Cette solution inédite dans le secteur du gaming permet de donner une voix aux personnages non joueurs (PNJ) basés sur l'IA, et de prototyper les lignes de caractères pendant le développement.Grâce à ce plugin de synthèse vocale runtime dynamique, les développeurs de jeux vidéo Unity et Unreal peuvent créer et modifier la voix des signaux audio ainsi que la narration avec une latence quasi nulle. Ils peuvent ainsi prototyper la parole sans recourir à des acteurs. Ils peuvent aussi coder la voix de synthèse directement dans le jeu, sans avoir à produire ni à gérer des fichiers audio individuels.Les joueurs peuvent, quant à eux, se faire lire du texte à haute voix. Ils ont également la possibilité d’écouter les messages de discussion en jeu, un élément essentiel des jeux d’action multi-joueurs.", déclare Conor Bradley, directeur de la société Soft Leaf Studios.", ajoute Matt Muldoon, président Amérique du Nord de ReadSpeaker. "."Soft Leaf Studios a utilisé ce nouveau plugin pour favoriser l’accessibilité de son jeu Stories of Blossom aux personnes en situation de handicap.ReadSpeaker, fournisseur de solutions de synthèse vocale, a créé plus de 110 voix de synthèse différentes dans 35 langues. Il a mis au point plus de 10 000 interfaces vocales numériques pour des marques implantées dans plus de 60 pays. Sa technologie de synthèse vocale, basée sur les réseaux neuronaux profonds (DNN), offre les voix de synthèse personnalisées les plus réalistes et précises du marché. Fort d’une expérience de plus de 20 ans, ReadSpeaker offre aux marques des solutions de synthèse vocale sophistiquées et une assistance spécialisée pour la création d’interfaces de synthèse vocale engageantes.Source : ReadSpeaker Que pensez-vous de ce plugin ?