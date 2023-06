Envoyé par Apple Envoyé par

Apple Vision Pro apporte une nouvelle dimension à l'informatique personnelle puissante en modifiant la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs applications préférées, capturent et revivent des souvenirs, profitent d'émissions de télévision et de films époustouflants et se connectent avec les autres dans FaceTime.



Une toile infinie pour les applications au travail et à la maison*: visionOS dispose d'une interface tridimensionnelle qui libère les applications des limites d'un écran afin qu'elles puissent apparaître côte à côte à n'importe quelle échelle. Apple Vision Pro permet aux utilisateurs d'être encore plus productifs, avec un espace d'écran infini, un accès à leurs applications préférées et de toutes nouvelles façons d'effectuer plusieurs tâches à la fois. Et avec la prise en charge du Magic Keyboard et du Magic Trackpad, les utilisateurs peuvent configurer l'espace de travail parfait ou intégrer sans fil les puissantes capacités de leur Mac dans Vision Pro, créant ainsi un écran 4K énorme, privé et portable avec un texte incroyablement net.



Expériences de divertissement engageantes : Avec deux écrans ultra haute résolution, Apple Vision Pro peut transformer n'importe quel espace en une salle de cinéma personnelle avec un écran d'une largeur de 100 pieds et un système audio spatial avancé. Les utilisateurs peuvent regarder des films et des émissions de télévision, ou profiter de superbes films en trois dimensions. Apple Immersive Video propose des enregistrements haute résolution à 180 degrés avec Spatial Audio, et les utilisateurs peuvent accéder à une gamme passionnante de vidéos immersives qui les transportent dans des endroits entièrement nouveaux.



L'informatique spatiale rend de nouveaux types de jeux possibles avec des titres qui peuvent couvrir un spectre d'immersion et amener les joueurs dans de tout nouveaux mondes. Les utilisateurs peuvent également jouer à plus de 100 jeux Apple Arcade sur un écran aussi grand qu'ils le souhaitent, avec un son immersif incroyable et une prise en charge des contrôleurs de jeu populaires.



Environnements immersifs*: avec les environnements, le monde d'un utilisateur peut s'étendre au-delà des dimensions d'une pièce physique avec des paysages dynamiques et magnifiques qui peuvent l'aider à se concentrer ou à réduire l'encombrement dans les espaces très fréquentés. Une torsion de la couronne numérique permet à un utilisateur de contrôler sa présence ou son immersion dans un environnement.



Les souvenirs prennent vie : Doté du premier appareil photo tridimensionnel d'Apple, Apple Vision Pro permet aux utilisateurs de capturer, de revivre et de s'immerger dans leurs souvenirs préférés avec Spatial Audio. Chaque photo et vidéo spatiale ramène les utilisateurs à un moment précis, comme une fête entre amis ou une réunion de famille spéciale. Les utilisateurs peuvent accéder à l'intégralité de leur photothèque sur iCloud et visualiser leurs photos et vidéos à une échelle grandeur nature avec des couleurs brillantes et des détails spectaculaires. Chaque prise de vue panoramique sur iPhone s'étend et s'enroule autour de l'utilisateur, créant la sensation qu'il se tient là où il a été pris.



FaceTime devient spatial : Avec Apple Vision Pro, les appels FaceTime tirent parti de la pièce autour de l'utilisateur, avec tous les participants à l'appel reflétés dans des mosaïques grandeur nature, ainsi que Spatial Audio, de sorte que les participants ont l'impression de parler directement d'où ils sont positionnés. Les utilisateurs portant Vision Pro lors d'un appel FaceTime sont représentés comme un Persona - une représentation numérique d'eux-mêmes créée à l'aide des techniques d'apprentissage automatique les plus avancées d'Apple - qui reflète les mouvements du visage et des mains en temps réel. Les utilisateurs peuvent faire des choses ensemble, comme regarder un film, parcourir des photos ou collaborer sur une présentation.



Encore plus d'expériences d'application : Apple Vision Pro dispose d'un tout nouvel App Store où les utilisateurs peuvent découvrir des applications et du contenu de développeurs, et accéder à des centaines de milliers d'applications iPhone et iPad familières qui fonctionnent parfaitement et fonctionnent automatiquement avec le nouveau système de saisie pour Vision Pro. . La communauté de développeurs d'Apple peut aller encore plus loin et tirer parti des capacités puissantes et uniques de Vision Pro et de visionOS pour concevoir de toutes nouvelles expériences d'application et réinventer celles existantes pour l'informatique spatiale.