Nous en savons un peu plus sur les spécifications de la future Xbox Series X de Microsoft, la console nouvelle génération de Redmond qui succèdera à la Xbox One X. Comme sa rivale, la PlayStation 5 de Sony, cette nouvelle console de jeu sera alimentée par une puce personnalisée basée sur l'architecture x86 Zen 2 d'AMD introduite lors de la



Microsoft a récemment confirmé les spécifications officielles de sa prochaine console de jeu dont la sortie est prévue pour les fêtes de fin d’année. Les spécifications fournies confirment la puissance de la console, avec un GPU embarqué de 12 TFLOPs qui sur le papier se révèle huit fois plus puissant que le GPU embarqué dans la Xbox One originale et deux fois plus puissant que celui de la Xbox One X qui est déjà capable d’alimenter de véritables expériences en 4K. Côté CPU, on retrouvera un CPU AMD Zen 2 offrant une puissance de traitement jusqu’à quatre fois supérieure à celle de la Xbox One.





Ce chiffre de 12 TFLOPs est très impressionnant pour une console et pour bien cerner sa signification, il faut rappeler que la carte graphique la plus performante d’AMD, la Radeon VII annoncée en grande pompe l’an passé, affiche une puissance de calcul maximale de 13,4 TFLOPs. La firme de Redmond a également confirmé la prise en charge matérielle sur sa nouvelle console du Ray Tracing, ce qui tend à confirmer l’intégration d’un GPU AMD de la génération RDNA 1 ou 2, du HDMI 2.1, d’un système de stockage basé sur des SSD pouvant faire office de mémoire vive virtuelle et de l’affichage dynamique jusqu’à 120 fps pour un affichage plus fluide. La technologie Variable Rate Shading (VRS) permettant de maintenir une fréquence d’images dans les scènes complexes « sans impact sur la qualité finale de l’image » et la technologie Dynamic Latency Input (DLI) permettant des contrôles encore plus précis et plus réactifs seront également de la partie.



La XboX Series X offrira aussi un mode multijeu « Quick Resume » qui permet de sauvegarder l’état d’une partie ou plusieurs parties et de les reprendre presque instantanément exactement là où vous étiez et dans e feu de l’action, sans attendre de longs chargements. La Xbox One dispose déjà d’une fonction similaire, mais elle ne peut stocker qu’un état de reprise rapide pour la dernière partie qui a été jouée.





L’expérience de jeu sur PC et console est très souvent comparée. D’un côté, vous avez les amateurs de jeu sur PC qui estiment que la plateforme PC est la seule qui permette véritablement d’utiliser les meilleures configurations matérielles possibles pour cette activité afin de profiter du meilleur rendu graphique et d’afficher le plus grand nombre d’images par seconde (fps). De l’autre côté, vous avez les partisans de jeu sur console qui mettent en avant les optimisations logicielles permettant de jouer dans de très bonnes conditions et sans accro ou surprise (pas de mise à jour problématique, pas de mauvaise surprise lors du démarrage, de l’installation ou de la séance de jeu, etc.), bref la stabilité et la fiabilité du package. Les consoles nouvelle génération de Sony et Microsoft vont très probablement essayer de réduire ce fossé en fournissant des appareils dont la puissance n’aura rien à envier aux configurations matérielles avancées sur PC, mais qui bénéficieront toujours des mêmes optimisations logicielles qui sont l’un des éléments clé à la base de leur succès.



À propos de sa nouvelle console, la firme de Redmond soutient que : « La Xbox Series X offre un véritable saut générationnel en matière de traitement et de puissance graphique grâce à des technologies de pointe qui permettent d’obtenir des taux de rafraîchissement plus élevés, des mondes de jeu plus vastes et plus sophistiqués et une expérience immersive sans précédent dans les jeux sur console ».





Par ailleurs, la firme de Redmond a réaffirmé – pour ceux qui en doutaient – que « les jeux Xbox One existants, y compris les jeux Xbox 360 rétrocompatibles et les jeux Xbox originaux » seraient toujours jouables sur la XboX Series X avec « des fréquences d’images plus stables, des temps de chargement plus rapides ainsi qu’une résolution et une fidélité visuelle améliorées, le tout sans qu’aucun travail de développement ne soit nécessaire ». Plus intéressant encore, Microsoft semble avoir annoncé un nouvel engagement à assurer la compatibilité de toute la gamme Xbox grâce à un programme appelé Smart Delivery qui permet d’acheter un jeu vidéo une seule fois et de le lancer de manière optimale sur n’importe quelle console XboX prise en charge.



Sony contre Microsoft



D’après ce que nous savons de la future console XboX jusqu’à présent, ses caractéristiques semblent assez similaires à celles de la PS5, si bien que les deux consoles pourraient arriver au même prix sur le marché. Microsoft aura peut-être un autre atout dans sa manche, car des rapports indiquent que le géant Redmond travaille également sur une variante à bas prix uniquement numérique de sa console qui sera vendue en même temps que la XboX Series X.



Les rapports sur le type d’expérience numérique que Microsoft a à l’esprit sont contradictoires. Selon certains, la console bon marché, dont le nom de code serait Lockhart, a été abandonnée au profit d’un appareil de diffusion en continu qui fonctionnerait davantage comme un Roku de jeu et dont le prix serait inférieur à 100 dollars. D’autres rapports indiquent cependant que Lockhart est toujours d’actualité en tant que console sans disque à faible consommation d’énergie et que les développeurs devront la soutenir pleinement aux côtés de la Series X, comme l’a fait Microsoft avec la Xbox One S.



Les observateurs de l’industrie s’attendent à ce que Microsoft donne plus d’informations sur la (ou les) console(s) de série X lors de l’Electronic Entertainment Expo qui se tiendra cette année, en juin, notamment sur les prix du ou des différents modèles. Toutefois, Sony a récemment confirmé qu’il ne participera pas à l’E3 et ne fera pas de présentation. Le fabricant japonais de consoles s’accorde ainsi plus de flexibilité pour déterminer quand et comment il annoncera un prix, ainsi que d’autres détails concernant son offre PS5.



Quoi qu’il en soit, les futurs joujoux de Sony et Microsoft se présenteront comme les grands favoris d’un marché en pleine mutation ou de nouveaux acteurs (Google avec sa plateforme Stadia, NVIDIA et sa plateforme GeForceNow, etc.) qui ont fait le pari du jeu dématérialisé lorgnent désormais sur la chasse gardée de géants apparemment inébranlables.



Êtes-vous plus un amateur de jeu sur console ou de jeu sur PC ? Pourquoi ?

Que pensez-vous de spécifications finales de la future XboX Series X ?

Peut-on dire que grâce à cette nouvelle génération d’appareils (PS5 et XboX Series X), les consoles ont définitivement refait l’éventuel retard qu’elles avaient sur les PC ?



