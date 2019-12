La version 4.24 du moteur de jeux vidéo Unreal Engine est disponible Et marque la fin d'Unreal Studio 0PARTAGES 4 0 Tout d'abord, comme stipulé dans l'actualité du



Cette nouvelle version, 4.24, du moteur de jeux vidéo intègre les fonctionnalités d'Unreal Studio (en bêta depuis mars 2018) et ce, gratuitement. Unreal Studio est un ensemble d'outils s'ajoutant au moteur et destinés à l'architecture, au manufacturing ou encore à la conception de produit. Parmi les fonctionnalités apportées par Unreal Studio et qui seront maintenant disponibles pour tous, nous pouvons citer Datasmith : un flux de travail permettant d’agréger les ressources 3ds Max, Revit, SketchUp Pro, Cinema 4D et un ensemble de données spécifiques à la conception assistée par ordinateur.



Dorénavant, Unreal Engine permet l'édition des modèles statiques, les projections UV basiques et plus. Par conséquent, le produit Unreal Studio va être stoppé. Les utilisateurs peuvent continuer à l'utiliser, mais ils ne recevront donc plus de support ni de mises à jour. Quelle que soit votre utilisation, Unreal Engine est l'unique solution.





Du côté des nouveautés, cette version apporte :

un nouveau flux de travail permettant de créer des environnements extérieurs où le terrain s'adapte automatiquement aux autres éléments du monde (bêta) ;



un nouveau composant pour simuler l'atmosphère (et le rendu du ciel) à partir du sol ou en altitude. L'atmosphère produit des cieux physiquement précis et peut s'adapter automatiquement au cycle de jour et de nuit ;

un nouveau système pour simuler les cheveux et la fourrure (bêta) ;

optimisation de l'illumination globale en espace écran ;

le support de USD (Universal Scene Description) pour permettre un travail en parallèle des artistes et des designers ;

un nouvel assistant de création de projets offrant une meilleure configuration suivant le type de projet ou l'industrie pour laquelle le projet est ciblé ;

des améliorations sur le lancer de rayons (toujours en bêta) ;

la possibilité de mettre à jour pendant l'exécution des textures virtuelles (bêta) ;

etc.

Finalement, la période de gratuité de la solution







Quelles sont les évolutions que vous attendez dans Unreal Engine ?



Annonce de la version 4.23

Epic Games rachète Quixel



Annonce officielle

