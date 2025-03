L'Arabie saoudite achète Pokémon Go et probablement toutes vos données de localisation pour 3,5 milliards de dollars,

des critiques craignent une utilisation abusive de ces données

Pokémon Go : un trésor de données ultra-sensibles

Les risques cachés derrière l’acquisition

Surveillance et exploitation des données :

La géolocalisation en temps réel est un outil stratégique qui pourrait être utilisé à des fins de surveillance. Un État ayant accès à ces données pourrait identifier les habitudes de déplacement de millions de personnes dans le monde entier. Imaginez un scénario où ces informations pourraient être revendues à des entreprises privées, voire utilisées pour des activités de renseignement.



Un précédent inquiétant pour l’industrie du jeu vidéo :

Avec cette acquisition, un précédent dangereux est créé : des gouvernements peuvent désormais prendre le contrôle d’applications qui collectent des données ultra-personnelles sur des millions d’utilisateurs. Que se passera-t-il si d’autres puissances autoritaires emboîtent le pas et investissent massivement dans des applications qui façonnent notre quotidien ?



Un risque d’influence culturelle et politique :

Le soft power saoudien ne se limite pas au sport ou aux médias, il s’étend désormais aux jeux vidéo. Or, Pokémon Go , en tant que phénomène culturel mondial, pourrait voir son contenu et sa ligne éditoriale évoluer sous influence. Des décisions sur la modération de contenu, les événements en jeu ou encore les partenariats pourraient être prises en fonction des intérêts stratégiques du royaume.





Scopely réagit aux critiques : « la protection de la vie privée et des données des joueurs est de la plus haute importance »

Niantic Labs a annoncé qu'elle vendait sa division jeux vidéo au développeur mobile saoudien Scopely pour 3,5 milliards de dollars, après avoir eu du mal à reproduire le succès de Pokémon Go dans ses autres jeux de réalité augmentée. L'accord récemment signé inclut les jeux mobilesetde Niantic.« Les jeux de Niantic ont toujours été un pont pour connecter les gens et inspirer l'exploration, et je suis sûr qu'ils continueront à faire les deux dans le cadre de Scopely », a déclaré le PDG de Niantic, John Hanke. « Je crois fermement que ce partenariat est excellent pour nos joueurs et constitue le meilleur moyen de garantir que nos jeux bénéficient du soutien et de l'investissement à long terme nécessaires pour être des « jeux éternels » qui perdureront pour les générations futures. »L'acquisition est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et à d'autres conditions de clôture. Si l'opération se concrétise, les applications sociales de Niantic pouret- deviendront également la propriété de Scopely. Scopely affirme qu'elle obtiendra « toute l'équipe de créateurs de jeux exceptionnels de Niantic et les jeux les plus performants de leur catégorie ». Cependant, les titres de jeu ARet, ce dernier étant également pris en charge par l'application de cartographie, resteront sous la propriété et le développement de Niantic Spatial.Campfire est un outil qui permet aux gens de se rencontrer dans le monde réel pour jouer ensemble à Pokémon Go (ou à d'autres jeux de Niantic), et Wayfarer est une application qui exploite spécifiquement les joueurs des jeux de Niantic pour cartographier les lieux du monde réel pour Pokémon Go.a attiré plus de 500 millions de joueurs au cours de sa première année, mais sa popularité a été impactée en 2020 lorsque les confinements dû au Covid à l'échelle mondiale ont gardé les gens à l'intérieur de leur maison. L'entreprise a depuis annulé plusieurs projets (notamment des jeux NBA, Harry Potter et Marvel) et licencié au moins 310 employés entre 2022 et 2023 pour tenter de « surmonter les défis actuels du marché ».À l'avenir, Ninatic se concentrera sur la collecte de points de données liés à la localisation dans la vie réelle. L'année dernière, elle a mis à jour son application Scaniverse pour permettre aux utilisateurs de créer des modèles d'objets du monde réel et de fournir les données aux développeurs. En novembre 2023, l'entreprise a déclaré vouloir construire un grand modèle géospatial qui utiliserait l'apprentissage automatique pour « comprendre une scène et la relier à des millions d'autres scènes dans le monde ».Depuis son lancement en 2016, Pokémon Go est devenu bien plus qu’un simple jeu mobile. Grâce à sa mécanique basée sur la géolocalisation en temps réel, il suit et analyse les déplacements de millions de joueurs à travers le monde. Chaque pas, chaque lieu visité, chaque interaction avec les Pokéstops ou les arènes est enregistré et stocké.Jusqu’à présent, ces données étaient sous le contrôle d’une entreprise américaine, soumise à des régulations strictes comme le RGPD en Europe et les lois sur la protection des données aux États-Unis. Mais avec l’acquisition par Scopely, et donc indirectement par le gouvernement saoudien, une question cruciale se pose : ces informations ultra-sensibles seront-elles protégées ou exploitées à d’autres fins ?L’Arabie saoudite possède un historique préoccupant en matière de surveillance numérique. Le scandale Pegasus , où le royaume a utilisé un logiciel espion pour surveiller des journalistes et opposants politiques , en est un exemple frappant. De plus, l’application Absher , qui permet aux hommes de suivre et de limiter les déplacements des femmes, a suscité de nombreuses critiques à l’international.Dans ce contexte, peut-on réellement croire que les données de Pokémon Go seront à l’abri d’une utilisation abusive ?Niantic a déclaré que l'un des effets secondaires de cet accord massif est qu'il va se séparer de son activité naissante de cartographie IA, qui utilisait les données de Pokémon Go pour créer un « grand modèle géospatial », dans une société distincte appelée Niantic Spatial. Notamment, Scopely est un nouvel investisseur dans Niantic Spatial, ce qui suggère une relation continue entre Niantic et Scopely, et un intérêt de Scopely pour l'utilisation des données des utilisateurs de Pokémon Go afin de créer une entreprise de cartographie par IA. Les blogs collectifs des entreprises donnent l'impression que Niantic Spatial - une entreprise de données - va devenir une entité totalement distincte, mais l'investissement direct de 50 millions de dollars de Scopely dans cette entreprise suggère que la monétisation des données de localisation des joueurs de Pokémon Go et des données de balayage des caméras AR fait toujours partie du plan.Comme risque cachés derrière cette acquisition, nous pouvons voir :Après le tollé qu'a provoqué cette annonce, Scopely a déclaré que « la protection de la vie privée et des données des joueurs est de la plus haute importance pour Scopely et Niantic. Les données des joueurs ont toujours été et continueront d'être traitées conformément aux lois et réglementations strictes en matière de confidentialité des données, et stockées exclusivement sur des serveurs basés aux États-Unis. Nous n'avons jamais vendu et ne vendrons jamais de données à des tiers. Les données des joueurs continueront d'être conservées aux États-Unis après l'acquisition. Scopely maintient un modèle opérationnel totalement autonome et indépendant, distinct de Savvy et du PIF, y compris en conservant une souveraineté totale sur son écosystème technologique ».Scopely a ensuite déclaré que « les données de localisation précises partagées par les joueurs de Niantic sont conservées pendant une période limitée et utilisées uniquement pour les opérations essentielles du jeu, par exemple pour lutter contre la tricherie et corriger les bugs. Si les données de localisation ne sont plus nécessaires au jeu, elles sont entièrement supprimées des systèmes de Niantic. Par ailleurs, les joueurs peuvent choisir de scanner ou de prendre une vidéo de lieux publics pour permettre de nouvelles expériences de réalité augmentée...