Au début du mois de février, les technophiles se sont fait entendre pour expliquer pourquoi ils renvoyaient leur Apple Vision Pro. Cependant, Ming-Chi Kuo, analyste chez Apple, a constaté que près d'un tiers des retours sont dus au fait que les consommateurs ne parvenaient pas à configurer cette nouvelle technologie à 3 500 $. « Il est intéressant de noter qu'environ 20 à 30 % des utilisateurs qui retournent leurs produits le font parce qu'ils ne savent pas comment configurer le Vision Pro », affirme Kuo dans une note d'analyse traduite. Kuo précise que seulement 1 % des propriétaires de Vision Pro ont retourné leur casque.Selon Kuo, les utilisateurs ne savent pas comment utiliser le casque d'informatique spatiale d'Apple. Les produits Apple sont réputés pour leurs interfaces utilisateur intuitives, comme l'iPhone et le Mac, mais il semble que le Vision Pro ne soit pas à la hauteur sur ce point. "Intuitive by design" est le principal slogan d'Apple pour les ordinateurs Mac. « Le Mac est conçu pour être facile à apprendre et à utiliser, afin que vous puissiez faire plus que vous n'avez jamais imaginé », peut-on lire sur le site Web d'Apple. Mais le premier casque d'Apple présente des caractéristiques peu évidentes qui risquent de dérouter les utilisateurs.Le Vision Pro d'Apple ressemble à ce que l'on pourrait qualifier de casque de réalité mixte, car il prend en charge la réalité virtuelle (RV) et la réalité augmentée (RA). Toutefois, Apple ne semble pas tout à fait d'accord avec cela et affirme que le Vision Pro est "un ordinateur spatial". L'informatique spatiale est un terme générique qui désigne la fusion du monde numérique et du monde physique de manière transparente. Mais personne ne semble d'accord sur la définition de l'informatique spatiale. Ce qu'Apple appelle un ordinateur spatial, certains l'appellent "réalité étendue", "informatique holographique", "métavers", etc.Lorsque vous enfilez le Vision Pro d'Apple, vous pouvez regarder un film à travers l'écran de votre visage et voir votre salon autour de vous. Vous pouvez ouvrir une application de recettes avec le casque d'Apple et positionner des minuteurs virtuels au-dessus de vos casseroles pendant que vous suivez les instructions. Cependant, vous ne voyez pas le monde réel. Au lieu de cela, vous voyez une vidéo en streaming presque en direct de votre salon ou de votre cuisine, avec des applications superposées. Le casque de réalité mixte Quest 3 de Meta, d'une valeur de 500 dollars, fonctionne également de la même manière.Apple affirme que le Vision Pro utilise une interface tridimensionnelle qui donne aux utilisateurs l'impression que le contenu numérique qu'ils visionnent, qu'il s'agisse d'un film ou de leur flux de médias sociaux, est présent dans leur monde physique, plutôt que limité à l'écran de leur téléphone ou de leur tablette. Si le Vision Pro combine des aspects de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, son système d'exploitation unique, qui permet aux utilisateurs d'interagir avec les applications et de les contrôler avec leurs doigts et leurs yeux, est ce qui en fait un ordinateur spatial plutôt qu'un simple casque de réalité mixte.Autrement dit, le Vision Pro utilise la technologie de suivi des yeux pour contrôler un curseur dans le domaine de l'informatique spatiale d'Apple. Bien que l'on puisse s'attendre à ce que cela soit plus intuitif que l'utilisation d'une souris, il y a des limites à cela. Pour parcourir vos applications, vous devez appuyer sur un bouton physique du casque, ce qui vous fait sortir de l'expérience de l'informatique spatiale. Pour ouvrir votre centre de contrôle, vous devez lever les yeux vers une petite flèche au plafond. Et si vous oubliez votre mot de passe, vous devrez peut-être vous rendre dans un magasin Apple pour le réinitialiser.Pour 3 500 $, certains critiques estiment que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Selon les critiques du Vision Pro, la technologie n'est pas mature et Apple utilise des termes complexes et difficiles à appréhender pour les profanes. « Je pense que l'objectif d'Apple est de mettre en avant le fait qu'il dispose de capacités supplémentaires en matière de productivité et de se démarquer de ses concurrents en le présentant différemment », note un critique. Apple présente le Vision Pro comme un ordinateur à part entière qui pourrait remplacer un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable, au lieu d'un simple appareil de divertissement.« La technologie d'Apple n'est tout simplement pas prête. Peut-être que nous ne sommes pas prêts non plus. En attendant, nous avons droit à des produits de compromis coûteux, décrits avec des mots absurdes, et à la promesse d'un avenir radieux. Imaginez que vous puissiez partager une vidéo de la fête d'anniversaire de votre enfant et que les autres aient l'impression d'y avoir assisté. C'est ce type d'expériences immersives en 3D par le biais d'ordinateurs discrets qu'Apple veut réaliser. Et ce que Mark Zuckerberg envisage. C'est aussi l'idée qui sous-tendait les Google Glass il y a une dizaine d'années », note un critique.Après avoir essayé le Vision Pro d'Apple au début du mois, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a déclaré que "le Quest 3 est le meilleur produit". Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Zuckerberg a donné son verdict officiel sur le Vision Pro par rapport au dernier casque Quest 3 de sa société : « je ne pense pas seulement que le Quest a le meilleur rapport qualité/prix, je pense que le Quest est le meilleur produit, un point c'est tout ». Zuckerberg a laissé entendre que le Vision Pro est inutilement cher et pèse 120 grammes de plus que le Quest 3 de Meta, ce qui le rend moins confortable à porter sur une longue période.En plus, Zuckerberg a critiqué les compromis faits par Apple pour intégrer l'écran le plus sophistiqué possible dans un appareil pouvant être porté sur la tête dans un format acceptable. Dans son récent rapport, l'analyste d'Apple indique également que la demande pour le Vision Pro est en train de ralentir. Les délais de livraison du premier casque d'Apple ont été ramenés à 3-5 jours, alors qu'ils étaient estimés à plus d'un mois lors des précommandes. Selon Kuo, Apple devrait vendre plus de Vision Pro cette année que ce que l'entreprise avait initialement prévu, même s'il semble qu'il s'agisse encore d'un marché de niche.Kuo se penche également sur les futures itérations de l'Apple Vision Pro, déclarant qu'Apple prend actuellement en compte les commentaires des utilisateurs. Bien qu'une deuxième génération de Vision Pro soit prévue, la production ne devrait commencer que fin 2025 ou début 2026, et il s'agira probablement d'une légère révision, axée sur l'efficacité plutôt que sur une refonte totale des spécifications du casque. Selon Kuo, Apple pourrait ne pas commercialiser un modèle de masse moins cher avant 2027.Source : Ming-Chi Kuo, analyste chez Apple Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des conclusions de l'analyste d'Apple sur les retours du Vision Pro ?Pourquoi Apple décrit-il le Vision Pro comme un ordinateur spatial plutôt que comme un casque de réalité virtuelle ou mixte ?Selon vous, à quoi la technologie d'informatique spatiale fait-elle référence ? Pourquoi sa définition ne fait-elle pas l'objet d'un consensus ?