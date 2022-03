humain virtuel (meilleur rendu de la peau ou des yeux) ;

les améliorations du pipeline de rendu haute fidélité (HDRP), avec notamment l'ajout de l'illumination globale en espace écran, du lancer de rayon ou du support du DLSS de NVIDIA ;

de la simulation des cheveux (rendu basé sur les brins) et les outils associés pour obtenir le rendu et le mouvement voulu. Cette simulation sera disponible dans quelques mois.

C'est au cours de la Games Developers Conference (GDC) que Unity Technologies a présenté une nouvelle démonstration pour montrer les capacités du moteur de jeux vidéo Unity (qui est capable de faire plus que des jeux vidéo).Sans attendre, voici la démonstration :Bien entendu, cette démonstration est accompagnée d'un article détaillant les différentes améliorations du moteur ayant mené à ce niveau de qualité. Il est mentionné :Cette démonstration fonctionne avec Unity en temps réel (et en utilisant une résolution 4K). Malheureusement, la machine utilisée n'est pas mentionnée.La GDC a aussi été l'occasion pour Unity Technologies d'annoncer un nouveau projet à charger dans le moteur afin de se documenter. Celui-ci se nomme "GIgaya" :Le projet est un jeu de plateforme 3D...Finalement, voici un petit résumé des productions rendue possible grâce à Unity, du côté de la scène indépendante :Le projet est toujours en développement et il sera possible de télécharger gratuitement afin de s'en inspirer pour ses propres projets.Préférez-vous la démo The Heretic, ou cette nouvelle démo "Enemies"Quel nom donneriez vous aux moteurs de jeux vidéo, qui ne sont plus que pour les jeux vidéo ?Utilisez-vous les projets accompagnants les moteurs de jeux vidéo comme aide dans vos propres projets ?