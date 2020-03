Sony dévoile les spécifications de sa PS5 : CPU Zen 2 (8 cœurs à 3,5 GHz), GPU AMD RDNA 2 (10,28 TFLOPS) Et les temps de chargement de jeu les plus rapides du marché des consoles 14PARTAGES 3 0 Microsoft a récemment dévoilé



Les spécifications de base



La PlayStation 5 sera, à l’image de la Xbox Series X, une console de jeu nouvelle génération mettant en avant puissance, vitesse et compatibilité. Elle sera équipée d’un processeur AMD Zen 2 à 8 cœurs fonctionnant à 3,4 GHz et d’un GPU AMD RDNA 2 personnalisé disposant de 36 unités de calcul (UC) qui sera accompagné de 16 Go de RAM GDDR6, avec une bande passante de 448 Go/s. La fréquence d’horloge maximale (fréquence Boost) du GPU est de 2,23 GHz, ce qui, d’après Sony garantirait, une puissance de traitement en pic de 10,28 TFLOPS, contre 12 TFLOPS pour le GPU de la XboX Series X.





Notez que la PS5 embarquera un SSD personnalisé de 825 Go qui sera de toute évidence le SSD pour console le plus rapide de cette nouvelle génération de console de jeu, avec un débit E/S de 5,5 Go/s avec des données brutes et de 8 à 9 Go/s avec des données compressées, soit presque deux fois plus que celui du SSD de la XboX Series X (qui est de 2,4 Go/s avec des données brutes et de 4,8 Go/s avec des données compressées). Cette caractéristique fait que les jeux PlayStation 5 auront probablement les temps de chargement les plus rapides du marché des consoles. Les temps de chargement sur la PS5 seront ainsi jusqu’à 100 fois plus rapides que sur la PS4. Tout comme la XboX Series X, la PS5 peut utiliser le SSD comme mémoire vive, libérant ainsi la mémoire vive du système pour les processus de jeu.



Rétrocompatibilité



La PS5 mettra par ailleurs sur la rétrocompatibilité qui sera prise en charge en natif sans qu’il soit nécessaire d’utiliser un logiciel d’émulation. Tous les jeux anciens ne seront pas pris en charge dans un premier temps, car les développeurs doivent s’assurer que leurs titres fonctionnent parfaitement avec le nouveau GPU, mais la plupart des titres du « top 100 » de la PS4 seront jouables dès le lancement.



Audio 3D



La PlayStation 5 sera dotée d’un matériel personnalisé dédié au traitement du signal audio conçu en partenariat avec AMD qui a été baptisé Tempest 3D Audio Tech. Le système ne sera pas compatible avec le Dolby Atmos, car Sony avait ses propres objectifs en matière d’audio 3D. Sony s’efforce de fournir un son en 3D via tous les systèmes de sonorisation, et pas seulement ceux compatibles avec le Dolby Atmos.



PS5 vs Xbox Series X



Sur le papier, il faut malgré tout signaler que la PS5 est moins puissante que les Xbox Series X au vu des spécifications de leurs CPU et GPU respectifs : une puissance en pic de 12 TFLOPS pour le GPU de la XboX, contre 10, 28 TFLOPS pour la PS5 ; Sony utilise également une fréquence variable à la fois sur le CPU et le GPU, contrairement à la Xbox Series X, en fonction de la demande des jeux et de la température de la console. Cela signifie que la fréquence d’horloge du CPU ne sera pas toujours à 3,5 GHz et surtout que la fréquence d’horloge du GPU ne sera pas toujours à 2,23 GHz. Par conséquent, le niveau de performance réel affiché la plupart du temps par la PS5 pourrait être bien en dessous des chiffres annoncés par Sony. Le japonais assure, cependant, que sa PS5 bénéficie d’une nouvelle technologie qui permet de gérer efficacement les besoins de puissance et de refroidissement de ses différents composants clés.



Microsoft propose une carte mémoire propriétaire pour la Xbox Series X, mais Sony a opté pour une approche plus ouverte. Les titres PS4 plus anciens peuvent être exécutés sur un disque dur portable et vous pouvez éventuellement étendre votre espace de stockage avec un périphérique de stockage NVMe standard qui idéalement serait compatible avec la technologie PCIe 4.0.





Du côté des développeurs



Les développeurs pourraient également avoir à faire face à un problème un peu particulier avec sur la PS5. À l’image de John Linneman, certains observateurs suggèrent que la conception de la nouvelle console de jeu de Sony pourrait obliger les développeurs à opérer des choix lors de la conception de leurs titres, une situation à laquelle ils ne seront pas forcément confrontés avec la Xbox Series X de la firme de Redmond à cause du choix de Microsoft d’opter pour des fréquences d’horloges fixes pour les composants clés (CPU et GPU) de son produit.



Bien évidemment, il est encore tôt pour se prononcer sur les performances réelles des deux consoles lorsqu’on sait que les optimisations logicielles apportées ici et là font, en général plus, la différence que les chiffres traduisant la puissance théorique brute du matériel embarqué. Néanmoins, la plupart des spécifications ayant été officiellement confirmées pour les deux consoles de jeu, nous avons une bien meilleure idée des seuils de puissance relatifs des deux produits. L’accent mis par Sony sur une technologie SSD de pointe plutôt que sur la puissance brute du combo CPU/GPU sera-t-il payant ?



Source : Youtube



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?

Pensez-vous que l’accent mis par Sony sur une technologie SSD de pointe plutôt que sur la puissance brute du combo CPU/GPU sera payant ?



Voir aussi



Sony confirme l'arrivée de la PS5, sa rétrocompatibilité, certaines caractéristiques de sa console et bien plus encore

Sony et Nintendo donnent leurs résultats financiers du 2T19 : Sony a déjà écoulé 100 millions de PS4 et mise, comme Nintendo, sur sa future console

La PlayStation 4 a fait de meilleurs chiffres que la Xbox One et la Nintendo Switch en octobre, selon un rapport Microsoft a récemment dévoilé les spécifications complètes de sa console nouvelle génération, la Xbox Series X . Aujourd’hui, c’est la PlayStation 5 de Sony, la console de jeu concurrente de la XboX Series X de Microsoft, qui se dévoile un peu plus grâce aux informations fournies par Mark Cerny, Lead System architecte chez Sony.La PlayStation 5 sera, à l’image de la Xbox Series X, une console de jeu nouvelle génération mettant en avant puissance, vitesse et compatibilité. Elle sera équipée d’unfonctionnant à 3,4 GHz et d’unpersonnalisé disposant de 36 unités de calcul (UC) qui sera accompagné de, avec une bande passante de 448 Go/s. La fréquence d’horloge maximale, ce qui, d’après Sony garantirait, une puissance de traitement en pic de 10,28 TFLOPS, contre 12 TFLOPS pour le GPU de la XboX Series X.Notez que la PS5 embarqueraqui sera de toute évidence le SSD pour console le plus rapide de cette nouvelle génération de console de jeu, avec un débit E/S de 5,5 Go/s avec des données brutes et de 8 à 9 Go/s avec des données compressées, soit presque deux fois plus que celui du SSD de la XboX Series X (qui est de 2,4 Go/s avec des données brutes et de 4,8 Go/s avec des données compressées). Cette caractéristique fait que les jeux PlayStation 5 auront probablement les temps de chargement les plus rapides du marché des consoles. Les temps de chargement sur la PS5 seront ainsi jusqu’à 100 fois plus rapides que sur la PS4. Tout comme la XboX Series X, la PS5 peut utiliser le SSD comme mémoire vive, libérant ainsi la mémoire vive du système pour les processus de jeu.La PS5 mettra par ailleurs sur la rétrocompatibilité qui sera prise en charge en natif sans qu’il soit nécessaire d’utiliser un logiciel d’émulation. Tous les jeux anciens ne seront pas pris en charge dans un premier temps, car les développeurs doivent s’assurer que leurs titres fonctionnent parfaitement avec le nouveau GPU, mais la plupart des titres du « top 100 » de la PS4 seront jouables dès le lancement.La PlayStation 5 sera dotée d’un matériel personnalisé dédié au traitement du signal audio conçu en partenariat avec AMD qui a été baptisé Tempest 3D Audio Tech. Le système ne sera pas compatible avec le Dolby Atmos, car Sony avait ses propres objectifs en matière d’audio 3D. Sony s’efforce de fournir un son en 3D via tous les systèmes de sonorisation, et pas seulement ceux compatibles avec le Dolby Atmos.Sur le papier, il faut malgré tout signaler que: une puissance en pic de 12 TFLOPS pour le GPU de la XboX, contre 10, 28 TFLOPS pour la PS5 ; Sony utilise également une fréquence variable à la fois sur le CPU et le GPU, contrairement à la Xbox Series X, en fonction de la demande des jeux et de la température de la console. Cela signifie que la fréquence d’horloge du CPU ne sera pas toujours à 3,5 GHz et surtout que la fréquence d’horloge du GPU ne sera pas toujours à 2,23 GHz. Par conséquent, le niveau de performance réel affiché la plupart du temps par la PS5 pourrait être bien en dessous des chiffres annoncés par Sony. Le japonais assure, cependant, que sa PS5 bénéficie d’une nouvelle technologie qui permet de gérer efficacement les besoins de puissance et de refroidissement de ses différents composants clés.Microsoft propose une carte mémoire propriétaire pour la Xbox Series X, mais Sony a opté pour une approche plus ouverte. Les titres PS4 plus anciens peuvent être exécutés sur un disque dur portable et vous pouvez éventuellement étendre votre espace de stockage avec un périphérique de stockage NVMe standard qui idéalement serait compatible avec la technologie PCIe 4.0.Les développeurs pourraient également avoir à faire face à un problème un peu particulier avec sur la PS5. À l’image de John Linneman, certains observateurs suggèrent que la conception de la nouvelle console de jeu de Sony pourrait obliger les développeurs à opérer des choix lors de la conception de leurs titres, une situation à laquelle ils ne seront pas forcément confrontés avec la Xbox Series X de la firme de Redmond à cause du choix de Microsoft d’opter pour des fréquences d’horloges fixes pour les composants clés (CPU et GPU) de son produit.Bien évidemment, il est encore tôt pour se prononcer sur les performances réelles des deux consoles lorsqu’on sait que les optimisations logicielles apportées ici et là font, en général plus, la différence que les chiffres traduisant la puissance théorique brute du matériel embarqué. Néanmoins, la plupart des spécifications ayant été officiellement confirmées pour les deux consoles de jeu, nous avons une bien meilleure idée des seuils de puissance relatifs des deux produits. L’accent mis par Sony sur une technologie SSD de pointe plutôt que sur la puissance brute du combo CPU/GPU sera-t-il payant ?Source : YoutubeQu’en pensez-vous ?Pensez-vous que l’accent mis par Sony sur une technologie SSD de pointe plutôt que sur la puissance brute du combo CPU/GPU sera payant ?