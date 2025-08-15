Blender est disponible en version 4.5 et apporte le support de Vulkan

et apporte le support de Vulkan
Vous le saviez certainement tous, mais Blender, le logiciel de modélisation (et plus) open source et libre est disponible en version 4.5 LTS (et cela, depuis un mois ). C'est donc une version « Long Term Support » qui recevra des corrections sur une durée de deux ans.
Cette nouvelle version apporte de nombreuses améliorations, dont voici les plus marquantes :
- support de la bibliothèque Vulkan, permettant le support des nouvelles architectures et fonctionnalités des cartes graphiques. Pour rappel, Vulkan est la bibliothèque prenant la succession d'OpenGL. Comme pour OpenGL, c'est avant tout une spécification définissant un ensemble de fonctions permettant de créer des applications graphique en donnant des ordres aux cartes graphiques. Alors qu'OpenGL était vieillissante et de moins en moins adaptée à l'évolution des architectures, Vulkan a permi de repartir à zéro et de se libérer des contraintes du passé. Par exemple, Vulkan donne un accès encore plus bas niveau à la mémoire et peut être utilisé en multithread ;
Pour ce qui est de Blender, Vulkan n'est pour le moment pas activé par défaut. Le support de Vulkan est au même niveau que celui d'OpenGL et offre le même niveau de fonctionnalité, toutefois, la réalité virtuelle a des problèmes de performances avec Vulkan. Par contre, Vulkan apporte le lancer de rayons.
- la possibilité d'importer des fichiers depuis les nuds géométriques (et même en utilisant le glisser/déposer) ;
- ajout d'un nud de formatage de chaîne de caractères dans les nuds géométriques ;
- ajout de trois nuds pour manipuler le « Grease Pencil » ;
- amélioration des performances des opérations sommets vers côtés, coins vers sommets, face vers sommets ;
- amélioration des performances de démarrage, notamment grâce à un chargement plus rapide des textures et la compilation multithreadé des shaders ;
- un nouveau terminateur pour éviter les ombrages provoqués par la géométrie elle-même ;
- nouveau algorithme pour supprimer les artefacts liés à la profondeur dans EEVEE ;
- subdivision reposant sur le GPU dans EEVEE ;
- le compositeur accueille de nombreux nouveaux nuds ;
- nouveau type d'objet pour les nuages de points ;
- la possibilité de visualisation les coordonnées de textures de plusieurs objets sélectionnés en une fois.
Comme toujours, vous pouvez télécharger la nouvelle version sur le site officiel ou consulter l'intégralité des changements de cette nouvelle version.
