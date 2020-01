Le moteur de jeux vidéo Unity est disponible en version 2019.3 Et s'offre un nouveau look pour l'éditeur 0PARTAGES 2 0 La version 2019.3 du moteur de jeux vidéo Unity est maintenant disponible. Voici les apports les plus importants de cette version :

une nouvelle interface pour l'éditeur ;

un nouveau système pour les entrées utilisateurs ;

un allègement des temps d'itération dans l'éditeur ;

la stabilisation des outils 2D et du pipeline de rendu haute définition.





En détails, la version 2019.3 permet maintenant de créer des cavernes et tranchées facilement avec l'éditeur de terrain.



Du côté de la création de jeux vidéo 2D, cette version apporte un grand plus. Certaines de ces améliorations ont pu être vues lors de la présentation de la

la possibilité d'importer des fichiers PSD (avec la gestion des calques) ;

la possibilité de réaliser les animations directement dans l'éditeur de sprite ;

un nouvel éditeur de tuiles 2D ;

un nouvel éditeur de forme de sprite ;

une fonctionnalité « 2D Pixel Perfect » permettant d'assurer un résultat toujours parfait pour les jeux en pixel art.

De plus, certaines fonctionnalités sont en pré-accès :

les lumières et ombres 2D intégrant le pipeline de rendu universel ;

les textures secondaires pour ajouter des normales ou des masques aux sprites ;

une fonctionnalité d'échange d'animation 2D (l'animation peut être appliquée à plusieurs personnages).

Évidemment, le projet de démonstration Lost Crypt est téléchargeable, donnant ainsi une source de documentation et d'expérimentation avec ces nouveaux outils.



Les programmeurs pourront réduire leur temps d'itération grâce à une fonctionnalité (en pré-accès) permettant d'éviter le rechargement de la scène s'il n'y a pas eu de modification de code. Aussi, les outils de profilage ont été améliorés et permette maintenant de connaître à quel moment le ramasse miette agit. De plus, le moteur PhysX a été mis à jour (passage de la version 3.4 à 4.1).



Le pipeline de rendu haute définition est maintenant stable (et non plus en pré-accès). Il offre notamment des graphismes photoréalistes et incorpore des fonctionnalités de lancer de rayons. Aussi, cette nouvelle version de Unity apporte un rendu du ciel basé sur la physique, ainsi que le support de la réalité virtuel pour le pipeline haute définition. De plus, l'éditeur d'effets visuel est lui aussi maintenant stable.



La démonstration technique The Heretic est disponible en version complète :



L'interface de l'éditeur a été revue. Ainsi, la version 2019.3 accueille l'utilisateur par ses nouvelles icônes, une nouvelle police, de nouveaux retours visuels et supporte les écrans haute densité. De plus, l'éditeur embarque une recherche rapide pour trouver aussi bien des ressources, des propriétés ou des éléments de menu.



En pré-accès, la version 2019.3 offre un nouveau mécanisme de gestion des entrées utilisateur. Ce nouveau système apparaît au travers une nouvelle interface séparant le code des contrôles.



Afin d'améliorer le temps de création des artistes, ceux-ci peuvent prévisualiser leur rigging et placement d'images clés directement dans Timeline. De plus, Unity supporte les moteurs de rendu de matériaux externes, telles que Autodesk Arnold Standard Surface, les matériaux physiques de Autodesk 3ds Max et les shaders Autodesk Interactive.



La prochaine version (2019.4) devrait arriver au printemps et sera une version recevant un support étendu (Long Term Support) de deux ans. L'équipe de développement recommande donc d'attendre cette version pour mettre à jour des projets en cours.



Source



Annonce officielle

Pages de nouveautés par cœur de métier La versiondu moteur de jeux vidéoest maintenant disponible. Voici les apports les plus importants de cette version :En détails, la version 2019.3 permet maintenant de créer des cavernes et tranchées facilement avec l'éditeur de terrain.Du côté de la création de jeux vidéo 2D, cette version apporte un grand plus. Certaines de ces améliorations ont pu être vues lors de la présentation de la démonstration Lost Crypt . Ainsi, on retrouve :De plus, certaines fonctionnalités sont en pré-accès :Évidemment, le projet de démonstration Lost Crypt est téléchargeable, donnant ainsi une source de documentation et d'expérimentation avec ces nouveaux outils.Les programmeurs pourront réduire leur temps d'itération grâce à une fonctionnalité (en pré-accès) permettant d'éviter le rechargement de la scène s'il n'y a pas eu de modification de code. Aussi, les outils de profilage ont été améliorés et permette maintenant de connaître à quel moment le ramasse miette agit. De plus, le moteur PhysX a été mis à jour (passage de la version 3.4 à 4.1).Le pipeline de rendu haute définition est maintenant stable (et non plus en pré-accès). Il offre notamment des graphismes photoréalistes et incorpore des fonctionnalités de lancer de rayons. Aussi, cette nouvelle version de Unity apporte un rendu du ciel basé sur la physique, ainsi que le support de la réalité virtuel pour le pipeline haute définition. De plus, l'éditeur d'effets visuel est lui aussi maintenant stable.La démonstration technique The Heretic est disponible en version complète :L'interface de l'éditeur a été revue. Ainsi, la version 2019.3 accueille l'utilisateur par ses nouvelles icônes, une nouvelle police, de nouveaux retours visuels et supporte les écrans haute densité. De plus, l'éditeur embarque une recherche rapide pour trouver aussi bien des ressources, des propriétés ou des éléments de menu.En pré-accès, la version 2019.3 offre un nouveau mécanisme de gestion des entrées utilisateur. Ce nouveau système apparaît au travers une nouvelle interface séparant le code des contrôles.Afin d'améliorer le temps de création des artistes, ceux-ci peuvent prévisualiser leur rigging et placement d'images clés directement dans Timeline. De plus, Unity supporte les moteurs de rendu de matériaux externes, telles que Autodesk Arnold Standard Surface, les matériaux physiques de Autodesk 3ds Max et les shaders Autodesk Interactive.La prochaine version (2019.4) devrait arriver au printemps et sera une version recevant un support étendu (Long Term Support) de deux ans. L'équipe de développement recommande donc d'attendre cette version pour mettre à jour des projets en cours. Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Responsable Technique Java H/F ↳ Labsoft - Midi Pyrénées - Toulouse (31000) Ingénieur logiciel embarqué / System Debugger (H/F) ↳ Labsoft - Midi Pyrénées - Toulouse (31000) Technicien / Administrateur Systèmes et réseaux (H/F) ↳ Neovity - Ile de France - Paris (75008) Voir plus d'offres