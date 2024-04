Au-delà de l'écran : L'Apple Vision Pro réinvente la réalité augmentée

Déception et désillusion : le casque Apple Vision Pro en déclin

Après sept ans de développement, Apple a présenté en 2023 son casque AR, le Vision Pro . Ce dispositif révolutionnaire permet de superposer du contenu numérique à l'environnement physique et offre une navigation intuitive via les yeux, les mains et la voix. Avec ses fonctionnalités avancées, il ouvre de nouvelles perspectives dans le divertissement, la productivité, la créativité et bien d'autres domaines. Commercialisé à partir de 3 499 $, le Vision Pro représente un investissement significatif, étant plus de trois fois plus cher que le casque le plus onéreux de la gamme de réalité mixte et virtuelle de Meta.En juin de l'année précédente, Apple a dévoilé son pari audacieux dans le domaine de la réalité augmentée avec le Vision Pro, un casque coûteux. Cette initiative marque l'entrée d'Apple dans un marché largement dominé par Meta, représentant ainsi l'un des défis les plus importants depuis le lancement de l'iPhone il y a plus de dix ans. « Avec Vision Pro, vous n'êtes plus limité par un écran », a déclaré le PDG d'Apple, Tim Cook, en présentant le nouveau casque à la WWDC 2023.Le Vision Pro se présente comme un casque léger et élégant, composé d’une pièce de verre laminé en trois dimensions qui s’adapte au visage, et d’un cadre en aluminium. Il intègre un ensemble de caméras et de capteurs avancés qui lui permettent de voir le monde clairement, de comprendre l’environnement et de détecter les gestes des mains. Il dispose également d’une paire d’écrans micro-OLED personnalisés qui offrent une résolution supérieure à celle d’une télévision 4K pour chaque œil, pour une meilleure clarté. Le son spatial est assuré par des haut-parleurs situés près des oreilles, qui se mêlent aux sons réels harmonieusement, selon Apple. Le casque est contrôlé par une couronne numérique qui permet d’accéder à la vue d’accueil et de régler le niveau d’immersion, et par un bouton supérieur qui permet de prendre des photos et des vidéos spatiales en 3D.L'Apple Vision Pro, le dernier casque de réalité virtuelle et augmentée d'Apple, a reçu des éloges enthousiastes de la part de personnalités telles que le réalisateur James Cameron, qui a décrit son expérience comme étant « religieuse ». En louant la résolution exceptionnelle de l'appareil, équivalente à celle d'un téléviseur 4K de 75 pouces dans chaque œil, Cameron est convaincu que l'Apple Vision Pro résout tous les problèmes associés à la réalité virtuelle.Nick Bilton de Vanity Fair explique : « Équipé de la résolution d'un téléviseur de 75 pouces dans chaque globe oculaire, soit un total de 23 millions de pixels, l'Apple Vision Pro surpasse considérablement la norme des télévisions 4K classiques, qui avoisine les 8 millions de pixels. Les ingénieurs d'Apple n'ont pas simplement extrait un rectangle d'un écran 4K pour l'intégrer à l'Apple Vision Pro ; au contraire, ils ont réussi à comprimer deux fois plus de pixels dans l'espace restreint du globe oculaire. Malgré ces caractéristiques impressionnantes, offrant une netteté de 23 millions de pixels rendant impossible la distinction entre la réalité et une composition numérique ».Au moment du lancement du Vision Pro sur Union Square à San Francisco, il était remarquable de constater que le nombre d'employés d'Apple dépassait celui des clients, une situation inhabituelle par rapport aux précédents lancements de produits de la marque. Contrairement aux tendances observées lors des sorties précédentes, le casque, qui constitue le premier produit entièrement nouveau d'Apple en sept ans depuis l'introduction de l'Apple Watch en 2017, n'a pas généré un engouement massif à San Francisco.Un groupe comprenant un professeur de l'université de Stanford et dix autres chercheurs ont testé des lunettes d'ordinateur similaires au Vision Pro d'Apple dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Les résultats ont montré que l'utilisation de ces lunettes pendant des activités telles que manger, résoudre des puzzles et jouer au ballon entraînait des maux de tête, des nausées et un inconfort. Un chercheur a souligné la difficulté de manger avec ces lunettes , soulignant qu'il lui était souvent impossible de réussir à mettre une fourchette dans sa bouche tout en portant un ordinateur sur son visage. La recherche a donc conclu que les casques d'ordinateur ne devraient pas être portés en permanence, mais uniquement lorsque l'utilisation d'un ordinateur, d'un téléphone portable ou de la télévision n'est pas possible.Jeremy Bailenson, professeur à l'université de Stanford, a exprimé que bien que l'Apple Vision Pro soit un outil utile, il ne devrait être utilisé que lorsque cela est nécessaire, car son utilisation excessive peut avoir des conséquences néfastes sur le bien-être mental, physique et social. Il a souligné l'importance pour les entreprises de sensibiliser le public aux utilisations et aux inconvénients majeurs de ces technologies avant qu'elles ne deviennent largement répandues. Il a également noté le parallèle avec les smartphones, dont l'utilisation a eu un impact négatif sur notre capacité d'attention, notre santé et notre bien-être, soulignant ainsi l'importance de prendre en compte les implications de l'utilisation de ces technologies sur le long terme.Après quelques semaines d'utilisation, de nombreux clients expriment leur déception et décident de retourner leur Vision Pro. Les reproches principaux adressés à cet appareil sont variés, comme en témoignent les retours sur les réseaux sociaux et les forums. Parmi les motifs de mécontentement les plus fréquemment mentionnés figurent le confort, les maux de tête, la fatigue oculaire, le manque d'applications, le prix élevé, l'isolement social et la stabilité du logiciel.Le confort est souvent cité comme raison majeure des retours. Certains utilisateurs ont signalé des maux de tête et des nausées, attribués à la structure et au poids de l'appareil, notamment son déséquilibre frontal par rapport à d'autres modèles concurrents comme le Quest 3. De plus, la pression exercée sur le visage et le nez ainsi que la chaleur dégagée par le casque sont sources de douleurs et d'inconfort pour de nombreux utilisateurs.Les maux de tête et la fatigue oculaire sont également des effets indésirables courants du Vision Pro. La technologie de projection laser utilisée pour afficher des images en 3D peut engendrer une tension visuelle, en particulier lors d'une utilisation prolongée, entraînant des symptômes tels que nausées, vertiges, migraines et troubles de la vision.Un autre point de frustration réside dans le manque d'applications disponibles pour le Vision Pro. Contrairement à ses concurrents axés sur le jeu, Apple positionne cet appareil comme un outil de travail, mais les fonctionnalités actuelles sont jugées limitées et peu adaptées aux besoins des utilisateurs, suscitant ainsi des interrogations sur son utilité par rapport à un ordinateur portable ou une tablette.Le prix élevé du Vision Pro est également un motif de déception pour de nombreux consommateurs. Avec des configurations allant jusqu'à 1 To de stockage et une garantie AppleCare+ coûtant jusqu'à 499 $, le prix total peut atteindre 4 574 $ hors taxes, ce qui représente un investissement considérable pour un appareil dont les performances et l'ergonomie suscitent des réserves.L'Apple Vision Pro semble rencontrer plusieurs défis majeurs qui compromettent son succès sur le marché des casques de réalité mixte. Son prix élevé, combiné au manque d'une application phare et de support de jeu, limite son attrait pour les consommateurs. De plus, l'absence de logiciel original et les comparaisons défavorables avec des concurrents tels que le Quest 3 soulèvent des questions sur la stratégie d'Apple dans ce domaine. Pour que l'Apple Vision Pro puisse réussir, il semble essentiel pour Apple de repenser sa stratégie et de répondre aux besoins réels des utilisateurs, en proposant des fonctionnalités innovantes et convaincantes qui justifient son prix élevé.Source : BloombergÊtes-vous étonné par cette situation ?Quelle est votre opinion sur le prix et le design du Vision Pro ? Seriez-vous disposé à investir 3 499 dollars dans un casque de réalité virtuelle ?Quelles applications ou fonctionnalités envisagez-vous d'utiliser avec le Vision Pro ? Quels sont les aspects positifs et négatifs de l'informatique spatiale ?Comment le Vision Pro pourrait-il transformer nos modes de travail, d'apprentissage, de communication ou de divertissement ? Quels sont les défis et les opportunités de cette technologie pour la société ?Avez-vous déjà expérimenté le Vision Pro ou un autre casque de réalité virtuelle ? Quelle a été votre expérience ? Recommanderiez-vous cette technologie à votre entourage ?Comment Apple se positionne-t-il par rapport à ses concurrents dans le domaine de la réalité virtuelle ? Quels sont les atouts et les points faibles de la stratégie d'Apple ?