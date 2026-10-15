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Epic Games, développeur de Fortnite, se vante que son nouveau lanceur de boutique « vibe coded » est plus rapide que Steam
Mais prévient que l'application Preview comportera quelques bugs

Le , par Eliora
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Epic Games, mise pleinement sur l'IA générative, et tient vraiment à ce que le public le sache. Dans un article de blog, l'équipe de l'Epic Games Store a annoncé qu'une version préliminaire de son nouveau lanceur était disponible au téléchargement. L'article affirme que ce nouveau lanceur est plus rapide que Steam à plusieurs égards, mais de l'aveu même d'Epic, ce lanceur a été conçu selon une approche baptisée « vibe coding ». Il s'agit d'une pratique où les programmeurs utilisent l'IA pour écrire du code sans nécessairement comprendre comment fonctionne le programme généré. Le PDG d'Epic, Tim Sweeney, a clairement indiqué la direction que prend son entreprise, décrivant Epic comme s'orientant vers une « accélération maximale de l'IA ».

Epic Games, Inc. est un développeur et éditeur américain de jeux vidéo et de logiciels basé à Cary, en Caroline du Nord. La société a été fondée par Tim Sweeney sous le nom de Potomac Computer Systems en 1991, et était initialement installée dans la maison de ses parents à Potomac, dans le Maryland. Après la sortie de son premier jeu vidéo commercial, ZZT (1991), la société est devenue Epic MegaGames, Inc. début 1992 et a recruté Mark Rein, qui en est depuis lors le vice-président. Après avoir transféré son siège social à Cary en 1999, le studio a changé de nom pour devenir Epic Games.

Epic Games, la société à l'origine de Fortnite, mise pleinement sur l'IA générative, et tient vraiment à ce que le public le sache. Dans un article de blog publié récemment, l'équipe de l'Epic Games Store a annoncé qu'une version préliminaire de son nouveau lanceur était disponible au téléchargement. L'article affirme même que ce nouveau lanceur est plus rapide que Steam à plusieurs égards. Il y a toutefois un gros bémol : de l'aveu même d'Epic, ce lanceur a été conçu selon une approche baptisée « vibe coding » .

« Programmer, cest difficile. Alors, plutôt que de procéder de manière classique, nous avons développé un nouveau lanceur Epic Games en nous laissant guider par notre intuition  une méthode que nous appelons "vibe coding"  pour obtenir un outil bien plus rapide et réactif que lactuel, doté en outre dune nouvelle interface », peut-on lire dans la première ligne de larticle de blog. Pour ceux qui ont la chance de ne pas connaître le terme « vibe coding », il sagit dune pratique où les programmeurs utilisent lIA pour écrire du code sans nécessairement comprendre comment fonctionne le programme généré. Bien que cette pratique ait été critiquée par les vétérans du génie logiciel en raison de son manque de maintenabilité (il est difficile de développer quelque chose que lon ne comprend pas) et du risque accru de failles de sécurité quelle entraîne, les adeptes de lIA lont adoptée.

Quant aux différences entre cette nouvelle version de lEpic Games Store et la précédente, Epic précise : « Cette première version est allégée en fonctionnalités. Considérez-la comme un hors-bord et non comme un yacht ! Elle intègre toutefois des technologies avancées de commerce numérique, telles quun panier dachat. » Compte tenu du type de failles de sécurité que peuvent introduire les logiciels codés par Vibe, communiquer vos informations de carte bancaire à ce programme est quelque peu déconcertant.


Le blog dEpic compare le nouveau lanceur à son principal concurrent, Steam, affirmant que la nouvelle Epic Games Store démarre en 5,47 secondes, ce qui serait apparemment 46 % plus rapide en démarrage à froid que la boutique de Valve. Epic ajoute que sa boutique est 14 % plus rapide que Steam pour effectuer une « restauration depuis la barre détat vers la bibliothèque ».

Le nouveau lanceur dEpic offrira également « une navigation plus fluide entre la bibliothèque et la boutique » et « une charge moindre sur votre système lorsquil fonctionne en arrière-plan ». La version de prévisualisation inclut un chat vocal, des informations supplémentaires sur les jeux de votre bibliothèque, des affichages personnalisables de la bibliothèque, des options de filtrage plus rapides et davantage de données sur les vitesses de téléchargement.

Quelle est la position dEpic concernant lIA ?

Le PDG dEpic, Tim Sweeney, a clairement indiqué la direction que prend son entreprise, décrivant Epic comme sorientant vers une « accélération maximale de lIA ». Dans un message publié réceement sur X, il a écrit : Chez Epic, nous sommes en pleine phase de réorientation majeure : nous réaffectons les développeurs afin quils se reconvertissent pour optimiser au maximum laccélération de lIA. Lobjectif nest pas de faire la même chose avec moins de monde, mais de permettre à chacun ici de créer PLUS et MIEUX, et de faire profiter toutes les équipes utilisant Unreal de ces avancées.

Ce nest pas la première fois que Sweeney adopte une position très favorable à lIA. Après que des sénateurs américains ont demandé à Apple et à Google de retirer X de lApp Store, alors que la plateforme de réseaux sociaux était inondée dimages à caractère sexuel générées par lIA et représentant de vraies personnes, y compris des mineurs, Sweeney a fait valoir que linterdiction de cette application et de Grok pour cette raison était un moyen pour les politiciens de « censurer tous leurs adversaires politiques ». Epic avait précédemment admis utiliser lIA pour aider à créer des skins pour Fortnite et avait lancé un PNJ controversé de Dark Vador généré par lIA, qui avait été manipulé pour prononcer des propos injurieux.

Récemment, linformation est tombée sur le compte Twitter du PDG dEpic Games : léditeur de jeux vidéo se réoriente vers un modèle de développement axé sur lIA. Avec lannonce, le débat entre gains de productivité et dette technique revient sur la table. En effet, en matière de développement de logiciels axé sur lIA, les gains obtenus lors de la génération de code sont annulés par le goulot d'étranglement que représente la révision humaine.

Voici l'annonce de l'aperçu du lanceur Epic Games :

Le nouveau Epic Games Launcher est enfin disponible en version préliminaire

La programmation, cest difficile. Alors, plutôt que de procéder de manière classique, on a vibe codé un nouveau lanceur Epic Games : il est bien plus rapide et réactif que lactuel, et arbore un nouveau look. Cette première version est assez dépouillée en termes de fonctionnalités. Voyez-la plutôt comme un hors-bord que comme un yacht ! Elle intègre toutefois des technologies avancées de commerce en ligne, comme un panier d'achat.


Nouveautés

  • Plus léger, plus rapide et connecté

    - Profitez plus vite du jeu. Démarrages à froid plus rapides, navigation plus fluide entre la bibliothèque et la boutique, et moins de charge sur votre système lorsquil fonctionne en arrière-plan.

    - Restez connecté. Créez des groupes et discutez par chat vocal avec vos amis sur Fortnite, lEpic Games Store et lapplication Epic Games.

  • Bibliothèque et expérience de téléchargement améliorées

    - Tout ce qui concerne votre jeu en un seul aperçu. Sélectionnez nimporte quel jeu pour vérifier son statut, son activité, ses détails et ses commandes de jeu sur une page dédiée. Connectez vos bibliothèques PC et consultez lensemble de vos titres dans le Launcher.

    - Personnalisez votre expérience. Affichez vos collections à côté de votre bibliothèque, basculez entre les vues en grille et en liste, et personnalisez la barre supérieure avec vos jeux et applications préférés.

    - Trouvez vos jeux plus rapidement. Effectuez des recherches et appliquez des filtres au fur et à mesure que vous tapez, grâce à une mise en page épurée qui facilite la navigation, même dans les bibliothèques volumineuses.

    - Surveillez vos téléchargements. Vérifiez les vitesses de téléchargement, de lecture et décriture, ainsi que les téléchargements en cours, en file dattente, planifiés et ayant échoué, le tout en un seul endroit.


Fortnite arrive sur Linux via le Launcher

Pour proposer Fortnite sur Linux, nous sommes en train de refondre Easy Anti-Cheat (EAC) et de collaborer avec les responsables de distributions concernant les exigences de sécurité. Dès que le système fonctionnera avec un nombre suffisant de responsables de distributions, nous proposerons Fortnite sur Linux via lEpic Games Launcher. Nous mettrons également ces améliorations à la disposition dautres développeurs afin quils puissent proposer leurs jeux aux joueurs sous Linux.

Source : Epic Games

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Voir aussi :

Epic Games annonce la nouvelle version du moteur de jeu vidéo 3D Unreal Engine 6 avec une mise à jour de Rocket League, quatre ans après le lancement d'Unreal Engine 5

72 % des développeurs de jeux affirment que Steam détient un monopole sur le marché des jeux PC, ils ne peuvent pas se permettre de quitter Steam, car la plateforme concentre l'essentiel de leurs revenus

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