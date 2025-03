Blender 4.4 est disponible et est focalisé sur la stabilité et la qualité avec plus de 700 bogues corrigés

les « actions slots » permettant d'utiliser la même action pour plusieurs blocs de données. Une seule action peut animer plusieurs propriétés à la fois ou plusieurs objets ;

refonte de la bibliothèque de poses ;

édition du texte directement dans la prévisualisation du séquenceur vidéo ;

améliorations des performances du séquenceur vidéo (dont la création des proxies, la vitesse de lecture et les effets);

support des codecs H.265/HEVC et des vidéos 10 (pour H.264, H.265 et AV1) et 12 bits (pour H.265 et AV1) ;

ajout d'une sélection par caractéristique dans le modélisateur ;

meilleur comportement lors de la suppression des sommets et côtés ;

nouvelle brosse pour la sculpture : plan ;

la décoration de la fenêtre Blender suit le thème de Windows 11 et Mac OS ;

les entrées n'ayant pas d'effet sur les sorties de l'éditeur de nœuds sont grisés ;

les animations peuvent être jouées en mode sculpture ;

les fichiers .blend peuvent être prévisualisés sur Mac OS ;

les performances CPU du compositeur ont été améliorées ;

refonte du nœud « Glare » ;

amélioration de la réduction de bruit OptiX ;



La Blender Foundation a publié la nouvelle version de Blender : Blender 4.4.Mais avant de lister les améliorations les plus marquantes, voici une vidéo de projets réalisés avec Blender :En effet, le film d'animation Flow, réalisé avec Blender a obtenu un oscar et un césar pour meilleur film d'animation, ainsi que quatre récompenses au festival international du film d'animation d'Annecy.Pour cette nouvelle version, l'accent a été mis sur la qualité et la stabilité et corrige plus de 700 bogues. Mais aussi, la version 4.4 de Blender apporte :Comme toujours, vous pouvez télécharger la nouvelle version sur le site officiel ou consulter l'intégralité des changements de cette nouvelle version.