Unity a tenté d'apaiser les tensions en s’exerçant en vain à la clarification

Puis, face au tollé, Unity courbe l'échine : « nous vous avons entendus »

We have heard you. We apologize for the confusion and angst the runtime fee policy we announced on Tuesday caused. We are listening, talking to our team members, community, customers, and partners, and will be making changes to the policy. We will share an update in a couple of… — Unity (@unity) September 17, 2023

Les enjeux pour l'entreprise

Unity Technologies, la société derrière le moteur de jeu multiplateforme Unity, a annoncé un nouveau modèle de tarification mardi. La nouvelle structure de paiement de Unity lie des frais aux installations de jeux, lorsque le code Unity Runtime est démarré sur l’appareil d’un joueur, plutôt qu’un modèle de partage des revenus.Unity a ensuite expliqué en détail le fonctionnement de ce nouveau programme, mais voici l'essentiel : pour qu'un jeu soit éligible à ces nouveaux frais, il doit atteindre un seuil de revenus et de téléchargement spécifique qui change en fonction du niveau d'abonnement Unity pour lequel un développeur paie. Ces frais sont ensuite répartis en fonction de l'endroit où le jeu est acheté, ce qui signifie qu'un jeu acheté aux États-Unis, au Royaume-Uni et sur d'autres marchés « standards » se voit imposer des frais plus élevés que lorsqu'il est acheté sur des marchés « émergents » comme l'Inde ou la Chine.Suite à cette annonce, la société s'est attirée les foudres de la communauté des développeurs de jeux vidéo sur les réseaux sociaux.Unity a affirmé que cette politique ne toucherait que 10 % de ses clients, mais les développeurs ont estimé qu’elle était injuste, punitive et nuisible à l’industrie du jeu.Certains développeurs ont noté que les modifications ont été apportées unilatéralement sans véritable avertissement aux développeurs, les enfermant dans un produit qu'ils n'ont d'autre choix que d'utiliser et de payer.Brandon Sheffield, directeur du studio indépendant Necrosoft Games, a déclaré : « Nous n'avions pas prévu cela, et cela nous fout massivement sur Demonschool, qui est en passe d'être notre jeu le plus réussi ». « [Nous] n’avons pas la possibilité de dire non, puisque nous sommes sur le point de le sortir et que ce changement est dans 4 mois. Vous ne pouvez pas simplement refaire un jeu entier dans un autre moteur lorsque vous travaillez dessus depuis plus de 4 ans ».Certains développeurs ont annoncé qu’ils allaient abandonner Unity au profit d’autres moteurs de jeu, comme Unreal Engine ou Godot. D’autres ont menacé de supprimer leurs jeux faits avec Unity ou de les retirer des services d’abonnement comme le Xbox Game Pass. Certains ont même envoyé des messages haineux et des menaces à Unity et à ses employés, ce qui a conduit la société à fermer temporairement ses bureaux de San Francisco et d’Austin.Unity a tenté de clarifier sa politique en précisant qu’elle ne compterait que les « nouvelles installations nettes » sur tous les appareils à partir du 1janvier et que les développeurs ne paieraient pas de frais sur les réinstallations, les installations « frauduleuses » via des botnets et autres, les versions d’essai, les jeux web et en streaming, et les installations liées à des œuvres caritatives. Unity a également affirmé qu’elle offrirait des options de paiement flexibles et des réductions pour les développeurs indépendants et les studios de petite taille.Cependant, ces clarifications n’ont pas suffi à calmer la colère des développeurs, qui ont continué à exprimer leur mécontentement et leur déception sur les réseaux sociaux. Certains ont accusé Unity de trahir sa vision originale d’un moteur de jeu accessible et démocratique pour tous. D’autres ont souligné que la politique était impraticable et imprévisible, car elle dépendait du nombre d’installations, qui peut varier considérablement selon les plateformes, les marchés et les promotions.C'est dans ce contexte qu'Unity a finalement reconnu son erreur et présenté ses excuses dans un message publié sur X (anciennement Twitter) il y a quelques heures : « Nous vous avons entendus », a écrit Unity. « Nous nous excusons pour la confusion et l’angoisse que la politique de frais au runtime que nous avons annoncée mardi a causée. Nous écoutons, nous parlons à nos membres d’équipe, à notre communauté, à nos clients et à nos partenaires, et nous allons apporter des modifications à la politique. Nous partagerons une mise à jour dans quelques jours. Merci pour vos commentaires honnêtes et critiques ».On ne sait pas encore quelles seront les modifications apportées par Unity à sa politique de tarification, ni si elles seront suffisantes pour restaurer la confiance des développeurs envers le moteur de jeu. Certains développeurs ont accueilli favorablement le message d’excuse de Unity, mais d’autres sont restés sceptiques et méfiants. Ils attendent désormais de voir les actions concrètes que Unity va entreprendre pour répondre aux attentes et aux besoins de sa communauté.Unity est l’un des moteurs de jeu les plus populaires et les plus utilisés au monde, avec plus de 9 millions de développeurs actifs et plus de 2 milliards d’installations mensuelles de jeux faits avec Unity. Unity est utilisé pour créer des jeux sur toutes les plateformes, du PC à la console, en passant par le mobile, le web et la réalité virtuelle. Unity est également utilisé pour des applications non ludiques, comme l’éducation, la santé, l’architecture ou le cinéma.Unity se distingue par sa facilité d’utilisation, sa flexibilité et sa modularité, qui permettent aux développeurs de tous niveaux et de tous genres de créer des expériences interactives variées et innovantes. Unity propose également une large gamme de services et d’outils intégrés, comme le cloud, l’analyse, la publicité, le multijoueur ou l’intelligence artificielle.Unity se finance principalement par la vente de licences et de services aux développeurs. Unity propose différents plans de licence, allant du plan Unity Personal gratuit pour les débutants et les étudiants, au plan Unity Enterprise pour les grandes entreprises. Unity offrait également des plans intermédiaires, comme le plan Unity Plus pour les développeurs indépendants et les studios de petite taille, et le plan Unity Pro pour les professionnels et les studios de moyenne taille. Mais dans son annonce la semaine dernière, Unity a indiqué qu'elle n'allait plus proposer le niveau d'abonnement Unity Plus.« Unity Plus est retiré pour les nouveaux abonnés à compter d'aujourd'hui, le 12 septembre 2023, afin de simplifier le nombre de forfaits que nous proposons », a écrit Unity. « Les abonnés existants n'ont pas besoin de prendre de mesures immédiates et recevront un e-mail à la mi-octobre avec une offre de mise à niveau vers Unity Pro, pendant un an, au prix actuel d'Unity Plus ».La politique de frais au runtime que Unity avait annoncée la semaine dernière était censée être une nouvelle source de revenus pour la société, qui a fait son entrée en bourse en 2020 . Unity affirmait que cette politique était nécessaire pour soutenir le développement continu du moteur de jeu et des services associés, ainsi que pour récompenser les développeurs qui créent des jeux à succès avec Unity.Toutefois, cette politique a été perçue comme une trahison par une grande partie de la communauté des développeurs, qui a estimé que Unity rompait son contrat moral avec eux. Les développeurs ont reproché à Unity de changer les règles du jeu en cours de route, sans consulter ni prévenir ses clients. Ils ont également dénoncé le manque de transparence et de clarté de la politique, ainsi que son impact négatif sur la créativité et la diversité des jeux.Unity a donc dû faire marche arrière et présenter ses excuses à sa communauté. La société a promis de revoir sa politique et d’écouter les besoins et les attentes des développeurs. Unity a également exprimé sa gratitude envers sa communauté pour son soutien et sa passion. Unity a dit espérer que cette situation ne nuirait pas à la relation de confiance qu’elle a construite avec ses clients au fil des années.La question qui se pose maintenant est de savoir comment Unity va modifier sa politique de tarification pour satisfaire sa communauté tout en assurant sa rentabilité. Unity va-t-elle renoncer complètement aux frais au runtime ou les réduire considérablement ? Va-t-elle proposer d’autres options ou avantages aux développeurs ? Va-t-elle impliquer davantage sa communauté dans ses décisions stratégiques ? Quelles seront les conséquences à long terme de cette affaire sur la réputation et la position de Unity sur le marché du jeu vidéo ?La réponse à ces questions devrait être connue dans quelques jours, lorsque Unity partagera sa mise à jour sur sa politique de tarification. En attendant, les développeurs restent dans l’attente et l’incertitude, espérant que Unity tiendra ses promesses et respectera ses valeurs.Source : UnityL'entrée en bourse met-elle trop de pression à Unity ? Pourquoi ?Que pensez-vous de la réaction de la communauté des développeurs face à l’annonce de Unity ? Est-elle justifiée ou disproportionnée ?Pensez-vous que Unity a bien géré la situation ? Qu’auriez-vous fait à sa place ?Quelles sont les alternatives possibles à la politique de frais au runtime pour financer le développement du moteur de jeu et des services associés ?Quel est l’impact de cette affaire sur votre confiance envers Unity et sur votre envie d’utiliser son moteur de jeu pour vos projets ?Quels sont les avantages et les inconvénients de Unity par rapport à d’autres moteurs de jeu, comme Unreal Engine ou Godot ?