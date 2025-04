La nouvelle concurrence de Nintendo

Nintendo face à la colère des fans après l’annonce du prix de la Switch 2

Parmi les éléments les plus marquants du dévoilement élargi de la Nintendo Switch 2 la semaine dernière figurait son prix : 450 dollars pour la console, et entre 70 et 80 dollars pour plusieurs titres phares. Dans une série d’interviews publiées aujourd’hui — bien qu’enregistrées lors de l’événement de présentation — les dirigeants de Nintendo justifient ces tarifs. Ils admettent cependant que les droits de douane imposés par l’administration Trump les contraignent à reconsidérer certains aspects de leur stratégie de lancement.Doug Bowser, président de Nintendo of America, a réagi sur CNBC à l’annonce des nouveaux droits de douane en affirmant que l’entreprise tentait encore d’en mesurer pleinement les implications. Il a précisé que le tarif de 450 dollars pour la Switch 2 n’avait pas été fixé en tenant compte des droits de douane, mais plutôt selon ce que Nintendo estime être un bon équilibre entre le prix perçu par les consommateurs et la valeur réelle de l’appareil proposé.Dans un autre extrait de l’entretien, Bowser a précisé que Nintendo ne comptait pas répéter la stratégie adoptée avec la Wii U, qui consistait à vendre la console à perte dans l’espoir de générer plus de ventes de jeux. Cette fois, la firme vise à préserver une marge bénéficiaire sur le matériel, même si celle-ci est inférieure à celle dégagée par les logiciels. L’objectif reste de démontrer aux joueurs que l’investissement dans l’écosystème Nintendo se justifie par la richesse et la qualité de son catalogue de jeux.Ces marges sur le matériel pourraient être difficiles à maintenir aux États-Unis si les tarifs douaniers de Trump augmentent le coût d'importation des consoles fabriquées au Vietnam ou en Chine. Cela dit, Bowser a ajouté que « nous avons eu le temps de constituer des stocks à l'échelle mondiale » et que « certaines » unités de la Switch 2 sont « déjà débarquées... aux États-Unis », ce qui pourrait aider à retarder la douleur financière de tout tarif douanier de la part de Nintendo.La Switch 2 entre dans un environnement beaucoup plus concurrentiel que son prédécesseur en 2017. À peu près toutes les grandes marques de jeux ont lancé une console portable, la Steam Deck de Valve étant la plus populaire.Le Steam Deck a été lancé en 2022 comme une réponse à la Switch pour les joueurs PC, permettant aux joueurs d'accéder à leur bibliothèque de jeux informatiques sur un appareil de jeu mobile dédié plutôt que sur un ordinateur portable ou de bureau. Depuis le lancement de la Steam Deck, une poignée d'autres géants de l'informatique, tels qu'Asus, Lenovo et Logitech, ont lancé leurs propres machines de jeu portables.Valve - également connu comme le développeur de Team Fortress, Dota et d'autres jeux vidéo populaires - est le leader parmi ces rivaux du PC avec 48 % du marché des PC portables en 2024, selon The Verge, citant des données de l'International Data Corporation.Toutefois, ces statistiques indiquent que le marché est loin derrière Nintendo, avec un peu moins de 6 millions d'unités livrées par rapport aux 150 millions de Switch qui ont été vendues jusqu'à présent. Nintendo a vendu 15,7 millions d'unités matérielles au cours de sa seule année fiscale qui s'est achevée en mars 2024, selon sa déclaration de résultats.C'est une indication que Nintendo est sur la bonne voie - et l'un de ses plus grands rivaux l'a également remarqué. Sony a lancé le PlayStation Portal en 2023, un appareil portable qui peut diffuser des jeux à partir d'une PlayStation 5, de sorte que les joueurs n'aient pas à monopoliser le téléviseur du salon lorsqu'ils jouent. Microsoft, quant à lui, a poussé l'idée que n'importe quel appareil peut être « une Xbox » en diffusant des jeux à partir de son service en cloud.Avec la Switch 2, Nintendo comble certaines lacunes entre son ancienne console portable et ses concurrents. Elle dispose d'un matériel plus puissant, avec notamment plus de stockage, la prise en charge de la 4K, un écran plus grand et un système de refroidissement amélioré. De plus, les nouvelles manettes Joy-Con peuvent être utilisées comme une souris d'ordinateur, ce qui indique peut-être une fois de plus que Nintendo cherche à séduire les joueurs sur ordinateur.« Bien que le facteur de forme soit le même, tout ce qui se trouve à l'intérieur a été complètement mis à niveau ou amélioré, ou est nouveau », a déclaré Bowser.Cependant, le matériel ne représente que la moitié de l'histoire. Nintendo est surtout connu pour son univers de jeux exclusifs et ses personnages emblématiques, de Mario à Zelda en passant par Kirby. Mais avec la Switch 2, la société fait une percée beaucoup plus importante dans le domaine des logiciels tiers, comme en témoigne la multitude de titres populaires - tels que Elden Ring et Cyberpunk 2077 - présentés lors de la conférence de presse de Nintendo la semaine dernière.Cela pourrait potentiellement empêcher les consommateurs d'avoir à choisir entre une Switch 2 et une Steam Deck, cette dernière offrant généralement une bien plus grande variété de jeux non-Nintendo. « Il s'agit de plaire au plus grand nombre de joueurs possible », a déclaré Bowser lorsqu'on lui a demandé si l'accent mis sur les titres tiers visait à courtiser les fans de Steam Deck.En plus de son matériel et de ses logiciels, le prix plus élevé de la Switch 2 la place plus que jamais en concurrence avec les rivaux de Sony, Microsoft et Valve, entre autres. La Switch 2 commence à 450 dollars, tandis que Sony et Microsoft proposent certaines éditions de leurs consoles PlayStation 5 et Xbox Series X à 400 dollars et 450 dollars, respectivement. La Steam Deck est proposée à partir de 399 dollars.Les jeux semblent également bénéficier d'une hausse de prix, Mario Kart World coûtant la somme astronomique de 80 dollars. Cette hausse de prix intervient dans un contexte économique difficile où les consommateurs ont du mal à s'offrir les produits de la vie courante, sans parler des consoles de jeu et de la concurrence accrue. Mais Nintendo mise sur le charme et l'excentricité de sa signature pour faire de la Switch 2 un investissement rentable.Par exemple, l'une des nouvelles fonctionnalités phares de la Switch 2 est un système social appelé GameChat, grâce auquel les joueurs peuvent partager leur écran tout en discutant et utiliser une caméra dédiée pour se voir pendant qu'ils jouent. Nintendo expérimente également de nouvelles façons d'utiliser les manettes Joy-Con, notamment en les faisant glisser sur une surface pour déplacer des personnages à l'écran.Et bien sûr, il y a Mario. Nintendo n'a pas révélé de nouveau titre Mario lors de l'annonce de la Switch 2, mais Bowser a laissé entendre que ce n'était qu'une question de temps. « Restez à l'écoute », a-t-il déclaré. « Vous savez, nous avons un long, très long catalogue et une longue liste de (propriété intellectuelle) qui, j'en suis sûr, se retrouvera sur la plateforme.L’annonce du prix de la Nintendo Switch 2, à 450 dollars pour la console et jusqu’à 80 dollars pour certains jeux, a clairement déclenché un débat passionné, révélateur des tensions grandissantes entre les logiques commerciales des éditeurs et les attentes des consommateurs — et plus largement, de la manière dont l’industrie du jeu vidéo évolue dans un contexte économique plus contraint.D’un côté, Nintendo avance des arguments rationnels : les coûts de production ont augmenté, la technologie embarquée est plus avancée, l'inflation grignote la valeur de la monnaie, et les nouveaux jeux proposent une expérience plus riche. Il est vrai que 299 dollars en 2017 équivalent à environ 391 dollars aujourd’hui. En ce sens, le bond à 450 dollars peut sembler justifiable — du moins sur le papier. Le discours de Doug Bowser et de ses collègues est celui d’une entreprise qui cherche à maintenir ses marges tout en continuant à proposer des produits perçus comme « premium ».Mais cette logique, aussi fondée soit-elle en interne, semble déconnectée du ressenti du public. Beaucoup de joueurs n’évaluent pas un produit uniquement à travers sa fiche technique ou une...