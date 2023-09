Après l'annonce controversée d'Unity sur sa tarification, quelles sont les alternatives possibles à son moteur pour les développeurs ?

Les alternatives

Gratuit, sans redevances jusqu'à ce que vous gagniez 1 million de dollars américains. Accès complet au code source (mais pas open source). Epic a également confirmé qu'ils ne pouvaient pas simplement modifier votre licence.

Prise en charge : PC Windows, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, macOS, iOS, Android, ARKit, ARCore, OpenXR, SteamVR, Oculus, Linux et Steam Deck.

Yes, it’s perpetual, and there are more recent improvements in the license (e.g. Epic can’t terminate a license even for breach or non-payment). Goal is to put the EULA contractual terms on par with the custom terms negotiated by the most powerful publishers. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 12, 2023

Gratuit, open source, sans aucune redevance. Il existe W4 Games pour le support commercial.

Prise en charge : Linux, macOS, Windows, iOS, Android, HTML5/Web.

Accès gratuit et complet au code source. Pas open source selon la définition OSI, mais incroyablement ouvert. Principalement non classé comme open source en raison de leur licence personnalisée, qui interdit à quiconque de facturer le moteur de jeu (même lui-même).

Prise en charge : Linux, macOS, Windows, PlayStation 4, Switch, iOS, Android. Prévu : Xbox (T1 2024), PlayStation 5 (T3 2023)

Gratuit, open source, sans aucune redevance.

Supports : Windows, macOS, Linux, Web, iOS. Prévu : Android.

Gratuit, open source, sans aucune redevance.

Prise en charge*: iOS, tvOS, Android, Android TV, macOS, Windows, Linux et HTML5/Web.

Gratuit, open source, sans redevances du tout, mais il y a quelques points à noter pour les jeux commerciaux.

Prise en charge : Windows, macOS, Linux. L'éditeur n'est disponible que pour Windows.

Gratuit, open source, sans aucune redevance.

Prise en charge : Windows, macOS, Linux, Android, iOS, tvOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, HTML5.

Conclusion

Tout d’abord, il faut comprendre pourquoi certains développeurs veulent quitter Unity.La nouvelle structure de paiement de Unity lie des frais aux installations de jeux, lorsque le code Unity Runtime est démarré sur l’appareil d’un joueur, plutôt qu’un modèle de partage des revenus.Unity a expliqué en détail le fonctionnement de ce nouveau programme, mais voici l'essentiel : pour qu'un jeu soit éligible à ces nouveaux frais, il doit atteindre un seuil de revenus et de téléchargement spécifique qui change en fonction du niveau d'abonnement Unity pour lequel un développeur paie. Ces frais sont ensuite répartis en fonction de l'endroit où le jeu est acheté, ce qui signifie qu'un jeu acheté aux États-Unis, au Royaume-Uni et sur d'autres marchés « standards » se voit imposer des frais plus élevés que lorsqu'il est acheté sur des marchés « émergents » comme l'Inde ou la Chine.Les frais runtime seront perçus une fois qu’un jeu « aura dépassé un seuil minimum de revenus au cours des 12 derniers mois » et « aura dépassé un nombre minimum d’installations à vie », selon le billet de blog. Ces frais d’installation varient en fonction des plans de tarification de Unity. Les clients Unity Personal et Unity Plus doivent payer 0,20 $ par installation après avoir atteint 200 000 $ de revenus au cours de l’année écoulée et avoir plus de 200 000 installations à vie du jeu. Les utilisateurs Unity Pro et Unity Enterprise paieront respectivement 0,15 et 0,125 $ par installation, après avoir réalisé 1 million $ au cours de l’année écoulée et avoir plus de 1 million d’installations à vie (ces frais diminueront à mesure que des seuils plus élevés seront atteints).Ces changements entreront en vigueur le 1janvier 2024. Les développeurs craignaient d'être confrontés à d'énormes factures à cette date, mais Unity a clairement indiqué que même s'il prendrait en compte les ventes et les téléchargements précédents d'un jeu, il ne facturerait les développeurs qu'en fonction de leur activité après cette date. Ainsi, par exemple, si vous, abonné à Unity Personal, possédez un jeu qui a rapporté 200 000 $ et qui compte 200 000 téléchargements au 1janvier, vous serez soumis aux nouveaux frais,Si vous ne vendez qu’un seul exemplaire de votre jeu pour le mois de janvier 2024, vous ne devez à Unity que 20 centimes.Il existe plusieurs options, selon le niveau d’expertise, le budget et les objectifs des développeurs. Il n'y a donc pas d'ordre dans cette liste.A-t-on vraiment besoin de le présenter ? Développé par Epic Games, Unreal Engine est l'un des principaux concurrents d'Unity. Un pourcentage important des titres AAA d’une année donnée fonctionnent sur une version ou une autre du moteur phare d’Epic. Pour mémoire, AAA est utilisé pour classifier les jeux vidéo dotés des budgets de développement et de promotion les plus élevés. Les joueurs et la critique s'attendent à ce qu'un titre considéré comme étant « AAA » soit un jeu de grande qualité, ou bien qu'il figure parmi les jeux les plus vendus de l'année.Bien qu'il offre une multitude de fonctionnalités AAA telles que Nanite, Lumen et Metahuman, les plaintes courantes sont que sa nature complexe rend le démarrage plus difficile et nécessite plus d'expertise technique pour travailler.Unreal Engine utilise le langage C++ pour le script, ainsi qu’un système visuel appelé Blueprint. Unreal Engine est gratuit à télécharger et à utiliser. Les licences possèdent différentes conditions selon l'utilisation que vous faites de l'Unreal Engine. Conformément au CLUF standard, l'Unreal Engine est mis à disposition gratuitement à des fins d'apprentissage et pour développer des projets internes. Cependant, il impose une redevance de 5 % sur les revenus des jeux créés avec le moteur au-delà de 1 million de dollars par an.Unreal Engine est donc adapté aux développeurs qui cherchent à créer des jeux 3D ambitieux et réalistes, mais il nécessite un certain niveau de compétence en programmation et en conception 3D.Unreal Engine est :Godot semble à bien des égards être une réponse open source à Unity : moins axé sur les fonctionnalités du moteur haut de gamme qu'un moteur comme Unreal Engine, et plus axé sur la rapidité et la facilité de mise en route pour les débutants. Il permet de créer des jeux 2D et 3D sur différentes plateformes. Godot Engine utilise un langage de script propre appelé GDScript, ainsi qu’un système visuel appelé Visual Scripting. Godot Engine est apprécié pour sa légèreté, sa flexibilité et sa facilité d’utilisation. Godot Engine est adapté aux développeurs qui cherchent à créer des jeux originaux et créatifs, mais il manque encore de certaines fonctionnalités ou de documentation par rapport à d’autres moteurs plus établis (comme Unity par exemple). Certains lui reprochent également de manquer d'un support de première classe pour les consoles, une fonctionnalité dont la plupart des développeurs de jeux professionnels ont désormais besoin. Il a été utilisé dans certains jeux récents notables (Brotato et Dome Keeper), et il semble avoir une dynamique décente derrière lui.Godot Engine est :Game Maker Studio est un moteur spécialisé dans la création de jeux 2D, développé par YoYo Games. Il s’agit d’un moteur simple et intuitif, qui permet de créer des jeux sans avoir besoin de beaucoup de programmation. GameMaker Studio utilise un langage de script propre appelé GML, ainsi qu’un système visuel appelé Drag and Drop. GameMaker Studio propose différents plans d’abonnement, allant de la version gratuite à la version ultimate, en passant par la version creator ou la version developer. Selon le plan choisi, les développeurs peuvent exporter leurs jeux sur différentes plateformes, comme Windows, Mac, Linux, Android, iOS ou Web. Game Maker Studio est adapté aux développeurs qui cherchent à créer des jeux 2D simples et rapides, mais il n’est pas adapté aux jeux 3D ou aux projets plus complexes.Pour les aficionados de Rust, Bevy n'est probablement pas inconnu. Certains estiment que si vous souhaitez programmer des jeux dans Rust, il serait intéressant à découvrir, même si vous n’avez pas encore établi de véritable pedigree.Bevy est :RayLib n'est pas un moteur en soi, mais plutôt une suite de bibliothèques qui vous permet de créer rapidement des jeux (et des applications) dans un langage natif comme le C++. Il semble donc que les développeurs adeptes du DIY (Do It Yourself) aiment utiliser cette bibliothèque, mais les personnes recherchant une solution clé en main avec un éditeur complet comme Unity ne seront probablement pas intéressées.Le XNA de Microsoft était l'un des SDK ciblés sur le développement de jeux les plus réussis jamais créés, donnant naissance à Bastion, Owlboy, Timespinner, Magicka, Axiom Verge, Serious Sam Double D et bien sûr, Stardew Valley. Étant Microsoft, ils ont répondu à ce succès retentissant en annulant le projet. Heureusement, les développeurs de la communauté ont pris le relais et Monogame en est le résultat. Réimplémentation de l'API XNA 4, il continue d'être un SDK de base populaire pour les développeurs C#.Le développement de jeux vidéo est un domaine qui offre de nombreuses possibilités aux créateurs, mais qui nécessite aussi de choisir les bons outils. Unity est un moteur populaire et polyvalent, mais il présente aussi des inconvénients qui peuvent pousser certains développeurs à s’en éloigner. Il existe alors plusieurs alternatives possibles, selon les besoins et les préférences des développeurs. Le choix du moteur n’est pas anodin, car il peut influencer le style, la qualité et le succès du jeu. Il faut donc se renseigner et se former avant de se lancer dans l’aventure du développement de jeux vidéo.Sources : Unreal Engine Que pensez-vous d'Unity ? Du changement dans son modèle de tarification ? Comprenez-vous la colère des développeurs qui envisagent d'aller vers des alternatives ?Selon vous, quels sont les critères les plus importants dans le choix d'un moteur de jeu / framework adapté à son projet et à son niveau ?Quelles sont les ressources et les conseils utiles pour se former et se perfectionner sur les différents moteurs de jeu ?Que pensez-vous des alternatives à Unity ? En avez-vous déjà essayé une ? Qu'en avez-vous pensé ?Quelle autre alternative auriez-vous rajouté à la liste ? Quelles en sont les particularités et les forces ?