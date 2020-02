De nouvelles ressources gratuites à utiliser avec le moteur de jeux vidéo Unreal Engine

Comme chaque mois, Unreal Technologies rend gratuit d'accès de nouvelles ressources aux travers de leur marketplace. Ce mois-ci, vous pouvez accéder :De plus, le système de déplacement avancé est maintenant disponible (pour toujours). Mais ce n'est pas tout. Suite au rapprochement d'Unreal Technologies avec Twinmotion, rapprochement déjà évoqué lors de l' annonce de la version 4.24 , environ 1000 textures haute qualité ont été mis à disposition gratuitement des utilisateurs du moteur. Vous pouvez les obtenir à partir du marketplace . Les matériaux sont optimisés pour le raytracing, et plus de la moitié sont compatibles avec le rendu basé sur la physique.