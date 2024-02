Jeremy Bailenson, professeur à l'université de Stanford, a déclaré qu'Apple Vision Pro est un bon outil, mais qu'il ne doit être utilisé que lorsque c'est nécessaire. C'est extrêmement mauvais pour notre bien-être mental, physique et social. Avant que les casques ne se généralisent, les entreprises devraient informer le public de leur utilisation et de leurs inconvénients majeurs. Nous n'avons pas prêté beaucoup d'attention à l'utilisation des smartphones et maintenant ils affectent activement notre capacité d'attention, notre santé et notre bien-être.Vision Pro et Quest 3 sont des types de casques qui transforment les images Internet en environnement physique. C'est comme une vidéo en temps réel où tout semble réel mais ne l'est pas. Après la sortie des lunettes Vision Pro, de nombreuses vidéos sont apparues sur l'internet où l'on voyait des personnes porter ces lunettes en se promenant dans des centres commerciaux et des gares, ou en conduisant des voitures. Cependant, l'utilisation des lunettes Vision Pro lors de ces activités peut être extrêmement dangereuse et Apple met en garde les utilisateurs à ce sujet. Jeremey Bailenson estime qu'Apple devrait s'efforcer de désactiver automatiquement les casques lorsqu'elle détecte que l'utilisateur est au volant ou dans une voiture en mouvement.Les recherches de Jeremey Bailenson ont montré que lorsque les chercheurs portaient les lunettes, principalement le Quest 3, leur environnement était déformé et ils commençaient à voir les humains dans leur vision comme des personnages. De cette manière, ils ne pouvaient pas faire la différence entre le vrai et le faux. Cependant, après avoir utilisé les lunettes à plusieurs reprises, les chercheurs se sont habitués aux distorsions sensorielles. Lorsqu'une personne utilise le casque, elle doit s'adapter à certains changements qui peuvent avoir des effets.Si une personne doit faire l'expérience de la réalité virtuelle, il est préférable qu'elle n'utilise le casque que pendant 30 minutes. Ensuite, elle doit faire une pause en buvant de l'eau et en parlant à quelqu'un. Les exercices pour les yeux et la marche vers une cible devraient également faire partie des activités après l'utilisation des lunettes. Cependant, M. Bailenson a déclaré qu'il craignait que les gens n'utilisent les lunettes à mauvais escient, comme ils le font avec leurs smartphones. Il a également précisé que l'utilisation d'un casque n'est pas gratuite, car elle peut également vous couper du monde réel.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les conclusions de cette étude de Stanford sont crédibles ou pertinentes ?