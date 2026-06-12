Les données collectées auprès de millions de joueurs de Pokémon Go ayant scanné leur environnement ont servi à créer un système de navigation indépendant des satellites, capable de guider des drones militaires

Les données collectées auprès de millions de joueurs de Pokémon Go, qui ont scanné leur environnement pour obtenir des récompenses dans le jeu, auraient servi à mettre au point un système de navigation indépendant des satellites, capable de guider des drones militaires, d'après le quotidien néerlandais Trouw. Niantic Spatial, une entreprise d'intelligence artificielle (IA) issue du développeur original du jeu, a traité près de 30 milliards de scans provenant de Pokémon Go pour créer des cartes 3D détaillées permettant une navigation précise, même en l'absence de signal GPS. En 2025, Niantic Spatial s'est associée à Vantor, une société américaine de logiciels spécialisée dans la défense. Selon le journal, ce partenariat permettrait à Vantor de déployer un système de navigation destiné aux drones et à d'autres applications militaires, même si ce dernier a nié toute utilisation directe des données du jeu.
Lancé en 2016, Pokémon Go est un jeu pour téléphone portable qui incite les joueurs à explorer des lieux réels et à scanner leur environnement pour « capturer » des personnages Pokémon virtuels qui apparaissent sur leur écran. Le jeu est devenu un phénomène social mondial et est largement considéré comme le premier titre de réalité augmentée à avoir connu un succès grand public, avec environ 232 millions d'utilisateurs actifs à travers le monde à son apogée.
Au fil des ans, les joueurs ont généré d'énormes quantités de données cartographiques en scannant les rues, les bâtiments et les espaces publics pour progresser dans le jeu. Ces données ont servi à entraîner un système d'IA capable, entre autres, d'assister la navigation des drones militaires américains, selon le journal néerlandais Trouw.
Cette controverse fait suite à l'annonce par Niantic, en mars 2026, de l'utilisation de la base de données d'images géolocalisées provenant des millions de joueurs de Pokémon Go pour la navigation de robots livreurs de pizzas dans plusieurs villes, dont Los Angeles, Chicago et Helsinki. La révélation a suscité un vif débat en ligne, de nombreuses personnes ayant souligné le fait que les joueurs avaient, sans le savoir, participé à l'entraînement de systèmes d'IA à grande échelle.
Des milliards de scans
Près de 30 milliards de scans issus de Pokémon Go et générés par les joueurs appartiennent à Niantic Spatial, une entreprise américaine spécialisée dans l'IA issue de Niantic, le développeur original du jeu.
Selon Trouw, l'entreprise a transformé ces images à l'aide de l'IA en une carte 3D détaillée qui permet une navigation précise même en l'absence de signal GPS.
Niantic Spatial est l'un des leaders du marché des systèmes de positionnement visuel (VPS), une branche relativement nouvelle de la technologie de navigation spatiale qui utilise des données visuelles pour déterminer la position et l'orientation. Contrairement aux systèmes GPS qui dépendent des satellites, les VPS ne sont pas sensibles au brouillage ni aux interférences de signal.
Des applications militaires ?
Cela en fait également un outil précieux sur les champs de bataille modernes, où le brouillage GPS est de plus en plus utilisé pour induire les drones en erreur.
Trouw a rapporté que, l'année dernière, Niantic Spatial s'était associé à Vantor, une société américaine de logiciels spécialisée dans l'intelligence spatiale pour des applications de défense.
Selon le journal, ce partenariat permettrait à Vantor de déployer un système de navigation destiné aux drones et à d'autres applications militaires.
S'adressant à Trouw, Vantor a nié qu'il utiliserait directement les données de Pokémon Go. Cependant, le journal a rapporté que l'entreprise avait refusé de préciser si le modèle qu'elle prévoit de déployer avait été entraîné à l'aide de scans issus du jeu.
Niantic Spatial n'a pas précisé quel rôle exact jouent les données de Pokémon Go dans le modèle que Vantor utilisera, a rapporté le journal néerlandais.
En réponse à des questions posées précédemment par Trouw, un porte-parole de l'entreprise a déclaré que les scans de Pokémon Go avaient été utilisés pour entraîner une « première version » du modèle. Niantic Spatial a ajouté que les joueurs avaient accepté volontairement les conditions générales.
Niantic Spatial aurait également déclaré que l'entreprise et ses partenaires s'engageaient à veiller à ce que leurs produits soient utilisés de manière responsable, dans le respect des droits de l'homme et des principes éthiques.
Jeroen van den Hoven, professeur d'éthique et de technologie à l'université néerlandaise TU Delft, a déclaré au journal Trouw que les données issues de Pokémon Go étaient susceptibles d'accélérer les progrès du modèle de l'entreprise.
« Sans le nombre considérable de scans effectués par tous ces joueurs, le développement de ce système n'aurait jamais progressé aussi rapidement », a-t-il déclaré. « Les acteurs ont contribué indirectement, peut-être de manière minime mais néanmoins effective, à des applications militaires. »
Cette affaire s'inscrit également dans un contexte plus large de préoccupations concernant la gouvernance et la réutilisation des données générées par les utilisateurs de Pokémon Go. En mars 2025, Niantic a annoncé la vente de sa division gaming à Scopely, une entreprise détenue par l'Arabie saoudite, pour 3,5 milliards de dollars. La transaction incluait notamment les titres phares Pokémon Go, Pikmin Bloom et Monster Hunter Now, ainsi que les plateformes sociales Campfire et Wayfarer.
Toutefois, cette opération a ravivé les préoccupations relatives à la confidentialité des données des utilisateurs. Pokémon Go collecte des informations de localisation en temps réel afin d'offrir une expérience de jeu immersive. Le transfert de propriété à une entité saoudienne soulève ainsi des questions quant à l'utilisation potentielle de ces données sensibles. L'Arabie saoudite a en effet déjà été impliquée dans des controverses liées à la surveillance numérique.
Sources : Trouw ; quotidien néerlandais de Volkskrant
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