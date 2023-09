Re-Logic, développeur de Terraria, a réagi à la débâcle des frais d'installation de Unity en condamnant cette décision et en faisant un don de 100 000 dollars à Godot et à la FNA

", a écrit l'équipe de Re-Logic. "" "Le développeur de Terraria a noté que même si Unity finit par faire marche arrière, l'entreprise devra encore se battre pour regagner la confiance des développeurs qui se sentent trahis. C'est pourquoi le studio a déclaré qu'il était important de se rallier à d'autres moteurs open-source prometteurs afin d'apporter une lueur d'espoir dans un "".".Après avoir annoncé le Runtime Fee la semaine dernière, provoquant la fureur de développeurs notables comme Innersloth, créateur de Among Us, et Garry Newman, créateur de Rust, Unity a tenté de clarifier et d'amender la politique avant de s'engager à faire d'autres "" dans les jours à venir. Peu après l'annonce par Unity de nouvelles modifications, Bloomberg a rapporté que l'entreprise explorait l'idée de placer un plafond de 4 % sur les frais potentiels et de permettre aux développeurs de déclarer eux-mêmes les installations au lieu d'utiliser ses propres outils pour collecter ces données. De nombreux développeurs estiment toutefois que la seule solution acceptable est qu'Unity s'engage à faire marche arrière.Source : Re-Logic Quel est votre avis sur cette déclaration de Re-Logic ?Pensez-vous qu'Unity se relèvera de ce scandale ?