Sony a augmenté le prix de sa console PlayStation 5 d'environ 25 % en Europe et au Royaume-Uni, avant de procéder à une mesure similaire aux États-Unis, suite aux droits de douane imposés par Donald Trump



Cette annonce fait suite à des avertissements antérieurs d'analystes concernant les répercussions potentielles des mesures commerciales prises par Donald Trump sur le secteur technologique américain. Selon les experts, les droits de douane imposés par Donald Trump pourraient faire flamber les prix des appareils tels que les smartphones, les PC et les consoles de jeux vidéo, et porter préjudice aux intégrateurs de systèmes locaux.Reflétant ces préoccupations, le géant japonais de la technologie Sony a confirmé qu'à partir du lundi 14 avril, le prix de la PS5 Digital Edition passera à 429,99 £ au Royaume-Uni et à 499,99 € en Europe. En revanche, la PS5 standard, qui est livrée avec un lecteur de disque, ne subira aucun changement de prix pour l'instant, selon le rapport.La société a expliqué sa décision en citant « un environnement économique difficile, notamment une inflation élevée et des taux de change fluctuants ». Selon le rapport, les augmentations de prix affecteront les marchés d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Océanie.Dans certaines régions, la hausse des prix est plus marquée. En Australie, la PS5 standard se vendra désormais à 829,95 dollars australiens, tandis que l'édition numérique passera à 749,95 dollars australiens. De même, en Nouvelle-Zélande, la PS5 standard sera vendue au prix de 949,95 dollars néo-zélandais, tandis que l'édition numérique coûtera 859,95 dollars néo-zélandais.L'ajustement des prix de Sony intervient dans le contexte des politiques commerciales de Donald Trump, qui ont eu un impact majeur sur la chaîne d'approvisionnement technologique mondiale. En particulier, les droits de douane de Donald Trump sur les importations chinoises, étendus récemment, ont affecté de nombreux fabricants d'électronique, y compris ceux du Japon.Selon le rapport, Nintendo a reporté en avril 2025 les précommandes de sa nouvelle console portable, la Switch 2, en invoquant la nécessité d'évaluer l'impact des droits de douane sur sa chaîne d'approvisionnement. Ce report a eu lieu juste après la décision de l'administration Trump d'imposer des droits de douane de 24 % sur les exportations japonaises vers les États-Unis.Parallèlement, le Premier ministre Shigeru Ishiba aurait clairement indiqué que le Japon ne se précipiterait pas pour faire des concessions majeures dans les négociations commerciales avec les États-Unis, alors même que les négociations doivent avoir lieu cette semaine de mi-avril.Apple, dont les produits sont en grande partie assemblés en Chine, se prépare également à d'éventuelles augmentations de prix. Les analystes de la banque d'investissement UBS ont déclaré au Guardian que le coût d'un iPhone 16 Max avec 256 Go de stockage pourrait augmenter de 79 %, passant de 1 199 dollars (915 livres sterling) à environ 2 150 dollars (1 600 livres sterling), en raison de l'impact cumulé des droits de douane.Entre-temps, le marché boursier mondial a réagi avec une certaine volatilité, les actions japonaises ayant augmenté lundi après l'annonce par les États-Unis d'une pause temporaire sur les droits de douane pour certains produits électroniques, y compris les smartphones. Le Nikkei 225, l'indice des valeurs sûres de Tokyo, a clôturé en hausse de 1 %, selon le rapport.Toutefois, les responsables américains ont indiqué que l'allègement tarifaire serait de courte durée. Le dimanche 13 avril, Donald Trump a prévenu qu'aucun pays ne serait exempté des droits de douane, indiquant que les futures politiques commerciales pourraient avoir des effets durables sur le coût de l'électronique grand public.Dans un message publié sur sa plateforme de médias sociaux, Truth Social, Donald Trump a promis de lancer une enquête commerciale de sécurité nationale sur le secteur des semi-conducteurs et la chaîne d'approvisionnement électronique, suggérant que les États-Unis ne seraient pas « pris en otage » par d'autres pays, en particulier ceux qu'il a qualifiés de « nations commerciales hostiles » comme la Chine.Alors que Sony a annoncé une hausse du prix de sa célèbre console PS5, les consommateurs américains ont déjà commencé à exprimer leur frustration face aux tarifs douaniers du président américain. Après que Nintendo a reporté les précommandes de sa console Switch 2 aux États-Unis, les fans de Nintendo ont blâmé Donald Trump , le qualifiant de « pire président de l'histoire des États-Unis ».Ces réactions s'inscrivent dans le sillage des tensions commerciales exacerbées par l'administration Trump. Si les gamers ont réagi avec déception à la nouvelle du report, certains ont averti que d'autres déceptions pourraient survenir. « Préparez-vous, car ce n'est que le début d'une augmentation significative du prix de tous les produits. »The GuardianQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que la mesure adoptée par Sony est pertinente et justifiée ?