Google Stadia : le jeu vidéo en nuage devient réalité Mais certaines caractéristiques promises par l'entreprise ne sont pas encore disponibles



Google Stadia est le nouveau service de jeu en nuage de la firme qui vous permettra de jouer à des jeux sur les serveurs de Google depuis chez vous à partir d’appareils compatibles tels que les smartphones, tablettes, ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, téléviseurs et autres. Google a promis que les serveurs Stadia sont capables de fournir 4K, 60 images par seconde de performance, afin de vous fournir une expérience de jeux en continu. Certains confrères ont pu essayer Stadia en avant-première avant son lancement officiel aujourd’hui et partagent leurs impressions.



La majorité des avis indiquent que Google Stadia est encore en version bêta et que la firme a encore énormément de travail à faire si elle entend réellement remplacer la console de jeu comme mentionné en mars dernier la conférence GDC. « En fin de compte, le seul avantage réel du système est l’absence d’une boîte sous le téléviseur. Si votre sens de la décoration d’intérieur est plus important que le choix du jeu, le prix, le jeu hors-ligne ou la taille de la communauté, allez-y. Dans le cas contraire, achetez une console de salon », a écrit The Guardian.



Pour le lancer, Google a mis à disposition des plus impatients un pack «





Le Chromecast Ultra n'est pas nouveau. C'est un stick (bâton) de streaming assez solide en soi que vous devez utiliser pour que Stadia puisse être diffusé sur votre téléviseur. En fait, vous devez utiliser celui qui est dans la boîte, puisqu'il utilise un micrologiciel spécial. Google a indiqué qu’une mise à jour du logiciel est à venir pour le reste. Les déclencheurs seraient agréables, les boutons cliquent et ne collent pas, et il ne gaspille pas de ressources en gadgets tels que la sensibilité au mouvement ou un énorme touchpad.



Outre les boutons de jeu standards, la caractéristique notable du contrôleur est qu’il se distingue par une paire offrant une intégration étroite avec les autres services de Google : un qui lance Google Assistant, et un autre qui peut être configuré pour partager instantanément un flux en direct sur YouTube. Cependant, il semblerait qu'aucune de ces caractéristiques promises par l'entreprise n'est encore disponible. Google a indiqué qu'une mise à jour du logiciel devrait permettre à ces services d’être disponibles très prochainement.



Certains estiment que reconfigurer le Chromecast Ultra sur un autre réseau n’est pas bien compliqué, mais reconnecter la manette sur un autre Wi-Fi n’est pas toujours une partie de plaisir et les indications fournies par Google sont loin d’être limpides. C’est un détail, mais pour un service qui se veut plug and play et grand public, ce n’est sûrement pas le meilleur cas de figure. Actuellement, dans la catégorie des smartphones, seul le Google Pixel prend en charge Stadia.



En effet, au lancement, Stadia prend en charge trois façons de jouer : vous pouvez physiquement brancher le contrôleur sur un PC ou un Mac et charger le site Web Stadia ; physiquement brancher le contrôleur sur un téléphone Pixel, et jouer sur l'application ; ou vous connecter sans fil à un Chromecast et jouer sur une TV. Mais les exigences en matière de connectivité sont suffisamment strictes pour qu'il soit difficile d'imaginer qu'il puisse être utilisé à l'extérieur de votre domicile. L’interface TV de Google Stadia serait incomplète et ne propose pas de magasin de jeux.



Ainsi, si vous devez acheter des jeux, il faut donc passer par votre smartphone. Toutefois, même si le streaming de jeu n’est disponible pour le moment que sur les Pixels, n’importe quel smartphone peut accéder à l’application pour gérer son profil, accéder à la boutique ou lancer des jeux sur un Chromecast. De la manière dont il est conçu, tous ont reconnu que Google a réussi son pari avec Stadia. Selon The Guardian, le défi le plus important auquel Google doit faire face, mettre le streaming de jeux vidéo sur un pied d'égalité que le jeu en local, a été relevé avec brio.



D’un autre côté, les critiques estiment tous que pour le reste, l'approche de l'entreprise est déconcertante. Certains aspects suggèrent un lancement précipité, l'entreprise étant trop à l'aise dans sa capacité à pousser les mises à jour logicielles en aval, ne comprenant pas l'importance d'offrir aux premiers utilisateurs, les fans les plus engagés et les plus désireux, quelque chose pour leur fidélité.



Avec seulement



Au stade actuel, il est impossible de connecter sa manette sans fil sur son smartphone, impossible de jouer en 4G et impossible de jouer sur un autre appareil Android qu’un Pixel. « Le streaming est une merveille technique, mais s'il n'apporte pas d'avantages de matériels, à quoi bon ? », s’est interrogé The Guardian. C'est un peu moins cher qu'une console de salon, 119 £ pour l'édition Founders, comparé à une Xbox One S à partir de 200 £ ou une PS4 à 220 £.



D’autres critiques indiquent toutefois que le premier aperçu que Stadia laisse entrevoir est qu’il nous laisse confiants sur un point : le cloud gaming est le futur et remplacera aisément nos consoles. Peut-être pas nos PC les plus costauds, mais au moins nos vieilles machines de salon. Ils rappellent également que Stadia a un point fort que ses concurrents n'ont pas : si l'offre est aujourd'hui payante, une option gratuite sera également proposée à l'avenir. « Ne pas avoir besoin d’une console pour jouer à un jeu qui vous intéresse, sans frais autres que le jeu lui-même, c'est un sacré avantage ! », ont-ils conclu.





Les premiers tests montrent que le lag est très important



Source : The Guardian



Et vous ?



Avez-vous déjà essayé Google Stadia ? Qu'en pensez-vous ?



Voir aussi



