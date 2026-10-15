Epic Games, Inc. est un développeur et éditeur américain de jeux vidéo et de logiciels basé à Cary, en Caroline du Nord. La société a été fondée par Tim Sweeney sous le nom de Potomac Computer Systems en 1991, et était initialement installée dans la maison de ses parents à Potomac, dans le Maryland. Après la sortie de son premier jeu vidéo commercial, ZZT (1991), la société est devenue Epic MegaGames, Inc. début 1992 et a recruté Mark Rein, qui en est depuis lors le vice-président. Après avoir transféré son siège social à Cary en 1999, le studio a changé de nom pour devenir Epic Games.
Epic Games, la société à l'origine de Fortnite, mise pleinement sur l'IA générative, et tient vraiment à ce que le public le sache. Dans un article de blog publié récemment, l'équipe de l'Epic Games Store a annoncé qu'une version préliminaire de son nouveau lanceur était disponible au téléchargement. L'article affirme même que ce nouveau lanceur est plus rapide que Steam à plusieurs égards. Il y a toutefois un gros bémol : de l'aveu même d'Epic, ce lanceur a été conçu selon une approche baptisée « vibe coding » .
« Programmer, cest difficile. Alors, plutôt que de procéder de manière classique, nous avons développé un nouveau lanceur Epic Games en nous laissant guider par notre intuition une méthode que nous appelons "vibe coding" pour obtenir un outil bien plus rapide et réactif que lactuel, doté en outre dune nouvelle interface », peut-on lire dans la première ligne de larticle de blog. Pour ceux qui ont la chance de ne pas connaître le terme « vibe coding », il sagit dune pratique où les programmeurs utilisent lIA pour écrire du code sans nécessairement comprendre comment fonctionne le programme généré. Bien que cette pratique ait été critiquée par les vétérans du génie logiciel en raison de son manque de maintenabilité (il est difficile de développer quelque chose que lon ne comprend pas) et du risque accru de failles de sécurité quelle entraîne, les adeptes de lIA lont adoptée.
Quant aux différences entre cette nouvelle version de lEpic Games Store et la précédente, Epic précise : « Cette première version est allégée en fonctionnalités. Considérez-la comme un hors-bord et non comme un yacht ! Elle intègre toutefois des technologies avancées de commerce numérique, telles quun panier dachat. » Compte tenu du type de failles de sécurité que peuvent introduire les logiciels codés par Vibe, communiquer vos informations de carte bancaire à ce programme est quelque peu déconcertant.
Le blog dEpic compare le nouveau lanceur à son principal concurrent, Steam, affirmant que la nouvelle Epic Games Store démarre en 5,47 secondes, ce qui serait apparemment 46 % plus rapide en démarrage à froid que la boutique de Valve. Epic ajoute que sa boutique est 14 % plus rapide que Steam pour effectuer une « restauration depuis la barre détat vers la bibliothèque ».
Le nouveau lanceur dEpic offrira également « une navigation plus fluide entre la bibliothèque et la boutique » et « une charge moindre sur votre système lorsquil fonctionne en arrière-plan ». La version de prévisualisation inclut un chat vocal, des informations supplémentaires sur les jeux de votre bibliothèque, des affichages personnalisables de la bibliothèque, des options de filtrage plus rapides et davantage de données sur les vitesses de téléchargement.
Quelle est la position dEpic concernant lIA ?
Le PDG dEpic, Tim Sweeney, a clairement indiqué la direction que prend son entreprise, décrivant Epic comme sorientant vers une « accélération maximale de lIA ». Dans un message publié réceement sur X, il a écrit : Chez Epic, nous sommes en pleine phase de réorientation majeure : nous réaffectons les développeurs afin quils se reconvertissent pour optimiser au maximum laccélération de lIA. Lobjectif nest pas de faire la même chose avec moins de monde, mais de permettre à chacun ici de créer PLUS et MIEUX, et de faire profiter toutes les équipes utilisant Unreal de ces avancées.
Ce nest pas la première fois que Sweeney adopte une position très favorable à lIA. Après que des sénateurs américains ont demandé à Apple et à Google de retirer X de lApp Store, alors que la plateforme de réseaux sociaux était inondée dimages à caractère sexuel générées par lIA et représentant de vraies personnes, y compris des mineurs, Sweeney a fait valoir que linterdiction de cette application et de Grok pour cette raison était un moyen pour les politiciens de « censurer tous leurs adversaires politiques ». Epic avait précédemment admis utiliser lIA pour aider à créer des skins pour Fortnite et avait lancé un PNJ controversé de Dark Vador généré par lIA, qui avait été manipulé pour prononcer des propos injurieux.
Récemment, linformation est tombée sur le compte Twitter du PDG dEpic Games : léditeur de jeux vidéo se réoriente vers un modèle de développement axé sur lIA. Avec lannonce, le débat entre gains de productivité et dette technique revient sur la table. En effet, en matière de développement de logiciels axé sur lIA, les gains obtenus lors de la génération de code sont annulés par le goulot d'étranglement que représente la révision humaine.
Voici l'annonce de l'aperçu du lanceur Epic Games :
Le nouveau Epic Games Launcher est enfin disponible en version préliminaire
La programmation, cest difficile. Alors, plutôt que de procéder de manière classique, on a vibe codé un nouveau lanceur Epic Games : il est bien plus rapide et réactif que lactuel, et arbore un nouveau look. Cette première version est assez dépouillée en termes de fonctionnalités. Voyez-la plutôt comme un hors-bord que comme un yacht ! Elle intègre toutefois des technologies avancées de commerce en ligne, comme un panier d'achat.
Nouveautés
- Plus léger, plus rapide et connecté
- Profitez plus vite du jeu. Démarrages à froid plus rapides, navigation plus fluide entre la bibliothèque et la boutique, et moins de charge sur votre système lorsquil fonctionne en arrière-plan.
- Restez connecté. Créez des groupes et discutez par chat vocal avec vos amis sur Fortnite, lEpic Games Store et lapplication Epic Games.
- Bibliothèque et expérience de téléchargement améliorées
- Tout ce qui concerne votre jeu en un seul aperçu. Sélectionnez nimporte quel jeu pour vérifier son statut, son activité, ses détails et ses commandes de jeu sur une page dédiée. Connectez vos bibliothèques PC et consultez lensemble de vos titres dans le Launcher.
- Personnalisez votre expérience. Affichez vos collections à côté de votre bibliothèque, basculez entre les vues en grille et en liste, et personnalisez la barre supérieure avec vos jeux et applications préférés.
- Trouvez vos jeux plus rapidement. Effectuez des recherches et appliquez des filtres au fur et à mesure que vous tapez, grâce à une mise en page épurée qui facilite la navigation, même dans les bibliothèques volumineuses.
- Surveillez vos téléchargements. Vérifiez les vitesses de téléchargement, de lecture et décriture, ainsi que les téléchargements en cours, en file dattente, planifiés et ayant échoué, le tout en un seul endroit.
Fortnite arrive sur Linux via le Launcher
Pour proposer Fortnite sur Linux, nous sommes en train de refondre Easy Anti-Cheat (EAC) et de collaborer avec les responsables de distributions concernant les exigences de sécurité. Dès que le système fonctionnera avec un nombre suffisant de responsables de distributions, nous proposerons Fortnite sur Linux via lEpic Games Launcher. Nous mettrons également ces améliorations à la disposition dautres développeurs afin quils puissent proposer leurs jeux aux joueurs sous Linux.
Source : Epic Games
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