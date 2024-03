Blender 4.1 est disponible et ajoute un nœud pour mettre en cache le résultat des nœuds géométriques

la possibilité de glisser-déplacer des fichiers dans Blender (ce qui entraîne leur importation). Par contre, la fonctionnalité ne fonctionne pour le moment pas avec les imports basés sur Python (comme pour le format GLB) ;

remplacement de l'option « Auto smooth » par un modificateur « Smooth by Angle » ;

'ajout d'un nœud de mise en cache (« Bake ») afin d'éviter de recalculer une partie du graphe de nœuds géométriques ;

ajout de différend nœuds, notamment pour trier les éléments, proposer une liste de choix, séparér en instance ou encore, un nœud d'entrée pour la caméra active ;

support des GPU pour la réduction de bruit OpenImageDenoise (désactivé pour les GPU AMD pour cause de stabilité. La fonctionnalité devrait être présente dans la version 4.2 pour ces GPUs) ;

amélioration du compositeur temps réel. La vue temps réel du compositeur supporte maintenant tous les nœuds (avec l'exception des passes de rendu, qui ne sont supportées que pour l'alpha, l'image et la profondeur). De nouveaux nœuds ont été ajoutés, notamment pour diviser la vue en deux ;

la visibilité des collections des os est hérités aux enfants ;

le menu d'insertion des images clés a été revu ;

un chemin de mouvement peut être relatif à la caméra active ;

les performances de la timeline du séquenceur ainsi que de certains effets ont été grandement améliorée ;

...

La Blender Foundation a publié la nouvelle version de Blender : Blender 4.1. Comme toujours, c'est une nouvelle version apportant plein de nouveautés et améliorations :Il est à noter que la version 4.1 aurait du intégrer le nouveau moteur de rendu (EEVEE-Next), mais que son intégration a été repoussé et devrait donc être présente dans Blender 4.2. Cette décision a été prise à cause de quelques problèmes de performances liées aux ombres.Ou plus visuellement :Présenté à la Games Developers Conference, Blender 4.2 incluera un magasin d'extensions.Finalement et à titre d'information, Blender, c'est une histoire qui dure depuis 30 ans.Un grand merci à tous les contributeurs !