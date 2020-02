Unreal Engine a servi à la réalisation de plusieurs scènes de The Mandalorian, la série Star Wars, Qui arrive en France le 24 mars prochain 10PARTAGES 4 0 The Mandalorian est une série développée par Lucasfilm, se déroulant dans l'univers Star Wars. Déjà diffusée depuis le 12 novembre 2019 sur Disney + en Amérique du nord, elle arrive en Europe, notamment en France le 24 mars prochain, avec le lancement de la plateforme de Disney.



Dans une vidéo postée sur Youtube, Industrial Light & Magic, filiale de Lucasfilm, a présenté comment Unreal Engine, le moteur de jeux vidéo mis au point par Epic Games, a été utilisé pour la réalisation de plusieurs scènes de la série.





Unreal Engine reproduit l'environnement souhaité sur un écran LED de 270° et un plafond LED, permettant ainsi aux acteurs de s'immerger dans le décor.



D’après Ryan Mayeda, d’Epic Games, « ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le monde en 3D que vous voyez sur le mur est également en 3D lorsque vous manipulez Unreal Engine. Cela donne donc aux cinéastes toute la flexibilité nécessaire pour apporter les changements qu'ils souhaitent ».



« Nous avons essayé d'étendre le moteur pour en faire une plateforme très collaborative, de sorte que le directeur de la photographie, le réalisateurs, peuvent tous aller sur la scène et apporter les modifications qu'ils souhaitent, au lieu d'attendre des mois », souligne quant à lui Kim Libreri, Responsable de la technologie du studio qui a créé Unreal Engine.



Les moteurs de jeux vidéo sont de plus en plus utilisés dans la production cinématographique. Si Unreal a été utilisé par Jon Favreau pour The Mandalorian, Unity a déjà été employé par le même réalisateur pour les remakes du Livre de la jungle et du Roi Lion. D'ailleurs, le moteur de jeux multiplateforme développé par Unity Technologies a également été utilisé dans des films comme Blade Runner 2049.



