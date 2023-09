Réduire les frais de plateforme, amplifier l'impact

Si vous nous soutenez actuellement via Patreon, nous vous encourageons à passer au Fonds de développement Godot afin d'augmenter l'efficacité de vos dons.

Rendre à la communauté

Avec vous, nous pouvons faire encore plus ! Chaque don, quelle que soit sa taille, nous aide énormément ! Avec votre aide, nous pouvons embaucher plus de développeurs, créer des démos de haute qualité, payer pour les services d'hébergement et l'infrastructure, et faire le meilleur Godot Engine possible. Plus nous aurons de fonds, plus nous pourrons vous rendre la pareille, à vous et à toute la communauté des développeurs de jeux vidéo.

Améliorations futures

Liberté et indépendance

Votre aide nous permet de créer notre propre parcours, de maintenir nos valeurs fondamentales et de continuer à faire évoluer le moteur de manière à ce que vous, les utilisateurs, en profitiez réellement.

Un remerciement sincère



Nous aimerions prendre un moment pour exprimer notre profonde gratitude pour votre soutien continu, votre dévouement et votre passion pour Godot. C'est grâce à vous et à notre formidable communauté que le moteur Godot est ce qu'il est aujourd'hui. Continuons à en faire le moteur de jeu de prédilection des développeurs du monde entier ! Nous comprenons parfaitement que tout le monde ne puisse pas faire de dons. Dans ce cas, n'hésitez pas à partager le lien du Godot Dev Fund ! Faire passer le message est un excellent moyen d'aider. Merci d'avoir rendu tout cela possible.

Le Fonds de développement a été lancé en juillet et a déjà accueilli un grand nombre de nouveaux et d'anciens sponsors selon Godot Foundation, mais ils devent passer à la vitesse supérieure pour maintenir le rythme de développement actuel, et l'augmenter avec de nouvelles embauches.Le Fonds de développement rendra le projet Godot plus durable et plus indépendant. Cette nouvelle plateforme permet à Godot Foundation de réduire considérablement les frais de plateforme, et en tant qu'organisation à but non lucratif, Godot Foundation ne factura pas la TVA sur les dons, contrairement à une plateforme comme Patreon. Vos contributions vont donc directement au développement et à l'amélioration du moteur Godot lui-même, selon Godot Foundation.Le soutien de la communauté est ce qui permet à Godot Foundation d'atteindre de nouveaux sommets.Bien qu'il s'agisse d'un bon point de départ pour la plateforme, Godot Foundation continuera à améliorer le Fonds pour les développeurs. À l'avenir, la plateforme offrira des récompenses automatisées, comme un rôle spécial sur Discord, et on pourra afficher son niveau de contribution à côté de son nom d'utilisateur sur leurs plateformes principales.En s'appuyant davantage sur les contributions récurrentes des utilisateurs et les parrainages d'entreprises, Godot Foundation pourra réduire son dépendance à l'égard des grandes subventions ponctuelles des entreprises. Cette indépendance financière permet de donner la priorité aux besoins et aux intérêts de sa communauté et aux principes de l'open source qui sont au cœur du projet, selon Godot Foundation.Source : Godot Foundation Quel est votre avis sur cette annonce ?Selon vous, est-ce que Godot est une bonne alternative à Unity ?