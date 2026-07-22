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Nintendo affirme que les utilisateurs ont volontairement payé des prix plus élevés en achetant des consoles Switch plus chères et n'ont donc pas droit à un remboursement des droits de douane

Le , par Jade Emy
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Alors que Nintendo a intenté un procès au gouvernement américain en mars 2026 pour obtenir le remboursement de ces droits de douane, des joueurs ont décidé de poursuivre Nintendo en justice, affirmant que largent récupéré grâce aux remboursements de droits de douane devait revenir aux clients. Mais Nintendo a récemment demandé au tribunal de rejeter le recours collectif, arguant que les joueurs « ont reçu exactement ce quils avaient négocié et payé » lorsquils ont acheté une Switch après la hausse des prix. Nintendo affirme notamment : « Ceux qui ont acheté les produits Nintendo ont reçu exactement ce quils avaient négocié et payé, » ajoutant que « les plaignants nont pas droit à une remise simplement en raison de lévolution de la situation juridique liée aux droits de douane. »

Nintendo est une multinationale japonaise spécialisée dans les jeux vidéo, dont le siège social est situé à Kyoto. Elle développe, édite et fabrique à la fois des jeux vidéo et des consoles de jeux vidéo. La Nintendo Switch est une console de jeux vidéo développée par Nintendo et commercialisée dans la plupart des régions du monde le 3 mars 2017. Lancée au cur de la huitième génération de consoles de salon, la Switch a succédé à la Wii U et a rivalisé avec la PlayStation 4 de Sony et la Xbox One de Microsoft ; elle est également en concurrence avec les consoles de neuvième génération, la PlayStation 5 et la Xbox Series X/S.

En 2025, Nintendo a augmenté le prix de la Switch originale aux États-Unis : la Switch Lite a vu son prix augmenter de 30 dollars, la Switch de 40 dollars et la Switch OLED de 50 dollars. Ces hausses de prix de Nintendo ont été largement attribuées à la décision du président américain Donald Trump dimposer des droits de douane généralisés à de nombreux pays, puis de suspendre certains dentre eux, à lexception dun droit de douane important sur la Chine, où les produits technologiques sont souvent fabriqués.

Après que la Cour suprême des États-Unis eut jugé que Donald Trump navait pas le pouvoir dimposer ces droits de douane, Nintendo (ainsi que plus de 1 000 autres entreprises) a intenté un procès au gouvernement américain en mars 2026 pour obtenir le remboursement de ces droits, quelle considérait comme illégaux. À la suite de cela, deux joueurs  Gregory Hoffert, de Californie, et Prashant Sharan, de lÉtat de Washington  ont décidé de poursuivre Nintendo en justice, affirmant que largent récupéré grâce aux remboursements de droits de douane devait revenir aux clients.

Récemment, Nintendo a demandé au tribunal de rejeter le recours collectif, arguant que les joueurs « ont reçu exactement ce quils avaient négocié et payé » lorsquils ont acheté une Switch après la hausse des prix. Les avocats de Nintendo soutiennent que largument selon lequel la société aurait agi de manière déloyale en ne baissant pas rétroactivement le prix de la Switch et en ne remboursant pas la différence aux joueurs « ne correspond pas au fonctionnement des transactions commerciales », car le client a accepté le prix au moment de lachat de la console.


« Ils étaient libres de ne pas acheter le produit. Nintendo ou lun de ses revendeurs a fixé un prix pour chaque produit, et les consommateurs ont décidé si ce prix valait la peine dêtre payé », indique le mémoire de Nintendo. « Ceux qui ont acheté les produits Nintendo ont reçu exactement ce quils avaient négocié et payé : une console, un jeu et/ou un accessoire à un prix convenu entre les deux parties. La somme versée par les plaignants correspond au prix dachat des biens quils souhaitaient et quils ont reçus  les plaignants nont pas droit à une remise simplement en raison de lévolution de la situation juridique liée aux droits de douane. »

Le mémoire de Nintendo fait également valoir quun remboursement intégral de la différence nétait pas aussi simple quil ny paraît, car plusieurs facteurs ont contribué à la hausse de ses prix, notamment « les coûts liés à la mémoire, à la main-duvre, à lexpédition et aux droits de douane ». Elle affirme que le prix de la Switch na pas simplement été majoré du montant des droits de douane payés, mais que Nintendo a plutôt « procédé à des ajustements de prix modestes et sélectifs, et a choisi de prendre en charge les coûts des droits de douane sur certains de ses produits les plus populaires de 2025, notamment sa console phare, la Nintendo Switch 2 ».

Elle fait également valoir que les plaignants qui poursuivent Nintendo nont pas pu subir de préjudice tangible du fait de la hausse du prix de la Switch, car ils nétaient pas contraints de lacheter. « Si un consommateur ne souhaitait pas payer le prix annoncé, il était libre de sabstenir dacheter le produit ou de se tourner vers des produits concurrents », précise-t-elle. Un petit rappel permet de mieux comprendre la position de Nintendo.

Prévue pour un lancement mondial le 5 juin 2025, les joueurs américains n'ont pas pu précommander la Switch 2 à la date initialement prévue du 9 avril 2025. "Les précommandes de la Nintendo Switch 2 aux États-Unis ne débuteront pas le 9 avril 2025 afin d'évaluer l'impact potentiel des droits de douane et l'évolution des conditions du marché", a déclaré Nintendo dans un communiqué. En ligne, les internautes se sont empressés d'accuser Trump d'être à l'origine de cette perturbation. "Dites merci au pire président de l'histoire des États-Unis", a écrit un utilisateur sur X, tandis qu'un autre déclarait : "Trump ruine les choses comme d'habitude". Des réactions qui soulignaient que malgré le prix élevé de la Switch 2, les joueurs américains étaient impatients d'obtenir leurs nouvelles consoles.

Source : Mémoire de Nintendo

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Voir aussi :

Nintendo explique pourquoi le matériel et les logiciels de la Switch 2 coûtent si cher. Le système à 450 dollars n'est pas vendu à perte et son prix n'a pas été fixé en tenant compte des tarifs douaniers

La Cour suprême inflige un camouflet à Donald Trump : ses droits de douane sont déclarés illégaux et son administration est sommée de restituer 166 milliards de dollars perçus auprès des entreprises

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