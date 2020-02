L'épidémie du coronavirus pourrait retarder le lancement de la PS5 et de la nouvelle Xbox, Alors que leur sortie est prévue pour les vacances 2020, selon des analystes 0PARTAGES 6 0 Des rapports nous signalent de plus en plus qu’à cause de l’urgence sanitaire en Chine la production pourrait ralentir et affecter les livraisons des produits dans le pays, où la plupart des gadgets du monde sont fabriqués, y compris les consoles de jeux. Même si Microsoft et Sony ne se sont pas encore prononcés sur un potentiel retard dans le lancement de leurs consoles de jeux, selon des analystes, la PlayStation 5 et la nouvelle Xbox pourraient être frappées par ce retard occasionné par l’épidémie du coronavirus qui a déjà fait plusieurs centaines de morts en Chine et dans d’autres pays.



Les fans de la PlayStation 5 et la Xbox Series X attendent de se procurer leurs nouvelles consoles plus tard cette année, dans la période des vacances, mais les dates précises ne sont pas connues. Ces consoles qui annonceront la prochaine génération du cycle de vie des jeux sur console seront probablement très vendues pendant la période des achats de Noël. Mais un nouveau problème est apparu, qui pourrait retarder considérablement le lancement, ou du moins rendre impossible pour Sony et Microsoft de répondre à la demande initiale. Le secteur manufacturier chinois, qui est responsable de la production de la grande majorité de l'électronique grand public dans le monde, a été particulièrement touché par le nouveau virus.





Business Insider a rapporté que « Le secteur des jeux vidéo fabrique actuellement, ou commence à fabriquer, une fois par an, une nouvelle génération de produits pour la période des fêtes de fin d'année 2020 », d’après une note du Jefferies Group publiée la semaine dernière. « Si les fermetures d'entreprises dépassent un mois environ, les programmes de jeux seront retardés. Les nouvelles consoles pourraient également souffrir de problèmes d'approvisionnement en raison d'une interruption prolongée, avant leur lancement prévu pour l'automne 2020 ».



Les analystes ont indiqué que si la panique autour du coronavirus se poursuit, les Xbox Series X et PS5 pourraient subir des retards qui pourraient amener Sony et Microsoft à repousser la date de sortie de "vacances 2020". Bien que la plupart des grands jeux vidéo soient fabriqués en Amérique du Nord, en Europe et au Japon, de nombreux éléments de ces jeux sont sous-traités en Chine. Selon la note du Jefferies Group, « 30 à 50 % de la création artistique dans les jeux occidentaux est réalisée en Chine ». En ce qui concerne le matériel lui-même, près de 100 % de la fabrication se fait en Chine, a rapporté Business Insider.



Michael Pachter, directeur général d'Equity Research, l'analyste de l'industrie des jeux, a déclaré, dans un communiqué, que « si coronavirus dure jusqu'en juin, ce sera un problème pour [Microsoft et Sony] ». Par exemple, PlayStation est la division la plus rentable de Sony, il sera difficile pour la société de reporter le lancement prévu pour les achats de la période de Noël.



Notamment, Nintendo a carrément annoncé des retards de production en raison de l'épidémie de coronavirus. Le PDG de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a déclaré la semaine dernière que la production et l'expédition de sa console Switch et de ses périphériques comme les manettes Joy-Con sont touchées. Nintendo a commencé à transférer une partie de sa production hors de la Chine l'année dernière, pour éviter la guerre commerciale, mais cela ne suffit pas à la société pour compenser les perturbations causées par l'épidémie du virus.



Private Division, l'éditeur américain de jeux vidéo est également touché par les conséquences du virus. Il a annoncé la semaine dernière qu’il va retarder son portage sur Nintendo Switch du jeu vidéo The Outer Worlds développé par Obsidian Entertainment en raison de l'épidémie de coronavirus. L'entreprise a déclaré dans un Tweet que le virus « a un impact sur l'équipe de Virtuos qui travaille sur le portage » et qu'elle aimerait leur donner suffisamment de temps pour terminer correctement le développement. Cependant, la version physique sera disponible via une cartouche, suite à des plaintes concernant le produit Switch en boîte ne contenant qu'un code de téléchargement.





Les fabricants de smartphones ressentent également le choc, puisque le principal fournisseur d'Apple pour l’iPhone, Foxconn, a mis ses employés en quarantaine pour les protéger de l'épidémie, sur instruction des autorités chinoises. Le retour à la production était prévu pour le 10 février, mais avec une bonne partie des travailleurs retenus hors des usines, cela devrait entraîner des retards dans l'approvisionnement des iPhone. Selon Business Insider, au moins un responsable de la chaîne d'approvisionnement a déclaré au quotidien économique Nikkei Asian Review que « la situation [du coronavirus] en Chine pourrait affecter le calendrier de production prévu » du prochain iPhone.



Concernant la PlayStation 5 et la Xbox Series X, on ne sait pas à quel point le retard serait important, car il n’y a pas d’information sur les dates précises de lancement pour aucun des deux produits. On ne sait pas non plus quelles usines seront touchées et combien de temps elles resteront fermées. Les chercheurs du monde entier travaillent sur un remède contre le virus, mais un vaccin ne sera pas prêt avant des mois. La Chine, quant à elle, accélère déjà les essais de traitement, mais ces premiers essais prennent également du temps pour donner des résultats.



M. Pachter a également indiqué qu'Apple dépend essentiellement de la main-d'œuvre chinoise pour sa production, alors que Sony et Microsoft ont d'autres options. « Je pourrais voir Apple paniquer si le Coronavirus est toujours un problème dans un mois, mais je pense que Sony et Microsoft s'arrangeront discrètement pour que la production se fasse à Taiwan et au Vietnam (à un coût de 5 à 10 dollars par unité de plus au maximum) juste pour être sûr », a-t-il dit dans son communiqué.



Peut-être que nous aurons bientôt les détails du lancement des consoles tant attendues afin d’avoir une meilleure idée sur un potentiel impact du virus sur la sortie de la Playstation 5 et de la Xbox Series X.



Le coronavirus ralentit la production d'écrans LCD, et les prix des TV et moniteurs devraient monter en conséquence, cinq usines de fabrication à Wuhan étant actuellement touchées, selon un rapport

Une IA aurait fourni les premières alertes sur l'épidémie du coronavirus de Wuhan, à l'aide du big data pour suivre et anticiper la propagation des maladies infectieuses les plus dangereuses au monde

Nintendo déclare "inévitables" les retards de production et d'expédition dus au coronavirus, l'industrie du téléphone mobile n'est pas non plus à l'abri

