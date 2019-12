Microsoft a présenté durant l’édition 2019 du salon E3 (Electronic Entertainment Expo), un événement consacré aux jeux vidéo sur console et sur PC à Los Angeles, un futur membre de la famille Xbox, du nom de code Xbox Project Scarlett. Selon les informations fournies par Microsoft, le projet constitue en une console capable de prendre en charge les jeux vidéo 8K, mais selon la rumeur et des informations recueillies par Jason Schrier de Kotaku, le développement de Project Scarlett aurait abouti à deux dispositifs différents, l’un Anaconda et l’autre Lockhart.Microsoft a annoncé que la commercialisation de la nouvelle console est prévue pour la période des fêtes de 2020. Cependant, Kotaku, un blog spécialisé dans le jeu vidéo, annonce que des sources proches des projets de l’entreprise lui ont confié que Project Scarlett de Microsoft n'est pas une seule console, mais plutôt en deux consoles différentes. Microsoft travaillerait à la fois sur une console plus puissante nommée Anaconda, qui fournira une expérience de jeu haut de gamme avec la meilleure qualité possible, et une console sans disque nommée Lockhart.Ensuite, Lockhart serait prévu pour être une console bas de gamme, qui offrira un prix plus abordable pour les joueurs désireux de passer à la dernière génération de console. Lockhart serait une console sans disque et mettra l'accent sur les services d'abonnement Xbox numériques de Microsoft. La rumeur rappelle également que Microsoft a employé une stratégie similaire avec sa console actuelle, la Xbox One. La Xbox One X à 500 $ est la console la plus puissante du marché, tandis que la Xbox One S All-Digital Edition à 250 $ est d’entrée de gamme et sans lecteur de disque.En effet, les jeux de Xbox sont tous disponibles sur le Microsoft Store, ce qui rend le lecteur de disque optionnel pour les jeux. Microsoft propose l'abonnement Xbox Game Pass qui offre à son tour une bibliothèque numérique avec plus de 100 jeux téléchargeables pour 10 $ par mois. Le retrait du lecteur de disque réduit le coût final et garantit essentiellement une activité à long terme pour la boutique en ligne de Microsoft. Selon Kotaku, Lockhart serait ainsi conçu, mais surpasserait quand même les consoles de jeux vidéo existantes.Kotaku annonce que, selon ses sources, Microsoft veut qu'Anaconda soit capable d'afficher des images jusqu’à 8K à 60 images par seconde, tandis que Lockhart jouerait à 1440p et 60 images par seconde. Les deux consoles auront un disque dur qui aura pour but d’améliorer considérablement les temps de chargement par rapport aux consoles actuelles. L’on estime que si cela venait à être vrai, les prochaines consoles de la firme de Redmond pourraient faire de l’ombre à la PlayStation 5 de Sony, présenté en octobre dernier et également prévu pour la période des fêtes de 2020 Mercredi, le chef de l'équipe Xbox de Microsoft, Phil Spencer, a annoncé sur son compte Twitter que la première console Project Scarlett est officiellement disponible, avant sa fenêtre de lancement fin 2020. « Et c'est parti… Cette semaine, j'ai ramené ma console Project Scarlett à la maison et elle est devenue ma console principale, jouant à mes jeux, me connectant à la communauté et oui, utilisant ma manette Elite Series 2, et m'amusant. Excellent travail de l'équipe, 2020 sera une année incroyable », a-t-il écrit dans un tweet.Pour rappel, Microsoft a annoncé à l’E3 2019 que la nouvelle console Project Scarlett prendra en charge, entre autres, les jeux 8K, des framerates allant jusqu’à 120fps dans les jeux, mais aussi le ray-tracing. Microsoft utilise également un disque SSD pour le projet Scarlett. « Nous avons créé une nouvelle génération de disques SSD. Nous utilisons le SSD comme RAM virtuelle », a déclaré un porte-parole de l’équipe Xbox dans une vidéo. Selon Microsoft, cela devrait multiplier par 40 les performances par rapport à la génération actuelle, et les jeux vont se charger plus vite.Cela dit, l’on se demande si l’avenir de la console sera aussi prometteur pour Sony, Microsoft et autres ? En face, il y a Google qui se positionne également sur le marché des jeux vidéo, et avec comme objectif de conjuguer la console au passé. Ainsi, Google a lancé le 19 novembre dernier Stadia , son nouveau service de jeu en nuage qui vous permettra de jouer à des jeux sur les serveurs de Google depuis chez vous à partir d’appareils compatibles tels que les smartphones, tablettes, ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, téléviseurs et autres. Google a promis que les serveurs Stadia sont capables de fournir 4K, 60 images par seconde, afin de fournir une expérience de jeux en continu.Sources : Business Insider Qu'en pensez-vous ?Selon vous, qui l’emportera entre les entreprises qui misent tout sur le cloud gaming et celles qui croient en l’avenir de la console ? Pourquoi ?Google Stadia menace-t-il l'avenir de la console de jeux ?