of Duty sur PlayStation pendant 10 ans, à parité avec Xbox. Il a conclu un accord avec Nintendo pour amener Call of Duty sur Switch. Et il a conclu plusieurs accords pour, pour la première fois, pour apporter le contenu d’Activision à plusieurs services de jeux dans le cloud.La responsabilité de la Cour dans cette affaire est étroite. Il s'agit de décider si, nonobstant les circonstances actuelles, la fusion doit être interrompue, voire résiliée, en attendant la résolution de l'action administrative de la FTC. Pour les raisons expliquées, la Cour conclut que la FTC n'a pas démontré la probabilité qu'elle prévaudra sur son affirmation selon laquelle cette fusion verticale particulière dans cette industrie spécifique pourrait réduire considérablement la concurrence. Au contraire, les preuves du dossier indiquent un accès accru des consommateurs à Call of Duty et à d'autres contenus d'Activision. La requête en injonction préliminaire est donc REFUSÉE.

La réaction de Microsoft, d'Activision Blizzard et de la FTC

Nous sommes reconnaissants au tribunal d'avoir rapidement tranché en notre faveur. Les preuves ont montré que l'accord Activision Blizzard est bon pour l'industrie et les affirmations de la FTC concernant le changement de console, les services d'abonnement multi-jeux et le cloud ne reflètent pas les réalités du marché des jeux.



Depuis que nous avons annoncé cet accord pour la première fois, notre engagement à proposer plus de jeux à plus de personnes sur plus d'appareils n'a fait que croître. Nous avons signé plusieurs accords pour rendre les jeux d'Activision Blizzard, les jeux propriétaires Xbox et Game Pass tous disponibles pour plus de joueurs qu'ils ne le sont aujourd'hui.



Nous savons que les joueurs du monde entier ont suivi cette affaire de près et je suis fier de nos efforts pour élargir l'accès et le choix des joueurs tout au long de ce voyage. Nous sommes reconnaissants au tribunal d'avoir rapidement tranché en notre faveur. Les preuves ont montré que l'accord Activision Blizzard est bon pour l'industrie et les affirmations de la FTC concernant le changement de console, les services d'abonnement multi-jeux et le cloud ne reflètent pas les réalités du marché des jeux.Depuis que nous avons annoncé cet accord pour la première fois, notre engagement à proposer plus de jeux à plus de personnes sur plus d'appareils n'a fait que croître. Nous avons signé plusieurs accords pour rendre les jeux d'Activision Blizzard, les jeux propriétaires Xbox et Game Pass tous disponibles pour plus de joueurs qu'ils ne le sont aujourd'hui.Nous savons que les joueurs du monde entier ont suivi cette affaire de près et je suis fier de nos efforts pour élargir l'accès et le choix des joueurs tout au long de ce voyage.

1/We're grateful to the court for swiftly deciding in our favor. The evidence showed the Activision Blizzard deal is good for the industry and the FTC’s claims about console switching, multi-game subscription services, and cloud don’t reflect the realities of the gaming market. — Phil Spencer (@XboxP3) July 11, 2023

Microsoft peut procéder au rachat d'Activision Blizzard, sous réserve de certaines conditions

La tentative de la FTC de bloquer une fusion entre Microsoft et la grande enseigne de jeu Activision-Blizzard a été annulée par un juge fédéral américain, qui n'est pas convaincu que la méga-acquisition nuirait à la concurrence.Dans une décision rendue hier, la juge du nord de la Californie, Jacqueline Scott Corley, a rejeté une injonction temporaire demandée par la FTC pour bloquer le rachat de 69 milliards de dollars par Microsoft du développeur Call of Duty.Le régulateur craignait que le géant Windows, après l'acquisition, ne s'assure que les titres populaires d'Activision n'apparaissent que sur sa série Xbox, bloquant ainsi leur disponibilité sur les autres consoles et systèmes de jeu. Cela réduirait le choix et la concurrence sur le marché des jeux vidéo. Microsoft a promis qu'il ne le ferait pas, par exemple en promettant de garder Call of Duty disponible sur la ligne PlayStation de son rival Sony, et le juge l'a accepté.La juge a expliquéLa juge Corley s'est clairement rangée du côté de Microsoft sur ses engagements de garder Call of Duty sur PlayStation et même d'étendre le jeu à Nintendo Switch. Bien que la FTC ait contesté les accords cloud de Microsoft, la juge Corley les a pris en considération dans sa décision. La décision du tribunal est même d'accord avec Microsoft en théorie sur le fait que la Nintendo Switch fait partie du marché des consoles, mais accepte également que la FTC puisse raisonnablement prétendre que ce n'est pas le cas. Le juge Corley a également convenu avec la FTC que le marché des consoles n'inclut pas les PC.Dans une déclaration à la suite de la décision du juge Corley, le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré que la société était « reconnaissante au tribunal de San Francisco pour cette décision rapide et approfondie et espère que d'autres juridictions continueront à travailler pour une résolution rapide ».Le chef de la Xbox, Phil Spencer, un témoin clé du procès, a également réagi sur Twitter :Activision Blizzard a également réagi à la décision. « Notre fusion profitera aux consommateurs et aux travailleurs », a déclaré Bobby Kotick, PDG d'Activision Blizzard, dans un communiqué. « Cela permettra la concurrence plutôt que de permettre aux leaders du marché bien établis de continuer à dominer notre industrie en croissance rapide ».Dans un communiqué, le porte-parole de la FTC, Douglas Farrar, a déclaré que la FTC planifiait toujours sa prochaine décision. « Nous sommes déçus de ce résultat étant donné la menace évidente que cette fusion représente pour la concurrence ouverte dans les jeux sur le cloud, les services d'abonnement et les consoles. Dans les prochains jours, nous annoncerons notre prochaine étape pour poursuivre notre combat pour préserver la concurrence et protéger les consommateurs », a déclaré Farrar.La décision du juge permet désormais à Microsoft de conclure son accord avec Activision Blizzard avant la date limite du 18 juillet, mais uniquement si la société est disposée à fermer au Royaume-Uni ou si l'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) est disposée à négocier une forme de recours. Le régulateur britannique a décidé de bloquer le projet d'acquisition de Microsoft en avril, et Microsoft fait actuellement appel de cette décision avec une audience qui doit commencer le 28 juillet.MLex a rapporté le mois dernier que Microsoft explorait des options pour conclure l'accord malgré le blocage britannique, ce qui, en partie, a suffisamment effrayé la FTC pour demander une injonction en premier lieu. La CMA a également déposé une demande pour tenter de retarder l'appel de Microsoft de sa décision d'acquisition d'Activision Blizzard, avec une demande en plein milieu de l'audience FTC contre Microsoft. Le Tribunal d'appel de la concurrence (CAT) a rejeté cette demande, car cela aurait repoussé le processus d'appel de juillet à octobre – « contrairement à la justice et à l'équité ».Quelques minutes après la décision du juge Corley, la CMA et Microsoft ont convenu de suspendre leur bataille juridique au Royaume-Uni pour négocier la manière dont l'accord Activision Blizzard pourrait être modifié pour répondre aux préoccupations de la CMA en matière de jeux sur le cloud. Le CAT devra approuver cette pause, mais il semble de plus en plus que toutes les parties sont disposées à obtenir un recours au Royaume-Uni.Les régulateurs européens ont donné le feu vert à l'accord en mai, de sorte que Microsoft pourrait désormais techniquement conclure sans le Royaume-Uni et sans qu'une injonction aux États-Unis ne l'en empêche. C'est cependant un scénario compliqué, et il est clair que Microsoft et la CMA espèrent éviter cela.La FTC aura désormais la possibilité de faire appel de la décision du juge Corley avant 23h59 PT le 14 juillet, mais le régulateur n'a pas fait appel de la décision d'un tribunal autorisant Meta à acquérir Within, il peut donc abandonner son dossier contre Microsoft et Activision Blizzard à la place.Si l'ordonnance du tribunal est maintenue, ce serait la deuxième perte majeure pour la présidente de la FTC, Lina Khan, à la tête du régulateur. Khan poursuit les entreprises Big Tech depuis qu'elle a été confirmée à la tête de l'agence en 2021.Source : décision de justice Que pensez-vous de la décision du juge Corley ?Pensez-vous que la fusion entre Microsoft et Activision va bénéficier aux joueurs ou aux entreprises ?Quels sont les jeux d’Activision que vous préférez ou que vous aimeriez essayer ?Quelle est votre opinion sur la concurrence entre les consoles et le cloud gaming ?Quels sont les risques ou les opportunités de la fusion pour le marché du jeu vidéo ?