Epic Games, Inc. est un développeur et éditeur américain de jeux vidéo et de logiciels basé à Cary, en Caroline du Nord. Epic Games a développé Unreal Engine, un moteur de jeu disponible dans le commerce qui alimente également ses jeux vidéo développés en interne, tels que Fortnite et les séries Unreal, Gears of War et Infinity Blade. En 2014, Unreal Engine a été désigné « moteur de jeu vidéo le plus réussi » par le Guinness World Records. Epic Games détient les studios de développement Psyonix, Mediatonic et Harmonix, et exploite des studios dans plusieurs villes à travers le monde.
Bien que Tim Sweeney, fondateur et PDG, reste lactionnaire majoritaire, Tencent a acquis en 2012 une participation de 48,4 % des actions en circulation, soit 40 % du capital total dEpic, dans le cadre dun accord visant à orienter Epic vers un modèle de « jeux en tant que service ». Suite à la sortie du très populaire Fortnite Battle Royale en 2017, la société a bénéficié dinvestissements supplémentaires qui lui ont permis délargir son offre Unreal Engine, dorganiser des événements de-sport autour de Fortnite et de lancer lEpic Games Store. En avril 2022, la capitalisation boursière de la société sélevait à 32 milliards de dollars américains.
Epic Games, la société à l'origine de Fortnite, mise pleinement sur l'IA générative, et tient vraiment à ce que le public le sache. L'équipe de l'Epic Games Store a récemment annoncé qu'une version préliminaire de son nouveau lanceur était disponible au téléchargement. Elle affirme même que ce nouveau lanceur est plus rapide que Steam à plusieurs égards. Toutefois, de l'aveu même d'Epic, ce lanceur a été conçu selon une approche baptisée « vibe coding » .
« Programmer, cest difficile. Alors, plutôt que de procéder de manière classique, nous avons développé un nouveau lanceur Epic Games en nous laissant guider par notre intuition une méthode que nous appelons "vibe coding" pour obtenir un outil bien plus rapide et réactif que lactuel, doté en outre dune nouvelle interface », affirmait Epic Games. Une direction que le PDG d'Epic, Tim Sweeney, a clairement confirmé, décrivant Epic comme s'orientant vers une « accélération maximale de l'IA ».
Après s'être réorientée vers l'IA, Epic Games a fait une annonce visant à faire dUnreal Engine un outil facilitant le développement de lIA, à utiliser l'IA générative pour créer des ressources de jeu et à mettre à jour le CLUF dUnreal Engine à lavenir afin de permettre lentraînement de lIA à partir des résultats générés. Mais jusquà présent, la société na pas précisé comment elle comptait utiliser lIA pour développer ses propres logiciels, y compris Unreal Engine. Epic Games a notamment confirmé quUnreal Engine lui-même sera façonné par lIA.
« Comme nous lavons mentionné lors de lUnreal Fest à Chicago, tant sur scène que lors dentretiens, nous utilisons bel et bien lIA pour développer du code et des fonctionnalités pour Unreal Engine », a déclaré Marcus Wassmer, vice-président exécutif du développement chez Epic, en réponse aux demandes de commentaires de This Week in Video Games. « La quasi-totalité du développement en cours seffectue actuellement dans les branches de développement liées à Fortnite, à lUEFN [Unreal Editor for Fortnite] et à lUE6. Une version 5.9 est envisageable. Si nous la réalisons, il sagirait dune mise à jour relativement modeste concernant des systèmes spécifiques et elle inclurait des modifications développées à laide de lIA. Dune manière générale, nous travaillons toutefois darrache-pied sur lUEFN et lUE6. »
Wassmer a ensuite expliqué que des outils tels que Claude et Codex ont permis déradiquer les « bugs de cooking non déterministes » quEpic tentait déliminer depuis une décennie. Selon lui, les outils dIA contribuent également à la surveillance automatique de la stabilité de Fortnite sur PC, en alertant Epic des combinaisons de pilotes et de matériel à lorigine de problèmes, ce qui aurait nécessité beaucoup plus de travail si cela avait dû être fait manuellement.
Epic a récemment affirmé avoir refondu lEpic Game Launcher grâce au « vibe coding », précisant quil fonctionne désormais nettement plus rapidement quauparavant. Wassmer confirme que ce processus nest pas réservé à lEpic Game Store. Les ingénieurs nécrivent pas la majeure partie du code, mais Wassmer insiste sur le fait quils contrôlent bien létendue de son utilisation. « Ces outils nous aident non seulement à développer du code et des fonctionnalités, mais aussi à maintenir le moteur plus stable à mesure que nous le travaillons, lallégeons, le rationalisons et le modernisons véritablement dune manière qui nous était impossible auparavant, compte tenu de la taille, de la complexité et de lancienneté du code du moteur. »
Alors que des enquêtes menées ces dernières années ont montré que les développeurs de jeux sinquiétaient de lIA générative, Wassmer ne semble pas partager ces réticences, affirmant que les avantages pour lentreprise lemportent largement sur les éventuelles préoccupations « Nous sommes davantage préoccupés par les risques liés à une progression trop lente que par le scepticisme envers lIA », déclare Wassmer. « Nous pensons que, dici peu, le développement de lIA pour pratiquement tous les logiciels sera omniprésent, car un logiciel correctement conçu avec lIA sera tout simplement meilleur et plus à même de répondre rapidement aux retours des clients quun logiciel développé sans elle. La meilleure façon de contrer tout scepticisme réside dans la qualité des jeux et des outils que nous sommes en mesure de fournir. »
Tim Sweeney avait déjà annoncé qu'Epic Games « réallouait des développeurs pour se réorganiser en vue d'une accélération maximale par l'IA ». Il a précisé que le but n'était pas de réduire les effectifs, mais de permettre aux équipes de « produire plus et mieux » et d'intégrer directement ces avancées dans Unreal Engine au profit des studios tiers. Les messages internes de l'entreprise ont indiqué l'ordre de ne plus utiliser de « code écrit à la main » et de générer l'ensemble des éléments graphiques via des flux automatisés, en s'appuyant massivement sur le modèle LLM Claude d'Anthropic, sous la simple supervision des développeurs humains. Le porte-parole d'Epic, Jake Jones, a confirmé que l'entreprise embrassait pleinement ce développement accéléré par l'IA.
Source : This Week in Video Games
Et vous ?
Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Epic Games annonce la nouvelle version du moteur de jeu vidéo 3D Unreal Engine 6 avec une mise à jour de Rocket League, quatre ans après le lancement d'Unreal Engine 5
Plus de 85 % des développeurs de jeux japonais utilisent l'IA générative, contre 51 % l'année dernière, selon une enquête de la CESA réalisée en 2026
Votre application de rêve vibe-codée pourrait s'avérer être un cauchemar en matière de sécurité comme l'illustrent les multiples cas qui prouvent que l'IA est loin de remplacer les développeurs humains
Vous avez lu gratuitement 3 566 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.