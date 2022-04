Le moteur de jeux vidéo CRYENGINE passe en version 5.7

le support de Scaleform 4 (création des interfaces (HUD)) (tout en conservant le support de Scaleform 3, pour ne pas casser les projets existants) ;

le support de Scaleform Schematyc ;

la mise à jour du module GamePlatform, apportant notamment le support des produits Scaleform sous la forme de nœuds dans un graphe ;

le support de Visual Studio (de la version 2017 à la version 2022) ;

le magasin de ressources a été déprécié ;

Alors que l'annonce de la nouvelle version du moteur de jeux vidéo Unreal Engine fait beaucoup de bruit sur Internet, celle de la mise à jour du moteur de jeux vidéo CRYENGINE (de Crytek) se fait bien plus discrète. Autrement dit, lepasse en version. La version 5.6 avait été publiée en Septembre 2019.Cette nouvelle version est une version au support étendu (long term support).Sans plus attendre, voyons ce qu'apporte cette nouvelle version :... et c'est tout. Enfin, évidemment, dans le changelog, il est possible de voir des améliorations plus mineures et de lire les corrections de bogues, mais pas de grosse nouveautés qui en mettent plein la vue.Aussi, la roadmap a été revue à la baisse et les prochaines versions n'y sont plus mentionnées. Le futur du moteur n'est pas clair et ce n'est pas cette annonce de Décembre 2021 qui apporte des clarifications à ce sujet.Pensez-vous que le CRYENGINE va disparaître ?