Plus de 1,5 milliard de consoles de jeux ont été vendues à ce jour, selon une étude, Et vous pourriez être surpris du leader 0PARTAGES 3 0 Les jeux électroniques ont le vent en poupe ces dernières années. Depuis les débuts des premiers ordinateurs et consoles, ils ont beaucoup évolué au fil du temps, devenant parfois leaders du marché du divertissement dans certains pays devant la musique, les livres ou le cinéma. Selon une nouvelle étude du marché publié par le site Web Learnbonds, jusqu’en en mars 2020, environ 1,56 milliard de consoles de jeux de différentes marques ont été vendues dans le monde. Mais quelle est la console la plus populaire dans le milieu des joueurs depuis tout ce temps ?



Selon les données du site Web, depuis deux décennies après sa sortie, la PlayStation 2 (PS2) de Sony reste la console de jeux la plus vendue de tous les temps, avec 10,07 % des ventes mondiales. La PlayStation 2 est commercialisée par Sony Computer Entertainment, filiale de Sony. Elle est sortie en mars 2000 au Japon, avant d’être lancée au cours de la même année en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. La console était en concurrence avec la Dreamcast de Sega, la GameCube de Nintendo et la Xbox de Microsoft.





Viennent ensuite les consoles portables de Nintendo, la DS et la Game Boy, qui prennent respectivement la deuxième et la troisième place, suivies par la PS4. La console la plus vendue de Microsoft, la Xbox 360, arrive en huitième position. Il faut également noter que parmi les unités les plus vendues, les marques Sony, Atari, Microsoft, Nintendo et Sega possèdent plus d'une version de console de jeux.



« Depuis sa sortie en 2000, les consoles PlayStation 2 se sont vendues à 157,68 millions d'unités. La Nintendo DS est la deuxième console de jeux la plus vendue avec 154,9 millions d'unités dans le monde, suivie par Game Boy avec 118,69 millions d'unités. La PlayStation 2 a notamment dépassé la populaire PlayStation 4, qui s'est vendue à 109,86 millions d'unités dans le monde. En cinquième position se trouve la première console PlayStation qui s'est vendue à 102,5 millions d'unités. La console Wii est en sixième position avec 101,64 millions d'unités vendues dans le monde », d’après les données de Learnbonds.



« La troisième série de PlayStation de Sony s'est vendue à 87,41 millions d'unités dans le monde, suivie par la Xbox 360 de Microsoft avec 85,8 millions d'unités. Les ventes totales de Game Boy Advance (GBA) s'élèvent à 81,51 millions d'unités, tandis que la PlayStation Portable ferme le top dix des catégories avec environ 81,09 millions d'unités. En revanche, la première version de Dreamcast est celle qui s'est le moins vendue, avec 8,2 millions d'unités. Seule la version Sega Saturn (SAT) est la deuxième moins vendue avec 8,2 millions d'unités », d’après l’étude.





Une énorme bibliothèque de jeux PlayStation 2 a contribué au succès de la console



Selon Learnbonds, le succès de la console PlayStation 2 est dû à plusieurs facteurs. D’abord, le fait qu’elle est restée longtemps sur le marché avant la sortie de son successeur, la PlayStation 3. Ensuite, la console dispose d'une énorme bibliothèque de jeux qui l'a rendue plus populaire que la toute première version de la PlayStation. En outre, la PS2 avait également la fonctionnalité d'un lecteur DVD, ce qui a permis de vendre la console à la fois comme appareil de cinéma maison et comme appareil de jeu moderne, selon l’étude de marché.



Learnbonds a aussi montré que depuis tout ce temps, l'Europe représente la plus grande vente de PS2 et PS4 de Sony dans le monde : « Il est intéressant de noter que l'Europe est devenue le plus grand consommateur de plateformes PlayStation de Sony. La PlayStation 2 s'est vendue à 55,28 millions d'exemplaires en Europe et à 53,65 millions en Amérique du Nord. Au Japon, 23,18 millions d'unités ont été vendues, tandis que le reste du monde en compte 25,57 millions ».



Quant à la PlayStation 4, elle a dominé en Europe avec 45,12 millions d'unités écoulées. 36,34 millions d’unités de consoles de PS4 ont été vendues en Amérique du Nord, environ 9,12 millions au Japon et 19,28 millions de consoles vendues dans le reste du monde. Malgré tout, la PS2 reste la console la plus populaire non seulement parmi les jeux vidéo de Sony, mais aussi parmi les différentes marques, selon les données de l’étude. Même avec la sortie de la PlayStation 3, le successeur, la PS2 est restée populaire. La PS2 a également connu plusieurs itérations matérielles suite à la sortie de la version slim.





La popularité des consoles de jeux Sony



« Après la sortie de la PlayStation 4, celle-ci a connu un succès immédiat en devenant la deuxième console la plus vendue pour Sony. Elle a même dépassé la Xbox One. Avec la sortie de la PS4, elle est devenue une concurrente directe de la Xbox. Cependant, la console de jeux de Sony est restée populaire en raison de divers facteurs », lit-on dans l’article de Learnbonds.



Selon l’étude, l'une des raisons pour lesquelles la console PS4 de Sony est restée populaire est « sa supériorité technique par rapport à la Xbox One ». En effet, selon Learnbonds, la console offre aux joueurs une expérience de jeu immersive, en général. « En outre, l'idée de Sony d'inclure davantage de développeurs de jeux indépendants sur la PS4 a également contribué à son succès », ajoute le site Web.



« La PS4 a un avantage sur la Xbox en raison de la clarté des messages. Dès le début, Sony a annoncé que la PS4 était destinée aux joueurs, alors que d'autre part, la Xbox a également semé la confusion chez les consommateurs après avoir promis des fonctions multimédias controversées », d’après le rapport d’étude. Cette confusion aurait permis à Sony de conserver sa base de fans fidèles.



Cependant, malgré la popularité de la PS4, ses ventes pourraient ne pas dépasser celles de la PS2, étant donné que Sony devrait lancer la PlayStation 5 en 2020. D'autre part, Microsoft a annoncé qu'il lancerait également la



La PS5 devrait débarquer dans la seconde moitié de 2020. Mais le lancement pourrait connaître un retard, l’épidémie du coronavirus ayant particulièrement touché le secteur manufacturier chinois, qui est responsable de la production de la grande majorité de l'électronique grand public dans le monde. Sony a



Cependant, les développeurs pourraient également avoir à faire face à un problème un peu particulier avec sur la PS5. En effet, à l’image de John Linneman, certains observateurs ont suggéré que la conception de la nouvelle console de jeux de Sony pourrait obliger les développeurs à opérer des choix lors de la conception de leurs titres, une situation à laquelle ils ne seront pas forcément confrontés avec la Xbox Series X de Microsoft à cause du choix de Microsoft d’opter pour des fréquences d’horloges fixes pour les composants clés (CPU et GPU) de son produit. Si vous étiez développeur de jeux, vous viserez quelles plateformes ?



Source :



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?

Quel commentaire faites-vous du rang de la plus grande vente de la PS2 à l’échelle mondiale à ce jour ? Que pensez-vous de la popularité des consoles de Sony ?

Si vous étiez développeur de jeux, vous viserez quelles plateformes ?



Lire aussi



La Xbox Series X de Microsoft embarque un GPU AMD de 12 TFLOPs 8 fois plus puissant que celui de la Xbox One, et un CPU AMD 4 fois plus puissant que celui de la Xbox One

Sony dévoile les spécifications de sa PS5 : CPU Zen 2 (8 cœurs à 3,5 GHz), GPU AMD RDNA 2 (10,28 TFLOPS), et les temps de chargement de jeu les plus rapides du marché des consoles

L'épidémie du coronavirus pourrait retarder le lancement de la PS5 et de la nouvelle Xbox, alors que leur sortie est prévue pour les vacances 2020, selon des analystes

Xbox Scarlett : Microsoft travaillerait sur 2 nouvelles consoles Xbox pour 2020, et l'une d'entre elles n'aura pas de lecteur de disque Les jeux électroniques ont le vent en poupe ces dernières années. Depuis les débuts des premiers ordinateurs et consoles, ils ont beaucoup évolué au fil du temps, devenant parfois leaders du marché du divertissement dans certains pays devant la musique, les livres ou le cinéma. Selon une nouvelle étude du marché publié par le site Web Learnbonds, jusqu’en en mars 2020, environ 1,56 milliard de consoles de jeux de différentes marques ont été vendues dans le monde. Mais quelle est la console la plus populaire dans le milieu des joueurs depuis tout ce temps ?Selon les données du site Web, depuis deux décennies après sa sortie, la PlayStation 2 (PS2) de Sony reste la console de jeux la plus vendue de tous les temps, avec 10,07 % des ventes mondiales. La PlayStation 2 est commercialisée par Sony Computer Entertainment, filiale de Sony. Elle est sortie en mars 2000 au Japon, avant d’être lancée au cours de la même année en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. La console était en concurrence avec la Dreamcast de Sega, la GameCube de Nintendo et la Xbox de Microsoft.Viennent ensuite les consoles portables de Nintendo, la DS et la Game Boy, qui prennent respectivement la deuxième et la troisième place, suivies par la PS4. La console la plus vendue de Microsoft, la Xbox 360, arrive en huitième position. Il faut également noter que parmi les unités les plus vendues, les marques Sony, Atari, Microsoft, Nintendo et Sega possèdent plus d'une version de console de jeux.« Depuis sa sortie en 2000, les consoles PlayStation 2 se sont vendues à 157,68 millions d'unités. La Nintendo DS est la deuxième console de jeux la plus vendue avec 154,9 millions d'unités dans le monde, suivie par Game Boy avec 118,69 millions d'unités. La PlayStation 2 a notamment dépassé la populaire PlayStation 4, qui s'est vendue à 109,86 millions d'unités dans le monde. En cinquième position se trouve la première console PlayStation qui s'est vendue à 102,5 millions d'unités. La console Wii est en sixième position avec 101,64 millions d'unités vendues dans le monde », d’après les données de Learnbonds.« La troisième série de PlayStation de Sony s'est vendue à 87,41 millions d'unités dans le monde, suivie par la Xbox 360 de Microsoft avec 85,8 millions d'unités. Les ventes totales de Game Boy Advance (GBA) s'élèvent à 81,51 millions d'unités, tandis que la PlayStation Portable ferme le top dix des catégories avec environ 81,09 millions d'unités. En revanche, la première version de Dreamcast est celle qui s'est le moins vendue, avec 8,2 millions d'unités. Seule la version Sega Saturn (SAT) est la deuxième moins vendue avec 8,2 millions d'unités », d’après l’étude.Selon Learnbonds, le succès de la console PlayStation 2 est dû à plusieurs facteurs. D’abord, le fait qu’elle est restée longtemps sur le marché avant la sortie de son successeur, la PlayStation 3. Ensuite, la console dispose d'une énorme bibliothèque de jeux qui l'a rendue plus populaire que la toute première version de la PlayStation. En outre, la PS2 avait également la fonctionnalité d'un lecteur DVD, ce qui a permis de vendre la console à la fois comme appareil de cinéma maison et comme appareil de jeu moderne, selon l’étude de marché.Learnbonds a aussi montré que depuis tout ce temps, l'Europe représente la plus grande vente de PS2 et PS4 de Sony dans le monde : « Il est intéressant de noter que l'Europe est devenue le plus grand consommateur de plateformes PlayStation de Sony. La PlayStation 2 s'est vendue à 55,28 millions d'exemplaires en Europe et à 53,65 millions en Amérique du Nord. Au Japon, 23,18 millions d'unités ont été vendues, tandis que le reste du monde en compte 25,57 millions ».Quant à la PlayStation 4, elle a dominé en Europe avec 45,12 millions d'unités écoulées. 36,34 millions d’unités de consoles de PS4 ont été vendues en Amérique du Nord, environ 9,12 millions au Japon et 19,28 millions de consoles vendues dans le reste du monde. Malgré tout, la PS2 reste la console la plus populaire non seulement parmi les jeux vidéo de Sony, mais aussi parmi les différentes marques, selon les données de l’étude. Même avec la sortie de la PlayStation 3, le successeur, la PS2 est restée populaire. La PS2 a également connu plusieurs itérations matérielles suite à la sortie de la version slim.« Après la sortie de la PlayStation 4, celle-ci a connu un succès immédiat en devenant la deuxième console la plus vendue pour Sony. Elle a même dépassé la Xbox One. Avec la sortie de la PS4, elle est devenue une concurrente directe de la Xbox. Cependant, la console de jeux de Sony est restée populaire en raison de divers facteurs », lit-on dans l’article de Learnbonds.Selon l’étude, l'une des raisons pour lesquelles la console PS4 de Sony est restée populaire est « sa supériorité technique par rapport à la Xbox One ». En effet, selon Learnbonds, la console offre aux joueurs une expérience de jeu immersive, en général. « En outre, l'idée de Sony d'inclure davantage de développeurs de jeux indépendants sur la PS4 a également contribué à son succès », ajoute le site Web.« La PS4 a un avantage sur la Xbox en raison de la clarté des messages. Dès le début, Sony a annoncé que la PS4 était destinée aux joueurs, alors que d'autre part, la Xbox a également semé la confusion chez les consommateurs après avoir promis des fonctions multimédias controversées », d’après le rapport d’étude. Cette confusion aurait permis à Sony de conserver sa base de fans fidèles.Cependant, malgré la popularité de la PS4, ses ventes pourraient ne pas dépasser celles de la PS2, étant donné que Sony devrait lancer la PlayStation 5 en 2020. D'autre part, Microsoft a annoncé qu'il lancerait également la Xbox Scarlett . Avec la PS5 à venir, Sony a assuré aux joueurs que des améliorations matérielles supplémentaires, comme un disque dur beaucoup plus rapide, un lecteur Blu-ray 4K et un contrôleur plus adaptable, seront apportées à la prochaine version de la console, d’après Learnbonds.La PS5 devrait débarquer dans la seconde moitié de 2020. Mais le lancement pourrait connaître un retard, l’épidémie du coronavirus ayant particulièrement touché le secteur manufacturier chinois, qui est responsable de la production de la grande majorité de l'électronique grand public dans le monde. Sony a dévoilé en mars les spécifications de sa PS5 , qui vient avec un processeur AMD Zen 2 à 8 cœurs fonctionnant à 3,4 GHz et d’un GPU AMD RDNA 2 personnalisé disposant de 36 unités de calcul (UC) qui sera accompagné de 16 Go de RAM GDDR6, avec une bande passante de 448 Go/s. La fréquence d’horloge maximale (fréquence Boost) du GPU est de 2,23 GHz, ce qui, d’après Sony garantirait, une puissance de traitement en pic de 10,28 TFLOPS, contre 12 TFLOPS pour le GPU de la XboX Series X.Cependant, les développeurs pourraient également avoir à faire face à un problème un peu particulier avec sur la PS5. En effet, à l’image de John Linneman, certains observateurs ont suggéré que la conception de la nouvelle console de jeux de Sony pourrait obliger les développeurs à opérer des choix lors de la conception de leurs titres, une situation à laquelle ils ne seront pas forcément confrontés avec la Xbox Series X de Microsoft à cause du choix de Microsoft d’opter pour des fréquences d’horloges fixes pour les composants clés (CPU et GPU) de son produit. Si vous étiez développeur de jeux, vous viserez quelles plateformes ?Source : Learnbonds Qu’en pensez-vous ?Quel commentaire faites-vous du rang de la plus grande vente de la PS2 à l’échelle mondiale à ce jour ? Que pensez-vous de la popularité des consoles de Sony ?Si vous étiez développeur de jeux, vous viserez quelles plateformes ?