Nintendo affirme que les utilisateurs ont volontairement payé des prix plus élevés en achetant des consoles Switch plus chères et n'ont donc pas droit à un remboursement des droits de douane

Nintendo est une multinationale japonaise spécialisée dans les jeux vidéo, dont le siège social est situé à Kyoto. Elle développe, édite et fabrique à la fois des jeux vidéo et des consoles de jeux vidéo. La Nintendo Switch est une console de jeux vidéo développée par Nintendo et commercialisée dans la plupart des régions du monde le 3 mars 2017. Lancée au cur de la huitième génération de consoles de salon, la Switch a succédé à la Wii U et a rivalisé avec la PlayStation 4 de Sony et la Xbox One de Microsoft ; elle est également en concurrence avec les consoles de neuvième génération, la PlayStation 5 et la Xbox Series X/S.
En 2025, Nintendo a augmenté le prix de la Switch originale aux États-Unis : la Switch Lite a vu son prix augmenter de 30 dollars, la Switch de 40 dollars et la Switch OLED de 50 dollars. Ces hausses de prix de Nintendo ont été largement attribuées à la décision du président américain Donald Trump dimposer des droits de douane généralisés à de nombreux pays, puis de suspendre certains dentre eux, à lexception dun droit de douane important sur la Chine, où les produits technologiques sont souvent fabriqués.
Après que la Cour suprême des États-Unis eut jugé que Donald Trump navait pas le pouvoir dimposer ces droits de douane, Nintendo (ainsi que plus de 1 000 autres entreprises) a intenté un procès au gouvernement américain en mars 2026 pour obtenir le remboursement de ces droits, quelle considérait comme illégaux. À la suite de cela, deux joueurs Gregory Hoffert, de Californie, et Prashant Sharan, de lÉtat de Washington ont décidé de poursuivre Nintendo en justice, affirmant que largent récupéré grâce aux remboursements de droits de douane devait revenir aux clients.
Récemment, Nintendo a demandé au tribunal de rejeter le recours collectif, arguant que les joueurs « ont reçu exactement ce quils avaient négocié et payé » lorsquils ont acheté une Switch après la hausse des prix. Les avocats de Nintendo soutiennent que largument selon lequel la société aurait agi de manière déloyale en ne baissant pas rétroactivement le prix de la Switch et en ne remboursant pas la différence aux joueurs « ne correspond pas au fonctionnement des transactions commerciales », car le client a accepté le prix au moment de lachat de la console.
« Ils étaient libres de ne pas acheter le produit. Nintendo ou lun de ses revendeurs a fixé un prix pour chaque produit, et les consommateurs ont décidé si ce prix valait la peine dêtre payé », indique le mémoire de Nintendo. « Ceux qui ont acheté les produits Nintendo ont reçu exactement ce quils avaient négocié et payé : une console, un jeu et/ou un accessoire à un prix convenu entre les deux parties. La somme versée par les plaignants correspond au prix dachat des biens quils souhaitaient et quils ont reçus les plaignants nont pas droit à une remise simplement en raison de lévolution de la situation juridique liée aux droits de douane. »
Le mémoire de Nintendo fait également valoir quun remboursement intégral de la différence nétait pas aussi simple quil ny paraît, car plusieurs facteurs ont contribué à la hausse de ses prix, notamment « les coûts liés à la mémoire, à la main-duvre, à lexpédition et aux droits de douane ». Elle affirme que le prix de la Switch na pas simplement été majoré du montant des droits de douane payés, mais que Nintendo a plutôt « procédé à des ajustements de prix modestes et sélectifs, et a choisi de prendre en charge les coûts des droits de douane sur certains de ses produits les plus populaires de 2025, notamment sa console phare, la Nintendo Switch 2 ».
Elle fait également valoir que les plaignants qui poursuivent Nintendo nont pas pu subir de préjudice tangible du fait de la hausse du prix de la Switch, car ils nétaient pas contraints de lacheter. « Si un consommateur ne souhaitait pas payer le prix annoncé, il était libre de sabstenir dacheter le produit ou de se tourner vers des produits concurrents », précise-t-elle. Un petit rappel permet de mieux comprendre la position de Nintendo.
Prévue pour un lancement mondial le 5 juin 2025, les joueurs américains n'ont pas pu précommander la Switch 2 à la date initialement prévue du 9 avril 2025. "Les précommandes de la Nintendo Switch 2 aux États-Unis ne débuteront pas le 9 avril 2025 afin d'évaluer l'impact potentiel des droits de douane et l'évolution des conditions du marché", a déclaré Nintendo dans un communiqué. En ligne, les internautes se sont empressés d'accuser Trump d'être à l'origine de cette perturbation. "Dites merci au pire président de l'histoire des États-Unis", a écrit un utilisateur sur X, tandis qu'un autre déclarait : "Trump ruine les choses comme d'habitude". Des réactions qui soulignaient que malgré le prix élevé de la Switch 2, les joueurs américains étaient impatients d'obtenir leurs nouvelles consoles.
Source : Mémoire de Nintendo
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