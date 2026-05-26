Epic Games annonce la nouvelle version du moteur de jeu vidéo 3D Unreal Engine 6 avec une mise à jour de Rocket League, quatre ans après le lancement d'Unreal Engine 5

Epic Games a fait une annonce inattendue en dévoilant Unreal Engine 6 lors du Paris Major de la Rocket League Championship Series, plutôt que lors d'un événement dédié à Epic Games ou même d'une présentation de Fortnite. La révélation était centrée sur Rocket League, Epic présentant un premier aperçu du jeu fonctionnant avec une refonte sous Unreal Engine 6. Ce bref aperçu a montré des modèles de voitures plus brillants, des angles de caméra plus cinématiques et des séquences en moteur, offrant un premier aperçu de ce que cette transition pourrait apporter. Cela intervient également alors quUnreal Engine 5 a été lancé il y a quatre ans, mais quil ne semble toujours pas avoir atteint le même niveau dadoption que sa version précédente.
Unreal Engine (UE) est un moteur de jeu vidéo 3D développé par Epic Games, initialement conçu pour le jeu de tir à la première personne Unreal, sorti en 1998. Développé à l'origine pour les jeux de tir à la première personne sur PC, il a depuis été utilisé dans divers genres de jeux et a été adopté par d'autres secteurs, notamment l'industrie cinématographique et télévisuelle. Unreal Engine est écrit en C++ et offre une grande portabilité, prenant en charge un large éventail de plateformes : ordinateurs de bureau, mobiles, consoles et réalité virtuelle.
En avril 2022, Unreal Engine 5 a été lancée. Son code source est disponible sur GitHub, et son utilisation commerciale est autorisée selon un modèle de redevance, Epic prélevant 5 % des revenus supérieurs à 1 million de dollars US, cette redevance étant supprimée pour les jeux publiés en exclusivité sur l'Epic Games Store. Epic a intégré dans le moteur des fonctionnalités provenant de sociétés acquises telles que Quixel.
Récemment, Epic Games a fait une annonce inattendue en dévoilant Unreal Engine 6 lors du Paris Major de la Rocket League Championship Series, plutôt que lors d'un événement dédié à Epic Games ou même d'une présentation de Fortnite. La révélation était centrée sur Rocket League, Epic présentant un premier aperçu du jeu fonctionnant avec une refonte sous Unreal Engine 6 et décrivant cela comme une « nouvelle ère » pour la franchise.
Ce bref aperçu a montré des modèles de voitures plus brillants, des angles de caméra plus cinématiques et des séquences en moteur, offrant un premier aperçu de ce que cette transition pourrait apporter. Cette mise à niveau est dautant plus remarquable que Rocket League fonctionne toujours sous Unreal Engine 3, ce qui signifie quil passerait dune technologie datant de lère Xbox 360 au tout dernier moteur dEpic. Cela intervient également alors quUnreal Engine 5 a été lancé il y a quatre ans, mais quil ne semble toujours pas avoir atteint le même niveau dadoption que sa version précédente.
Epic n'a pas communiqué de détails techniques ni de calendrier de sortie pour Unreal Engine 6, mais cette annonce a des implications majeures pour l'industrie. Unreal Engine reste largement utilisé par les grands studios, les développeurs indépendants, le cinéma et l'imagerie de synthèse, tandis que l'ère d'Unreal Engine 5 a apporté des graphismes impressionnants, mais a également suscité des critiques persistantes concernant les performances et l'optimisation.
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