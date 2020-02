Un cadre de Microsoft estime qu'Amazon et Google sont les principaux concurrents dont Redmond doit se méfier à l'avenir sur le marché du Cloud Gaming 4PARTAGES 3 0 Sony et Microsoft se préparent à lancer leur console traditionnelle respective plus tard cette année : la PlayStation 5 du côté de Sony et la Xbox Series X pour la firme de Redmond. Nintendo de son côté affiche une croissance soutenue grâce aux bonnes ventes des diverses déclinaisons de sa console de jeu portable Nintendo Switch. À côté de ces acteurs historiques qui dominent l’industrie du jeu vidéo classique, de nouveaux challengeurs avec une vision axée sur le jeu dématérialisé ont commencé à se faire un nom dans les starting-blocks. Il s’agit notamment de Google



Il faut rappeler que Microsoft a réorienté ses efforts en matière de jeux pour un avenir qui va bien au-delà de la console Xbox (Sony essaye d’en faire autant, mais il semble moins bien armé que son concurrent sur ce tableau). Le gros effort du géant américain consiste maintenant à atteindre des milliards de joueurs dans le monde entier avec le Cloud Gaming. Google a lancé en grande pompe l’année dernière sa plateforme Stadia. En parallèle, Microsoft teste sa propre plateforme dédiée au jeu dématérialisé, baptisé xCloud, dont le lancement est prévu d’ici fin 2020.





C’est dans ce contexte que Phil Spencer, vice-président de la division Gaming chez Microsoft, a révélé que sa société considère les deux géants Amazon et Google comme ses principaux adversaires sur le marché du Cloud Gaming. Dans une interview récemment accordée au site Protocol, Phil Spencer a minimisé la capacité des deux ténors historiques de l’industrie du jeu vidéo classique, en l’occurrence Nintendo et Sony, à concevoir une infrastructure de Cloud Gaming qui pourrait inquiéter, voire même défier, Microsoft, Google ou Amazon sur ce marché en devenir.



« Quand vous parlez de Nintendo et de Sony, nous avons une tonne de respect pour eux, mais nous voyons Amazon et Google comme les principaux concurrents pour l’avenir », a déclaré Spencer à ce propos. « Ce n’est pas pour manquer de respect à Nintendo et à Sony, mais les sociétés de jeux traditionnelles sont quelque peu hors course. Je suppose qu’ils pourraient essayer de recréer Azur, mais nous avons investi des dizaines de milliards de dollars dans le Cloud au fil des ans ».



L’approche d’Amazon en matière de jeux est peut-être la plus intrigante et aussi la plus opaque. En effet, la société de Jeff Bezos a déjà la main mise sur un ensemble d’entreprises liées au jeu, mais elle les gère séparément et ne semble pas pressée de les intégrer dans une stratégie commune. Parmi les atouts d’Amazon en matière de Cloud Gaming, le plus visible serait probablement Twitch, un puissant service de streaming qui s’est imposé ces dernières années comme l’un des plus importants vecteurs de la culture (et du marketing) mondiale des jeux. Plus de 140 millions de personnes utilisent Twitch chaque mois et les 15 millions de téléspectateurs qui regardent sur cette plateforme chaque jour y restent en moyenne 95 minutes chacun.



Amazon dispose en outre d’un autre atout plus puissant qui reste encore peu exploité dans l’univers du Cloud Gaming : Amazon Web Services (AWS), la plateforme du groupe en charge des services de Cloud computing à la demande pour les entreprises et les particuliers. Amazon conçoit aussi des jeux et ses premiers grands titres sortiront probablement au cours des prochains mois. Spencer avait déjà évoqué la menace que représentent Amazon et Google en tant que concurrents sur le marché du Cloud Gaming, mais pas en termes aussi clairs.



Spencer a déclaré que Microsoft était prêt à coopérer avec des concurrents comme Nintendo et Sony sur des initiatives telles que permettre aux joueurs de jouer les uns avec et contre les autres sur les systèmes des différentes sociétés. Pour justifier ces propos, il a expliqué : « Je ne veux pas être dans une guerre de formats avec ces types, alors qu’Amazon et Google se concentrent sur la façon de faire parvenir les jeux à 7 milliards de personnes dans le monde. En fin de compte, c’est le but ».





De toute évidence, Microsoft se prépare déjà aux combats futurs qui auront lieu dans les centres de données pour le contrôle du marché des jeux dématérialisés (ou Cloud Gaming) et Redmond est prêt à s’associer à des concurrents qui pourraient éventuellement tirer parti de sa plateforme en charge des services de Cloud computing à la demande pour les entreprises et les particuliers (Azure) afin de sécuriser des parts de marché.



Et vous ?



Que pensez-vous des propos de Phil Spencer ?

La base de joueurs de Nintendo et Sony ne constituerait-elle pas plutôt un avantage pour ces deux sociétés si elles décidaient de se lancer dans le Cloud Gaming ?

Pensez-vous qu’Amazon, Google et Microsoft sont les acteurs les plus en vue de l’industrie du Cloud Gaming en ce moment (en connaissez-vous éventuellement d’autres) ? Pourquoi ?

La plateforme GeForce Now récemment lancée par NVIDIA ne devrait-elle pas inquiéter davantage Microsoft ?



12 commentaires



J'ai l'impression que les gens ne veulent pas attendre 2-3 mois de salaire pour laquer 800€ dans une bonne config et préfère payer 10-30€/mois qui a payer plus cher au final (on peux assimiler l'abonnement à un crédit a la consommation)



et pour la mobilité :

en vrai qui vas jouer a ces jeux pc sur un smartphone dans le métro ? j'ai déjà essayé c'est juste injouable. Un smartphone c'est bien pour des petits jeux de plateforme ou des puzzle mais les FPS/MMO je sais pas comment les autres font...



et quand je voyage déjà je préfère découvrir le pays plutôt que de rester dans l'hotel à jouer

Mais surtout j'ai jamais eu une bonne connexion internet avec le wifi de l'hotel, de l'aéroport ou du mcdo. Juste assez pour ouvrir des pages web mais c'est tous. 2 0 économiquement je trouve qu'acheter un gros pc chez soit reste moins cher dans le temps.J'ai l'impression que les gens ne veulent pas attendre 2-3 mois de salaire pour laquer 800€ dans une bonne config et préfère payer 10-30€/mois qui a payer plus cher au final (on peux assimiler l'abonnement à un crédit a la consommation)et pour la mobilité :en vrai qui vas jouer a ces jeux pc sur un smartphone dans le métro ? j'ai déjà essayé c'est juste injouable. Un smartphone c'est bien pour des petits jeux de plateforme ou des puzzle mais les FPS/MMO je sais pas comment les autres font...et quand je voyage déjà je préfère découvrir le pays plutôt que de rester dans l'hotel à jouerMais surtout j'ai jamais eu une bonne connexion internet avec le wifi de l'hotel, de l'aéroport ou du mcdo. Juste assez pour ouvrir des pages web mais c'est tous. Membre expert https://www.developpez.com



Enfin jouer en 4g, bqh lol, je pense que dans la plus part des coins tu vas pleurer. sur certaine box wifi deja l,application shadow n'arrive pas a suivre et freeze, ils ont de gros progres a faire sur ca. Et puis meme si shadow ne plante pas, en extreme mobilite, donc en 4g tu ne vas pas non plus faire du rts ou fps nerveux, car ton lag sera trop grand, du coup tu va lancer des petit jeux, les meme qui pourrai sans doute deja passer sur ton ordniateur portable.



Shadow a encore bcp de promesse faites a tenir sur un marche de plus en plus concurentiel 2 0 Oui enfin 1 To a quel prix aussi ? Clairement les offres premium shadow sont tres cher et la pour le coup la question de la rentabilite se pose. car quand on paye un rtx ou une titan, c'est pas pour la garder 3 ans.Enfin jouer en 4g, bqh lol, je pense que dans la plus part des coins tu vas pleurer. sur certaine box wifi deja l,application shadow n'arrive pas a suivre et freeze, ils ont de gros progres a faire sur ca. Et puis meme si shadow ne plante pas, en extreme mobilite, donc en 4g tu ne vas pas non plus faire du rts ou fps nerveux, car ton lag sera trop grand, du coup tu va lancer des petit jeux, les meme qui pourrai sans doute deja passer sur ton ordniateur portable.Shadow a encore bcp de promesse faites a tenir sur un marche de plus en plus concurentiel Membre habitué https://www.developpez.com 0 0 Pas un mot sur Shadow, solution Française avec une bonne présence au US... Membre averti https://www.developpez.com

Google s'est déjà casser les dents en sortant un service mal goupillé et baclé (mm pas de 4K une honte !)

La vrai guerre se situe dans les stores et l'infra, offre fermée avec store propriétaire et aucune contrôle sur l'infra ou offre libre avec infra dédiée ? ce point Nvidia l'a bien compris en laissant la possibilité aux utilisateurs d'utiliser leur propre store mais avec cette limite en tps de jeu ils se tirent une balle ds le pied ...

Shadow étant petit ils ne sont pas vu comme une menace et font donc ce qu'ils veulent (pour le moment), c'est leur force justement, et côté software ils ont largement fait leur preuve aucun des GAFA cités ci-dessus possèdent une app cliente dispo sur autant de plateforme comme Shadow (Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Apple TV ...) et avec autant de fonctionnalité ... ils ont une longueur d'avance et les GAFA ne se presseront pas pour publier leur apps sur autant de plateforme et avec autant de liberté !

Le seul point sur lequel ils sont attendus c'est sur leur dernières config qui devraient normalement couvrir les besoins de tout le monde (casual gamer, hardcore gamer, traitement video etc..) et sur lesquels ils ont déjà annoncés du retard récemment (logique ils sont les seuls à faire ça).

Donc wait and see, je pense que d'ici fin février/mars on en saura plus et à mon avis il sera déjà trop tard pour les gros mastodontes, il ne restera plus que les tarifs ou les exclus après pour récupérer les clients. 0 0 Laissons les se jeter des fleurs entre euxGoogle s'est déjà casser les dents en sortant un service mal goupillé et baclé (mm pas de 4K une honte !)La vrai guerre se situe dans les stores et l'infra, offre fermée avec store propriétaire et aucune contrôle sur l'infra ou offre libre avec infra dédiée ? ce point Nvidia l'a bien compris en laissant la possibilité aux utilisateurs d'utiliser leur propre store mais avec cette limite en tps de jeu ils se tirent une balle ds le pied ...Shadow étant petit ils ne sont pas vu comme une menace et font donc ce qu'ils veulent (pour le moment), c'est leur force justement, et côté software ils ont largement fait leur preuve aucun des GAFA cités ci-dessus possèdent une app cliente dispo sur autant de plateforme comme Shadow (Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Apple TV ...) et avec autant de fonctionnalité ... ils ont une longueur d'avance et les GAFA ne se presseront pas pour publier leur apps sur autant de plateforme et avec autant de liberté !Le seul point sur lequel ils sont attendus c'est sur leur dernières config qui devraient normalement couvrir les besoins de tout le monde (casual gamer, hardcore gamer, traitement video etc..) et sur lesquels ils ont déjà annoncés du retard récemment (logique ils sont les seuls à faire ça).Donc wait and see, je pense que d'ici fin février/mars on en saura plus et à mon avis il sera déjà trop tard pour les gros mastodontes, il ne restera plus que les tarifs ou les exclus après pour récupérer les clients. Membre averti https://www.developpez.com Envoyé par spyserver Envoyé par

Le cloud gaming est en réalité plus économique et écologique à cause des économies d'échelles, ton PC gamer il est issu d'un assemblage en allemagne de pièce fabriqués en chine etc... pire, une fois chez toi, il consomme encore qq centaines de watts juste te permettre de jouer Absolument pas justement, fait le calcul tu verras bien, à moins que tu sois ok pour jouer en mode dégradé au fil du tps parce que ta CG ton CPU ou ta RAM ne suis plus ... en plus 800€ c'est pas une bonne config c'est du milieu de gamme à ce prix pas plus !Le cloud gaming est en réalité plus économique et écologique à cause des économies d'échelles, ton PC gamer il est issu d'un assemblage en allemagne de pièce fabriqués en chine etc... pire, une fois chez toi, il consomme encore qq centaines de watts juste te permettre de jouer

De plus il vas tourner H24 dans le datacenter (même si il est inutilisé) alors que chez toi que quelques heure par jours.



Pour 800€ tu as un très bon pc pour jouer a tous tes jeux en wqhd à plus de 60FPS.

les plateformes cloud gaming n'offre pas du si bon matos pour jouer, shadow utilise des xeon comme cpu qui sont vachement limitant dans certains jeux et Google stadia utilise des Vega 56 comme GPU.



C'est loin d’être du matos de pointe, pour 800€ actuellement tu peut avoir mieux.

Pour shadow tu est très limité en terme d'espace disque (256Go) sachant qu'un jeux AAA fait facilement 70Go aujourd'hui tu vas pas en mettre beaucoup des jeux.



C'est peut être rentable si tu change souvent tes composants, moi je change mon CPU et GPU 1 fois tous les 5ans un peu près.

Mais mème Shadow ne change pas les composants des que Intel/Nvidia/AMD sort du nouveau matos.



Envoyé par spyserver Envoyé par en datacenter, on remplace les racks par lot etc. et la conso peut-être de l'energie verte à 100% sans parler de la connexion qui est fibrée et donc les majs, le telechargement de tes jeux de 70Go prend pas trois ans ! Ta connexion n'est utile que pr afficher un flux video optimisé (bien moins consommateur qu'un telechargement direct)

Je peut aussi acheter de "l'électricité verte" chez un



Envoyé par spyserver Envoyé par

Faut parler des vrais cas d'usages avant de critiquer Pour ce cas précis je suis d'accord avec toi mais qui a envie de jouer son AAA favori sur sa TV de salon ou en vacances un jour de pluie ou à l'aéroport en attendant son avion ? (sans avoir à ramener sa tour à coté ou encore à tirer un cable de 10m ???)Faut parler des vrais cas d'usages avant de critiquer

Que se soit a la gare, a l'aéroport, au mcdo ou dans ton hotler, les débits internet sont naze. pas assez pour faire du cloud gaming en tous cas.



Pour la 4G/5G sa consomme tellement de bande passante que tu ne pourra pas le faire (ou sur 2H max par mois), a moins d'avoir un abonnement illimité mais cela n'existe pas à ma connaissance pour le grand publique en France. et la 4G faut être pret d'une antenne dans une zone peu peuplé pour avoir un bon débit, et sans parler de la latence des réseaux wifi et 4G. 0 0 il vas consommer plus dans les datacenter car le datacenter à des clim qu'il faut alimenter.De plus il vas tourner H24 dans le datacenter (même si il est inutilisé) alors que chez toi que quelques heure par jours.Pour 800€ tu as un très bon pc pour jouer a tous tes jeux en wqhd à plus de 60FPS.les plateformes cloud gaming n'offre pas du si bon matos pour jouer, shadow utilise des xeon comme cpu qui sont vachement limitant dans certains jeux et Google stadia utilise des Vega 56 comme GPU.C'est loin d’être du matos de pointe, pour 800€ actuellement tu peut avoir mieux.Pour shadow tu est très limité en terme d'espace disque (256Go) sachant qu'un jeux AAA fait facilement 70Go aujourd'hui tu vas pas en mettre beaucoup des jeux.C'est peut être rentable si tu change souvent tes composants, moi je change mon CPU et GPU 1 fois tous les 5ans un peu près.Mais mème Shadow ne change pas les composants des que Intel/Nvidia/AMD sort du nouveau matos.Moi aussi mon pc peut etre alimenter par de "l'énergie verte", je peux mettre des panneaux solaire sur mon toi.Je peut aussi acheter de "l'électricité verte" chez un fournisseur spécialiséJ'ai donné le cas d'usage en aéroport, je t'invite a utiliser le wifi de l'aéroport de Lyon saint éxupéry et tu verra si tu arrive a faire du streaming...Que se soit a la gare, a l'aéroport, au mcdo ou dans ton hotler, les débits internet sont naze. pas assez pour faire du cloud gaming en tous cas.Pour la 4G/5G sa consomme tellement de bande passante que tu ne pourra pas le faire (ou sur 2H max par mois), a moins d'avoir un abonnement illimité mais cela n'existe pas à ma connaissance pour le grand publique en France. et la 4G faut être pret d'une antenne dans une zone peu peuplé pour avoir un bon débit, et sans parler de la latence des réseaux wifi et 4G. Membre expert https://www.developpez.com



Le vrai soucie en effet c'est la place, on a en gros deux AAA sur le pc et quelque petit jeux on peut pas mettre grand chose, maintenant c'est aussi compenser par la vitesse de telechargement de la machine cloud.



Enfin pour la mobilite moi perso j'ai utiliser Shadow pour jouer chez ma mere, ma soeur, mes amis, ma copine... ou meme tous simplement chez moi pour ne pas etre forcement dans mon bureau, mais dans ma chambre, dans le salon etc... 0 0 Avec un pc a 800 euro tu vas pouvoir jouer, mais avec des temps de chargement long et sans doute aussi des lag apres quelque annee. Il faut vraiment regarder le prix de la carte graphique, en general ca reste plus interessant en effet de louer le pc que de l'qcheter soit meme.Le vrai soucie en effet c'est la place, on a en gros deux AAA sur le pc et quelque petit jeux on peut pas mettre grand chose, maintenant c'est aussi compenser par la vitesse de telechargement de la machine cloud.Enfin pour la mobilite moi perso j'ai utiliser Shadow pour jouer chez ma mere, ma soeur, mes amis, ma copine... ou meme tous simplement chez moi pour ne pas etre forcement dans mon bureau, mais dans ma chambre, dans le salon etc... Membre averti https://www.developpez.com Envoyé par calvaire Envoyé par il vas consommer plus dans les datacenter car le datacenter à des clim qu'il faut alimenter.

De plus il vas tourner H24 dans le datacenter (même si il est inutilisé) alors que chez toi que quelques heure par jours.

Si tu éteins ton PC c'est bien mais bon les vrais gamers en général il le laisse allumer H24 surtout quand ta Windows (je troll un peu) ... donc pas vraiment un argument, ça change pas les watts/joueurs bien supérieurs avec des pc fixes ds chaque maison ...



Pour 800€ tu as un très bon pc pour jouer a tous tes jeux en wqhd à plus de 60FPS. Pour 800€ tu as un très bon pc pour jouer a tous tes jeux en wqhd à plus de 60FPS.



les plateformes cloud gaming n'offre pas du si bon matos pour jouer, shadow utilise des xeon comme cpu qui sont vachement limitant dans certains jeux et Google stadia utilise des Vega 56 comme GPU. les plateformes cloud gaming n'offre pas du si bon matos pour jouer, shadow utilise des xeon comme cpu qui sont vachement limitant dans certains jeux et Google stadia utilise des Vega 56 comme GPU.

Le plus important reste la CG et Shadow propose une 2080 RTX ou même une TITAN RTX 2 chipsets tout simplement innaccessible pour la majorité des gamers ... est-ce que tu as ça dans ton PC fixe ?



C'est loin d’être du matos de pointe, pour 800€ actuellement tu peut avoir mieux.

Pour shadow tu est très limité en terme d'espace disque (256Go) sachant qu'un jeux AAA fait facilement 70Go aujourd'hui tu vas pas en mettre beaucoup des jeux. C'est loin d’être du matos de pointe, pour 800€ actuellement tu peut avoir mieux.Pour shadow tu est très limité en terme d'espace disque (256Go) sachant qu'un jeux AAA fait facilement 70Go aujourd'hui tu vas pas en mettre beaucoup des jeux.



C'est peut être rentable si tu change souvent tes composants, moi je change mon CPU et GPU 1 fois tous les 5ans un peu près. C'est peut être rentable si tu change souvent tes composants, moi je change mon CPU et GPU 1 fois tous les 5ans un peu près.



Mais mème Shadow ne change pas les composants des que Intel/Nvidia/AMD sort du nouveau matos. Mais mème Shadow ne change pas les composants des que Intel/Nvidia/AMD sort du nouveau matos.



Moi aussi mon pc peut etre alimenter par de "l'énergie verte", je peux mettre des panneaux solaire sur mon toi.

Je peut aussi acheter de "l'électricité verte" chez un Moi aussi mon pc peut etre alimenter par de "l'énergie verte", je peux mettre des panneaux solaire sur mon toi.Je peut aussi acheter de "l'électricité verte" chez un fournisseur spécialisé



J'ai donné le cas d'usage en aéroport, je t'invite a utiliser le wifi de l'aéroport de Lyon saint éxupéry et tu verra si tu arrive a faire du streaming...

Que se soit a la gare, a l'aéroport, au mcdo ou dans ton hotler, les débits internet sont naze. pas assez pour faire du cloud gaming en tous cas.



Pour la 4G/5G sa consomme tellement de bande passante que tu ne pourra pas le faire (ou sur 2H max par mois), a moins d'avoir un abonnement illimité mais cela n'existe pas à ma connaissance pour le grand publique en France. et la 4G faut être pret d'une antenne dans une zone peu peuplé pour avoir un bon débit, et sans parler de la latence des réseaux wifi et 4G. J'ai donné le cas d'usage en aéroport, je t'invite a utiliser le wifi de l'aéroport de Lyon saint éxupéry et tu verra si tu arrive a faire du streaming...Que se soit a la gare, a l'aéroport, au mcdo ou dans ton hotler, les débits internet sont naze. pas assez pour faire du cloud gaming en tous cas.Pour la 4G/5G sa consomme tellement de bande passante que tu ne pourra pas le faire (ou sur 2H max par mois), a moins d'avoir un abonnement illimité mais cela n'existe pas à ma connaissance pour le grand publique en France. et la 4G faut être pret d'une antenne dans une zone peu peuplé pour avoir un bon débit, et sans parler de la latence des réseaux wifi et 4G.

Faut arrêter avec cette image "en dehors de chez moi, je trouve aucun réseau pr jouer correctement".

Je ne sais pas si c'est du pessimisme ou de la mauvaise foi mais il faut vraiment regarder devant et pas derrière, il y a qd mm bcp de choses qui ont évolués en terme de connectivité ! 0 0 Oui mais il s'agit d'un cercle vertueux l'air chaud étant réutilisé pour chauffer le batiment etc. tout est bien plus optimisé que ta maisonSi tu éteins ton PC c'est bien mais bon les vrais gamers en général il le laisse allumer H24 surtout quand ta Windows (je troll un peu) ... donc pas vraiment un argument, ça change pas les watts/joueurs bien supérieurs avec des pc fixes ds chaque maison ...Oui pour 1an/2 an max et encore que les jeux bien optimisés, une bonne CG coute quasiment les 3/4 de tes 800€ sans parler du combo carte mere/RAM/CPU/HDD/refroidissement qui doit suivre sinon tu sous exploites ta CG ...Oui c'est vrai mais ça évolue très vite puisque tout le monde se lance sur le secteur c'est juste une gamme à inventer pour les fondeurs rien de compliquer, et honnetement mm avec la conf actuelle je n'ai tjrs pas trouver de cas où le CPU me bride, ce doit être des cas bien spécifiques.Le plus important reste la CG et Shadow propose une 2080 RTX ou même une TITAN RTX 2 chipsets tout simplement innaccessible pour la majorité des gamers ... est-ce que tu as ça dans ton PC fixe ?Sur les nouvelles configs tu seras à 1To ...Lol après 5 ans, changer un CPU/GPU seul est la plupart du temps impossible il faut aussi changer la carte mère, la RAM voire le boitier la plupart du temps !!Oui c'est vrai mais ce rythme de maj va s'intensifier si le service marche, car le c'est bien l'objectif, te faire oublier le matériel justement !Tu "peux" mais le fais-tu juste pr ton PC ? Ca m'étonneraitOui et alors tu cites que des exemples en ta faveur, le débit n'est pas si élevé en H.265 détrompes-toi, la plupart des abonnements 4G proposent largement assez de data pour faire qq sessions, avec la 5G l'ecart est encore plus réduit.Faut arrêter avec cette image "en dehors de chez moi, je trouve aucun réseau pr jouer correctement".Je ne sais pas si c'est du pessimisme ou de la mauvaise foi mais il faut vraiment regarder devant et pas derrière, il y a qd mm bcp de choses qui ont évolués en terme de connectivité ! Membre expert https://www.developpez.com Envoyé par spyserver Envoyé par

Déjà rien que les box que vous utilisez chez vous sont une source potentielles de problèmes avec des routeurs intégrés bas de gamme, moi par ex, ma box opérateur reste au placard, elle est resté branchée le 1er jour devant le technicien et ensuite j'ai vite remis mon routeur perso qui fait le job beaucoup mieux et offre une connexion plus stable (après peu de gens connaissent cette technique je l'accorde mais en un peu moins bien il reste toujours le mode bridge qui permet de déléguer la gestion du routage/wifi sur un vrai routeur ...)

Pour les réseaux mobiles idem, selon l'opérateur, où vous êtes, les résultats vont du simple au triple, mais faut pas accuser Shadow d'être responsable de la qualité du réseau Le problème que vous ne comprenez pas c'est que 99% de vos problèmes surviennent entre vous et le Shadow, donc le service lui-même n'est pas responsable de ça !Déjà rien que les box que vous utilisez chez vous sont une source potentielles de problèmes avec des routeurs intégrés bas de gamme, moi par ex, ma box opérateur reste au placard, elle est resté branchée le 1er jour devant le technicien et ensuite j'ai vite remis mon routeur perso qui fait le job beaucoup mieux et offre une connexion plus stable (après peu de gens connaissent cette technique je l'accorde mais en un peu moins bien il reste toujours le mode bridge qui permet de déléguer la gestion du routage/wifi sur un vrai routeur ...)Pour les réseaux mobiles idem, selon l'opérateur, où vous êtes, les résultats vont du simple au triple, mais faut pas accuser Shadow d'être responsable de la qualité du réseau



Ils font croire que meme avec un faible debit tu peux jouer, mais c'est faux, tu peux avoir un tres bon debit internet mais etre en espagne ou portugal et tu auras trop de latence pour que shadow supporte la connexion (et je parle bien du client et du service)

Il te disent que t upeux jouer partout, mais en fait non car leur service n'est pas internationnal.



Je suis un grand fan de ce qu'a fait Shadow, moi j'attendais le cloud gaming depuis tres longtemps et je n'ai jamais compris pourquoi Microsoft qui avait Azure+xbox n'etait pas dessus depuis longtemps (En vrai on a vu a l'epoque qvec simscity 4 que les gens n'etait pas pres pour etre dependant d'internet pour jouer)



On en demande peut etre trop tous de suite a Shadow et Blade, parce qu'on est habituer par les gafa a de la grosse qulite, partout et rapidement. Mais c'est le monde d'aujourd'hui et je souhaite vraiment bcp de courage a l'equipe qui doit developper (au sens marketing et part de marcher) ce truc, car clairement ils ont du tres lourd en face d'eux.



Au passage tu peux partager ton systeme mis en place pour t'affranchir de la box operateur, ca semble tres interessant. 0 0 Il ne sont pas responsable du reseau, mais des promesses qui font.Ils font croire que meme avec un faible debit tu peux jouer, mais c'est faux, tu peux avoir un tres bon debit internet mais etre en espagne ou portugal et tu auras trop de latence pour que shadow supporte la connexion (et je parle bien du client et du service)Il te disent que t upeux jouer partout, mais en fait non car leur service n'est pas internationnal.Je suis un grand fan de ce qu'a fait Shadow, moi j'attendais le cloud gaming depuis tres longtemps et je n'ai jamais compris pourquoi Microsoft qui avait Azure+xbox n'etait pas dessus depuis longtemps (En vrai on a vu a l'epoque qvec simscity 4 que les gens n'etait pas pres pour etre dependant d'internet pour jouer)On en demande peut etre trop tous de suite a Shadow et Blade, parce qu'on est habituer par les gafa a de la grosse qulite, partout et rapidement. Mais c'est le monde d'aujourd'hui et je souhaite vraiment bcp de courage a l'equipe qui doit developper (au sens marketing et part de marcher) ce truc, car clairement ils ont du tres lourd en face d'eux.Au passage tu peux partager ton systeme mis en place pour t'affranchir de la box operateur, ca semble tres interessant. Membre averti https://www.developpez.com Oui enfin 1 To a quel prix aussi ? Clairement les offres premium shadow sont tres cher et la pour le coup la question de la rentabilite se pose. car quand on paye un rtx ou une titan, c'est pas pour la garder 3 ans. Oui enfin 1 To a quel prix aussi ? Clairement les offres premium shadow sont tres cher et la pour le coup la question de la rentabilite se pose. car quand on paye un rtx ou une titan, c'est pas pour la garder 3 ans.

Bah très cher mais tu n'es pas en face d'un truc ultra contraint (comme Stadia ou même Geforce Now) tu as quand une VM à toi utilisable où que tu sois ! Avec du RTX dedans forcément ça se paye mais l'offre Ultra me parait pas malhonnête en terme de tarif et l'Infinite est clairement réservée aux pros ou aux gamers fortunés la on est d'accord.



Enfin jouer en 4g, bqh lol, je pense que dans la plus part des coins tu vas pleurer. sur certaine box wifi deja l,application shadow n'arrive pas a suivre et freeze, ils ont de gros progres a faire sur ca. Et puis meme si shadow ne plante pas, en extreme mobilite, donc en 4g tu ne vas pas non plus faire du rts ou fps nerveux, car ton lag sera trop grand, du coup tu va lancer des petit jeux, les meme qui pourrai sans doute deja passer sur ton ordniateur portable. Enfin jouer en 4g, bqh lol, je pense que dans la plus part des coins tu vas pleurer. sur certaine box wifi deja l,application shadow n'arrive pas a suivre et freeze, ils ont de gros progres a faire sur ca. Et puis meme si shadow ne plante pas, en extreme mobilite, donc en 4g tu ne vas pas non plus faire du rts ou fps nerveux, car ton lag sera trop grand, du coup tu va lancer des petit jeux, les meme qui pourrai sans doute deja passer sur ton ordniateur portable.

Déjà rien que les box que vous utilisez chez vous sont une source potentielles de problèmes avec des routeurs intégrés bas de gamme, moi par ex, ma box opérateur reste au placard, elle est resté branchée le 1er jour devant le technicien et ensuite j'ai vite remis mon routeur perso qui fait le job beaucoup mieux et offre une connexion plus stable (après peu de gens connaissent cette technique je l'accorde mais en un peu moins bien il reste toujours le mode bridge qui permet de déléguer la gestion du routage/wifi sur un vrai routeur ...)

Pour les réseaux mobiles idem, selon l'opérateur, où vous êtes, les résultats vont du simple au triple, mais faut pas accuser Shadow d'être responsable de la qualité du réseau 0 1 Les 1To seront dispos sur l'offre Infinite et 512Go sur l'offre Ultra avec l'option d'ajouter de l'espace par lot pour 2/3€.Bah très cher mais tu n'es pas en face d'un truc ultra contraint (comme Stadia ou même Geforce Now) tu as quand une VM à toi utilisable où que tu sois ! Avec du RTX dedans forcément ça se payemais l'offre Ultra me parait pas malhonnête en terme de tarif et l'Infinite est clairement réservée aux pros ou aux gamers fortunés la on est d'accord.Le problème que vous ne comprenez pas c'est que 99% de vos problèmes surviennent entre vous et le Shadow, donc le service lui-même n'est pas responsable de ça !Déjà rien que les box que vous utilisez chez vous sont une source potentielles de problèmes avec des routeurs intégrés bas de gamme, moi par ex, ma box opérateur reste au placard, elle est resté branchée le 1er jour devant le technicien et ensuite j'ai vite remis mon routeur perso qui fait le job beaucoup mieux et offre une connexion plus stable (après peu de gens connaissent cette technique je l'accorde mais en un peu moins bien il reste toujours le mode bridge qui permet de déléguer la gestion du routage/wifi sur un vrai routeur ...)Pour les réseaux mobiles idem, selon l'opérateur, où vous êtes, les résultats vont du simple au triple, mais faut pas accuser Shadow d'être responsable de la qualité du réseau Poster une réponse Signaler un problème

