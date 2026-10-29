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Après avoir « vibe codé » la nouvelle version de son lanceur de jeux, Epic Games se vante d'utiliser l'IA pour développer du code et des fonctionnalités pour Unreal Engine

Le , par Alex
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Epic Games a confirmé sa réorientation vers l'IA, visant à faire dUnreal Engine un outil facilitant le développement de lIA, à utiliser l'IA générative pour créer des ressources de jeu et à mettre à jour le CLUF dUnreal Engine à lavenir afin de permettre lentraînement de lIA à partir des résultats générés. Selon un vice-président d'Epic, les outils de codage IA ont éliminé les « bugs de calcul non déterministes » présents depuis une décennie dans Unreal Engine. Alors que des enquêtes menées ces dernières années ont montré que les développeurs de jeux sinquiétaient de lIA générative, Wassmer ne semble pas partager ces réticences, affirmant que les avantages pour lentreprise lemportent largement sur les éventuelles préoccupations.

Epic Games, Inc. est un développeur et éditeur américain de jeux vidéo et de logiciels basé à Cary, en Caroline du Nord. Epic Games a développé Unreal Engine, un moteur de jeu disponible dans le commerce qui alimente également ses jeux vidéo développés en interne, tels que Fortnite et les séries Unreal, Gears of War et Infinity Blade. En 2014, Unreal Engine a été désigné « moteur de jeu vidéo le plus réussi » par le Guinness World Records. Epic Games détient les studios de développement Psyonix, Mediatonic et Harmonix, et exploite des studios dans plusieurs villes à travers le monde.

Bien que Tim Sweeney, fondateur et PDG, reste lactionnaire majoritaire, Tencent a acquis en 2012 une participation de 48,4 % des actions en circulation, soit 40 % du capital total dEpic, dans le cadre dun accord visant à orienter Epic vers un modèle de « jeux en tant que service ». Suite à la sortie du très populaire Fortnite Battle Royale en 2017, la société a bénéficié dinvestissements supplémentaires qui lui ont permis délargir son offre Unreal Engine, dorganiser des événements de-sport autour de Fortnite et de lancer lEpic Games Store. En avril 2022, la capitalisation boursière de la société sélevait à 32 milliards de dollars américains.

Epic Games, la société à l'origine de Fortnite, mise pleinement sur l'IA générative, et tient vraiment à ce que le public le sache. L'équipe de l'Epic Games Store a récemment annoncé qu'une version préliminaire de son nouveau lanceur était disponible au téléchargement. Elle affirme même que ce nouveau lanceur est plus rapide que Steam à plusieurs égards. Toutefois, de l'aveu même d'Epic, ce lanceur a été conçu selon une approche baptisée « vibe coding » .

« Programmer, cest difficile. Alors, plutôt que de procéder de manière classique, nous avons développé un nouveau lanceur Epic Games en nous laissant guider par notre intuition  une méthode que nous appelons "vibe coding"  pour obtenir un outil bien plus rapide et réactif que lactuel, doté en outre dune nouvelle interface », affirmait Epic Games. Une direction que le PDG d'Epic, Tim Sweeney, a clairement confirmé, décrivant Epic comme s'orientant vers une « accélération maximale de l'IA ».

Après s'être réorientée vers l'IA, Epic Games a fait une annonce visant à faire dUnreal Engine un outil facilitant le développement de lIA, à utiliser l'IA générative pour créer des ressources de jeu et à mettre à jour le CLUF dUnreal Engine à lavenir afin de permettre lentraînement de lIA à partir des résultats générés. Mais jusquà présent, la société na pas précisé comment elle comptait utiliser lIA pour développer ses propres logiciels, y compris Unreal Engine. Epic Games a notamment confirmé quUnreal Engine lui-même sera façonné par lIA.


« Comme nous lavons mentionné lors de lUnreal Fest à Chicago, tant sur scène que lors dentretiens, nous utilisons bel et bien lIA pour développer du code et des fonctionnalités pour Unreal Engine », a déclaré Marcus Wassmer, vice-président exécutif du développement chez Epic, en réponse aux demandes de commentaires de This Week in Video Games. « La quasi-totalité du développement en cours seffectue actuellement dans les branches de développement liées à Fortnite, à lUEFN [Unreal Editor for Fortnite] et à lUE6. Une version 5.9 est envisageable. Si nous la réalisons, il sagirait dune mise à jour relativement modeste concernant des systèmes spécifiques et elle inclurait des modifications développées à laide de lIA. Dune manière générale, nous travaillons toutefois darrache-pied sur lUEFN et lUE6. »

Wassmer a ensuite expliqué que des outils tels que Claude et Codex ont permis déradiquer les « bugs de cooking non déterministes » quEpic tentait déliminer depuis une décennie. Selon lui, les outils dIA contribuent également à la surveillance automatique de la stabilité de Fortnite sur PC, en alertant Epic des combinaisons de pilotes et de matériel à lorigine de problèmes, ce qui aurait nécessité beaucoup plus de travail si cela avait dû être fait manuellement.

Epic a récemment affirmé avoir refondu lEpic Game Launcher grâce au « vibe coding », précisant quil fonctionne désormais nettement plus rapidement quauparavant. Wassmer confirme que ce processus nest pas réservé à lEpic Game Store. Les ingénieurs nécrivent pas la majeure partie du code, mais Wassmer insiste sur le fait quils contrôlent bien létendue de son utilisation. « Ces outils nous aident non seulement à développer du code et des fonctionnalités, mais aussi à maintenir le moteur plus stable à mesure que nous le travaillons, lallégeons, le rationalisons et le modernisons véritablement dune manière qui nous était impossible auparavant, compte tenu de la taille, de la complexité et de lancienneté du code du moteur. »

Alors que des enquêtes menées ces dernières années ont montré que les développeurs de jeux sinquiétaient de lIA générative, Wassmer ne semble pas partager ces réticences, affirmant que les avantages pour lentreprise lemportent largement sur les éventuelles préoccupations « Nous sommes davantage préoccupés par les risques liés à une progression trop lente que par le scepticisme envers lIA », déclare Wassmer. « Nous pensons que, dici peu, le développement de lIA pour pratiquement tous les logiciels sera omniprésent, car un logiciel correctement conçu avec lIA sera tout simplement meilleur et plus à même de répondre rapidement aux retours des clients quun logiciel développé sans elle. La meilleure façon de contrer tout scepticisme réside dans la qualité des jeux et des outils que nous sommes en mesure de fournir. »

Tim Sweeney avait déjà annoncé qu'Epic Games « réallouait des développeurs pour se réorganiser en vue d'une accélération maximale par l'IA ». Il a précisé que le but n'était pas de réduire les effectifs, mais de permettre aux équipes de « produire plus et mieux » et d'intégrer directement ces avancées dans Unreal Engine au profit des studios tiers. Les messages internes de l'entreprise ont indiqué l'ordre de ne plus utiliser de « code écrit à la main » et de générer l'ensemble des éléments graphiques via des flux automatisés, en s'appuyant massivement sur le modèle LLM Claude d'Anthropic, sous la simple supervision des développeurs humains. Le porte-parole d'Epic, Jake Jones, a confirmé que l'entreprise embrassait pleinement ce développement accéléré par l'IA.

Source : This Week in Video Games

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MetinSaygin
Avatar de MetinSaygin
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 30/10/2026 à 18:54
Perso je trouve que le vibe coding sur un lanceur, ça passe tant que c'est une preview. Le vrai test, ce sera la maintenance quand il faudra corriger des bugs sans tout casser. Côté dev de jeux, je reste sur des outils dont je comprends le code, ça évite les mauvaises surprises.
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