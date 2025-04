Les experts alertent sur l'impact destructeur que les droits de douane de Donald Trump pourraient avoir sur le secteur technologique américain. Les biens de consommation tels que les PC, les smartphones et les consoles pourraient être les plus durement touchés. Le prix de l'iPhone pourrait grimper de 30 à 40 % si la Chine, où Apple fabrique ses appareils, est frappée des droits de douane de 54 %. Les prix des PC pourraient augmenter d'au moins 20 %, ainsi que les prix des composants tels que les disques SSD, les RAM, les cartes graphiques, les écrans, etc. Le marché boursier américain a déjà plongé, les actions Apple et Amazon ayant subi les plus fortes baisses.Récemment, les fans de Nintendo ont laissé éclater leur frustration après que la société a annoncé qu'elle retarderait les précommandes de la très attendue console Switch 2 aux États-Unis, en invoquant les tarifs douaniers du président Donald Trump. "", a déclaré Nintendo dans un communiqué, tout en confirmant que la date de lancement reste inchangée.Prévue pour un lancement mondial le 5 juin, la Switch 2 affiche un prix de 449 dollars, déjà plus élevé que ce que la plupart des fans attendaient pour la console de Nintendo. Mais maintenant, les joueurs américains ne pourront pas précommander à la date initialement prévue du 9 avril, car la société réévalue les prix en raison de la hausse des coûts d'importation.Cette annonce intervient deux jours seulement après que Trump a dévoilé un nouveau paquet tarifaire mondial particulièrement agressif pour des pays comme le Vietnam et le Cambodge, où la majorité du matériel de Nintendo est désormais fabriqué après que la production a quitté la Chine en réponse aux droits de douane imposés lors de son premier mandat. Le Vietnam est désormais soumis à des droits de douane de 46 % et le Cambodge de 49 %.En ligne, les internautes se sont empressés d'accuser Trump d'être à l'origine de cette perturbation. "", a écrit un utilisateur sur X, tandis qu'un autre déclarait : "".", a déclaré un utilisateur, étendant le blâme aux partisans de Trump. "", a accusé un autre utilisateur.Beaucoup ont souligné que le prix de la Switch 2 est déjà plus élevé aux États-Unis que sur les marchés internationaux, et certains ont spéculé que la console pourrait facilement dépasser les 500 $ aux États-Unis si Nintendo s'adapte aux nouveaux coûts des tarifs douaniers. "", s'est amusé un joueur. "", a écrit un fan frustré de Nintendo.Ce tollé est l'une des premières conséquences majeures, pour les consommateurs, de la guerre commerciale relancée par Trump. Si les joueurs sont déçus par la nouvelle, certains ont averti que d'autres déceptions pourraient survenir. "[TWITTER]

